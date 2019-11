Можно ли посадить под окнами шиповник?

Дата публикации: Сегодня, 10:32 Просмотрено: 133

Читатели «Нарвской Газеты» интересуются вопросами посадки зеленых насаждений на территории своих квартирных товариществ. На конкретные вопросы, присланные в редакцию, «НГ» получила ответы от старшего специалиста отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства и имущества Екатерины Ширай.

- Можно ли сажать кусты под окнами многоквартирных домов? Что там вообще можно сажать?

- Под окнами многоквартирного дома нельзя сажать деревья, чтобы они не затеняли окна и не прорастали корнями в фундамент, отмостки, дорожки и пр. Остальное (в т.ч. и невысокие кусты) сажать можно. У многоквартирного дома можно устроить аккуратный зеленый газон, за которым несложно ухаживать; можно разбить цветник или клумбу с любыми видами растений, цветов, стелющихся, низких кустиков или хвойных, обустроить каменистый садик.

Альтернативой могут служить такие же посадки в вазонах, расставленных на территории товарищества.

- Правда ли, что в Эстонии запрещено высаживать под окнами шиповник и люпины?

- Нет, не правда. Такой вопрос может быть вызван новостями из соседней Финляндии, где в стремлении сохранить характерную местную флору власти объявили некоторые прибывшие из других широт растения, в т.ч. шиповник и люпины, нежелательными к посадке. У нас таких ограничений нет.

- Надо ли согласовывать (и с кем именно) планы товарищества по посадке туи или другого дерева у многоквартирного дома? Надо ли вообще согласовывать (и с кем именно) предполагаемые посадки?

- Предполагаемые посадки деревьев и кустов надо обязательно согласовывать с предприятиями-владельцами сетей: Narva Vesi AS, Soojusvõrk AS, Telia AS, Eesti Gaas AS, Elektrivõrk AS, välisvalgustus. Последнее согласование (уличное освещение) выдается в Коммунально-строительном отделе Департамента городского хозяйства.

