Проспект Кангеласте: две полосы в каждом направлении останутся

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Горожан взбудоражили начавшиеся строительные работы на проспекте Кангеласте. По первому впечатлению, большинство нарвитян посчитали, что речь идет о сужении дорожного полотна.

Работы по реконструкции пешеходных переходов на проспекте Кангеласте уже начались. Впереди – улица Выйду и Кренгольмский проспект. Фото: Софья Боборенко

Соцсети тут же взорвались негативными комментариями и посыпались вопросы: кто распорядился делать эту работу и кто её согласовал?

Мы попросили прокомментировать ситуацию Татьяну Леннук, руководителя отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства.

Татьяна Леннук:

- Речь идет об осуществлении проекта «Повышение безопасности пешеходных переходов». Это государственный проект, а исполняется он по заказу нашего департамента. Государство выделило деньги для того, чтобы города сделали более безопасным пересечение дорог пешеходами. Строительные работы ведутся по проекту, который прошел соответствующую экспертизу в Департаменте шоссейных дорог.

Визуальное сужение дорожного полотна есть, но по факту оно не происходит: там как было две полосы в каждую сторону, так и остаётся. Понимаю, что люди беспокоятся, но со временем они привыкнут, как это было и с островками безопасности на Таллиннском шоссе.

Татьяна Леннук подчеркнула, что государство заботится о пешеходах: о женщинах с колясками, стариках и инвалидах, о том, чтобы дистанция, которую они пересекают по проезжей части, не была длинной. «Все проспекты, построенные в Нарве, были в свое время созданы по совершенно другим нормативам», - заметила она.

Фото: Софья Боборенко

На улице Кангеласте осуществляется реконструкция четырех пешеходных переходов. По сообщению инфослужбы горуправы, реконструкция включает в себя понижение переходов почти до уровня проезжей части, строительство островков безопасности, строительство освещения, установку мигающих знаков (на двух переходах) и другие работы – каждый переход будет оборудован по-своему. После завершения реконструкции на улице Кангеласте количество полос для движения останется прежним, и изменения не повлияют на общее движение транспорта.

Всего девять переходов

В ходе осуществления проекта «Повышение безопасности пешеходных переходов», в Нарве реконструкции подвергнутся в общей сложности девять пешеходных переходов – помимо улицы Кангеласте изменения затронут также улицы Выйду и Креэнхольми. Схему можно увидеть на сайте нашей газеты.

Не стоит ожидать, что реконструкция на каждом из переходов будет выглядеть так же, как и в начале проспекта Кангеласте (у магазина «1000 мелочей»), заверила нас руководитель отдела коммунального хозяйства и строительства.

Общая стоимость работ составит 454 545 евро, из которых 50 тысяч выделяет город и 404 545 евро - государство. Строительные работы выполняет фирма Jõhvi KEK OÜ.

Проект «Повышение безопасности пешеходных переходов» действует и в других городах Эстонии.

Софья Боборенко



