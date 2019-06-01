Самый красивый дом Нарвы в 2019 году выбрать не удалось

Город / УправлениеСамый красивый дом Нарвы в 2019 году выбрать не удалось
Дата публикации: Сегодня, 11:08 Просмотрено: 77
В зале Нарвской городской управы 4 ноября состоялось торжественное награждение победителей конкурса "Красивый дом Нарвы 2019".
Первое место никому не досталось, потому что ни один из представленных на конкурс объектов не удивил членов комиссии.
Второе место занял детский сад "Кирсике". Специальной премией был отмечен - православный храм Нарвской иконы Божьей Матери и находящаяся при нем богадельня.
Оба объекта были представлены в номинации "Социальные, промышленные, бизнес-объекты и учреждения образования".
Комментируя участие в конкурсе, заведующая детского сада Kirsike Альбина Метса сказала, что самое главное в этом деле - собрать сплоченную дружную команду. "Нам очень повезло, что у нас собралась такая дружная команда единомышленников. Идеи у нас рождаются сами собой, в основном мы стараемся придумывать что-то совершенно новое, чего еще нет ни у кого в городе. Мы чувствуем, что отличаемся от других детских садов и мы рады, что существуют такие конкурсы, благодаря которым мы можем показать себя и мотивировать горожан украшать свои дома и участки".
По словам настоятеля Храма Нарвской иконы Божьей Матери Отца Виталия, благоустройство территории - очень важная часть жизни и развития храма. "Мы хотим отличаться от других городских объектов прежде всего потому, что хотим быть чем-то очень светлым, похожим на райский мир. Хочется, чтобы человек приходил к нам и погружался в эту атмосферу, отвлекался от насущных проблем. Я считаю, что пространство, которое нас окружает, очень сильно влияет на наш внутренний мир. Когда вокруг красиво, мы чувствуем себя гораздо лучше и спокойнее".
Источник: rus.err.ee