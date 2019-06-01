Улицу Тиймана в Нарве могут переименовать в улицу Георга Отса

В Нарве может появиться улица имени Георга Отса - с таким предложением к местным властям обратился Всемирный клуб петербуржцев.

Автор: google maps

В своем обращении в горуправу и горсобрание Всемирный клуб петербуржцев также предложил присвоить одной из безымянных улиц, площадей или скверов города имя мореплавателя Ивана Крузенштерна, но председатель горсобрания Ирина Янович возможное появление в Нарве улицы имени Крузенштерна считает маловероятным.

В беседе с корреспондентом портала rus.err.ee она также сказала, что улиц, не имеющих названий, в Нарве сейчас нет и ничто не указывает на то, что они могут появиться в обозримом будущем.

"Но предложение назвать одну из улиц именем Георга Отса очень интересное. К тому же сейчас на рассмотрении горсобрания находится проект о переименовании улиц Тиймана и Даумана. Мне кажется, что одну из них можно было бы переименовать в улицу имени Отса. Сама я за то, чтобы именем Георга Отса назвали бы улицу Тиймана", - отметила Янович.

По ее словам, обращение Всемирного клуба петербуржцев уже передано для обсуждения в комиссию по городскому хозяйству.

В 2020 году исполнится 250 лет со дня рождения Ивана Крузеншетрна и 100 лет со дня рождения Георга Отса. Жизнь семьи великого баритона была тесно связана с Нарвой. В этом городе свои первые шаги как оперный певец делал отец Георга Отса Карл Отс.

Источник: rus.err.ee

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