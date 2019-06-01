Самый красивый дом Нарвы в 2019 году выбрать не удалось

В зале Нарвской городской управы 4 ноября состоялось торжественное награждение победителей конкурса "Красивый дом Нарвы 2019".

Храм Нарвской иконы Божьей Матери. Автор: narva-hram.ee

Первое место никому не досталось, потому что ни один из представленных на конкурс объектов не удивил членов комиссии.

Второе место занял детский сад "Кирсике". Специальной премией был отмечен - православный храм Нарвской иконы Божьей Матери и находящаяся при нем богадельня.

Оба объекта были представлены в номинации "Социальные, промышленные, бизнес-объекты и учреждения образования".

Комментируя участие в конкурсе, заведующая детского сада Kirsike Альбина Метса сказала, что самое главное в этом деле - собрать сплоченную дружную команду. "Нам очень повезло, что у нас собралась такая дружная команда единомышленников. Идеи у нас рождаются сами собой, в основном мы стараемся придумывать что-то совершенно новое, чего еще нет ни у кого в городе. Мы чувствуем, что отличаемся от других детских садов и мы рады, что существуют такие конкурсы, благодаря которым мы можем показать себя и мотивировать горожан украшать свои дома и участки".

По словам настоятеля Храма Нарвской иконы Божьей Матери Отца Виталия, благоустройство территории - очень важная часть жизни и развития храма. "Мы хотим отличаться от других городских объектов прежде всего потому, что хотим быть чем-то очень светлым, похожим на райский мир. Хочется, чтобы человек приходил к нам и погружался в эту атмосферу, отвлекался от насущных проблем. Я считаю, что пространство, которое нас окружает, очень сильно влияет на наш внутренний мир. Когда вокруг красиво, мы чувствуем себя гораздо лучше и спокойнее".

Источник: rus.err.ee