Работодатель обязан оплачивать очки, необходимые работнику для исполнения своих обязанностей

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Уважаемая редакция!

Слышала, что у работодателя есть обязанность перед работником оплачивать расходы на приобретение очков или других средств для корректировки зрения. Скажите, пожалуйста, в какой момент работодатель должен компенсировать новому работнику очки, потребность в которых определил врач по гигиене труда? Также хотелось бы уточнить, должен ли работодатель полностью возместить работнику очки (линзы и оправы) или может существовать внутреннее правило, согласно которому, например, линзы для очков до 100 евро возмещаются, а оправы оплачиваются работником?

Алла

Работодатель определяет размер компенсации, исходя из своих возможностей. Компенсировать следует как расходы на стекла, так и расходы на оправу, потому что стекла без оправы использовать нельзя. Иллюстративное фото.

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по рабочей среде Инспекции по труду:

- Хотя в нормативном акте указано, что работодатель обязан предоставить работнику на основании медицинской справки очки или другие средства для улучшения остроты зрения, предназначенные для работы с монитором, в нем прямо не указано, когда возникает такое обязательство. Работодатель должен компенсировать предназначенные для работы с монитором очки или другие корректирующие остроту зрения вспомогательные средства в случае, если выполнены два условия: работник прошел медицинский осмотр у врача по охране здоровья и если у работника снизилась острота зрения.

Постановление Правительства Республики предусматривает, что работодатель должен организовать для сотрудника, работающего по меньшей мере половину своего рабочего времени за монитором, медицинский осмотр (в ходе которого проверяется острота зрения), учитывая определенный врачами для конкретного работника срок, но не реже, чем один раз в три года. Также работник, работающий за монитором, может потребовать проведения такого осмотра в случае ухудшения зрения.

Работодатель определяет размер компенсации, исходя из своих возможностей. Компенсировать следует как расходы на стекла, так и расходы на оправу, потому что стекла без оправы использовать нельзя.

Обязанность компенсировать расходы на очки или другие средства корректировки остроты зрения исходит из того же документа. Если на медосмотре выяснится, что острота зрения работника снизилась, работодатель должен на основании справки врача приобрести работающему за монитором сотруднику очки или другие средства, или по договоренности с работником компенсировать их стоимость.

При этом следует уточнить, что обязанность компенсации не зависит от того, изменилась ли острота зрения работника в результате работы на данного работодателя или нет. Из смысла постановления следует, что нет разницы, с какого времени зрение ухудшилось. Значение имеет то, что острота зрения работника не позволяет ему выполнять свои рабочие обязанности, и для этого ему необходимы вспомогательные средства. Следовательно, работник (в том числе новый, после первого же медосмотра) имеет право на компенсацию стоимости очков.

Размер определяет работодатель

Порядок компенсации определяет уже работодатель — например, максимальную сумму компенсации, или сумму на стекла и оправу, или какой-то иной вариант. Он же определяет и то, какие документы работник должен представить для получения компенсации. Работодатель определяет размер компенсации, исходя из своих возможностей. Правовые акты не указывают сумму, подлежащую компенсации. В то же время, эта сумма должна быть достаточной для того, чтобы работник мог приобрести себе очки. Компенсировать следует как расходы на стекла, так и расходы на оправу, потому что стекла без оправы использовать нельзя.

Работодатель должен компенсировать стоимость очков в полном размере (но в границах установленного лимита), если работник использует очки только для работы. Если же работник хочет использовать очки и во внерабочее время (например, для чтения или работы на компьютере дома), то следует найти пропорцию, согласно которой работник сам оплатит какую-то часть расходов на очки.

Подготовила Софья Боборенко



