На ул. Йыэсуу построен пешеходный переход

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В конце октября в Нарве завершились работы по строительству пешеходного перехода на ул. Йыэсуу к Петровскому кресту.

Особенно остро необходимость в пешеходном переходе возникла после окончания строительства вело-пешеходной дорожки. Горожане неоднократно обращались с этим вопросом в городскую управу. Поэтому был заказан проект организации дорожного движения и проведены соответствующие строительные работы: нанесена новая разметка, установлены ограждающие поручни для пешеходов, дорожное зеркало, тактильная плитка для слабовидящих пешеходов, бетонные ограничители парковочных мест и дорожные знаки, проведена прореживающая вырубка кустарника, оборудована велопарковка.

В планах установить в этом месте экспериментальные фонари уличного освещения, оборудованные солнечными панелями.

По информации Нарвской городской канцелярии



