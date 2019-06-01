Семейные врачи Нарвы не хотят объединяться в Центр здоровья

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В пятницу, 1 ноября, министр социальных дел Танель Кийк встретился в Нарве с представителями городской управы и семейными врачами. Цель визита - найти решение по застопорившемуся проекту строительства Центра здоровья (Tervisekeskus). Нарвские семейные врачи видят решение проблемы в подключении к решению вопроса представителей местной власти.

На встрече с министром социальных дел Танелем Кийком (на снимке - второй справа) прозвучало, что большинство нарвских семейных врачей находятся в предпенсионном возрасте и не желают брать на себя новые финансовые обязательства. Фото: Софья Боборенко

На встрече также присутствовали мэр Нарвы Алексей Евграфов, представители Министерства социальных дел, Департамента здоровья, Больничной кассы, Нарвской больницы, Нарвского социального департамента.

Министр подчеркнул, что эта встреча проходит по инициативе министерства, обеспокоенного тем, что Нарвская больница вынуждена отказаться от уже готового проекта по созданию Центра из-за отсутствия необходимого количества семейных врачей.

Нарвская больница отказывается от проекта

С началом проекта строительства центров семейной медицины в 2015 году предполагалось, что в Нарве появится четыре таких центра, потом министерство согласовало строительство только двух. Один из них — это Центр семейных врачей, созданный под руководством Валентины Мишенковой на ул. Линда, 1 и объединяющий сегодня, как значится на сайте центра, 15 высококвалифицированных семейных врачей. Всего же по Эстонии к 2023 году должно заработать 60 центров. Общий размер инвестиций превысит 170 млн евро, из которых 75 процентов должно быть оплачено из европейских фондов.

Нарвская больница в 2016 году подала заявку на создание нового центра здоровья, но реализация проекта теперь оказалась под вопросом. Предварительные соглашения были заключены с семью врачами, но спустя время пятеро из них отказались, ссылаясь на пенсионный возраст. Поэтому летом этого года Нарвская больница уведомила как городскую управу, так и Министерство социальных дел о том, что намерена отказаться от участия в проекте, так как не соответствует его условиям.

Олев Силланд, член правления ЦУ «Нарвская больница»:

- Наш проект создания Центра семейных врачей на втором этаже городской поликлиники (ул. Вестервалли, 15) подразумевал, что там будут работать семь семейных врачей. Сейчас, имея предварительное согласие только двух, мы не соответствуем условиям европейской программы. Имея опыт работы с фондами ЕС, мы понимаем, что, если в итоге не сможем выполнить условия проекта, то нас ждут штрафные санкции, и полученные по проекту, так называемые «европейские» деньги нужно будет вернуть. На сегодняшний день, по предварительным оценкам, самофинансирование Нарвской больницы должно составить не менее 234 тысяч евро при общей стоимости проекта в 937 628 евро.

Фото: Софья Боборенко

Шесть и не меньше

Напомним, что для создания центра семейной медицины в крупных городах необходимо наличие как минимум шести семейных врачей, а общая численность приписанного к ним населения должна составлять минимум 9 тысяч человек. Такой центр имеет ряд преимуществ как для врачей, так и для пациентов. Это взаимозаменяемость врачей на время отпусков и болезней, лучшая организация сестринской помощи, наличие кабинетов физиопроцедур и других вспомогательных служб, акушерская помощь, доступность врачебной помощи с 8 до 18 часов. Представители министерства подчеркнули, что значительно отличается и финансирование новых центров семейной медицины: Больничная касса выделяет им больше средств как на головное финансирование, так и на медицинские исследования.

Пилле Летюка, заведующая клиникой ЭМО (служба экстренной медицины) в Нарвской больнице, заметила, что, на её взгляд, требование иметь не менее шести врачей в одном центре и является самым узким местом проекта, препятствующим его реализации не только в Нарве.

«Нельзя ли сделать для Нарвы исключение, раз складывается такая ситуация?» – поинтересовались из зала. «Этого сделать никак нельзя, так как условия проекта одинаковы для всех и менять что-то задним числом невозможно», - ответил Кийк.

Почему не хотят объединяться?

Предполагалось, что встреча будет идти в формате вопросов и ответов, но широкого обсуждения все же не получилось. Тем не менее, основные причины нежелания объединяться в центры были названы: пациенты старшего и преклонного возраста желают посещать врача как можно ближе к своему дому, врачи не хотят терять пациентов, переезжая на другой конец города. Когда 20 лет назад проходила реформа организации сферы медуслуг, нарвские врачи были первыми среди тех, кто построил собственные медицинские центры, вложив в их создание средства и взяв кредиты. Теперь они не видят особой необходимости отказываться от того, что уже работает, и брать на себя новые финансовые обязательства.

В конце встречи семейные врачи заявили, что кредит их доверия местной власти за последние 20 лет иссяк, они не видят заинтересованности города ни в проекте, ни в работе семейных врачей, которых когда-то назвали частными предпринимателями и оставили наедине со своими проблемами.

Валентина Мишенкова:

- Мы – семейные врачи, и заниматься вопросами строительства для нас было большой проблемой. Также пришлось делать значительные вложения, так как самофинансирование по проекту составляет 25 процентов. Однако помимо этих средств нам пришлось закупать мебель и оборудование. Город отмежевался от наших проблем, а мы ограничены в средствах. Полагаю, что силами семейных врачей строить центр нереально, нужна поддержка со стороны местных властей. Хорошим вариантом мог бы стать такой: город строит новое здание, а врачи берут там помещения в аренду.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов ответил, что город тоже не может взять на себя риски по проекту, ведь местные власти распоряжаются деньгами налогоплательщиков.

Кто придет на смену?

В Нарве сейчас работают 40 семейных врачей на 22 участках, таким образом доступность первичной медицинской помощи населению в настоящий момент обеспечена, подчеркнул городской врач Андрей Антонов. Доктор Наталья Сычинская заметила, что нынешние врачи доработают до пенсии «и так», но её заботит, что будет дальше? Куда придут молодые семейные врачи на смену, и придут ли они вообще? Пилле Летюка заметила, что молодые семейные врачи крайне неохотно берутся за «единоличную практику», предпочитая работать с коллегами.

Все согласились, что строительство нового центра семейной медицины в значительной степени повысит привлекательность Нарвы, но помимо создания удобных и современных условий труда врачей волнуют и многие другие вопросы.

Врач Ольга Краснова:

- За 6 лет, что я работаю, начали деятельность два новых семейных врача, в то время как только в этом году с работы ушли три человека. Я не хочу работать в центре, так как боюсь брать дополнительную ответственность за пациентов тех докторов, которые уйдут на пенсию. Если замена не будет найдена и на меня возложат ещё один участок, будет просто невозможно трудиться.

Наша справка: Сегодня в Эстонии действует 21 центр здоровья, где работают 117 семейных врачей.





Софья Боборенко











