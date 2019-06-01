Ущерб - десятки тысяч евро: узнайте, как не попасть на уловки инвестиционных мошенников

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На прошлой неделе наших читателей взволновало сообщение о 64-летней нарвитянке, которая перечислила свыше 25 тысяч евро в инвестиционный фонд и затем не смогла их вернуть. Они спрашивали, что это был за фонд, как мошенникам удалось убедить женщину перевести им деньги и какие рекомендации полиция может дать другим пенсионерам, чтобы они не попались на эту уловку?

Назойливые предложения

Как пояснил нашему изданию ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников, в этом году полицией было зарегистрировано более 110 случаев мошенничества, когда люди лишились крупных сумм денег, поддавшись уговорам вложить деньги в „инвестиционные фонды“, биткойны или торговлю на бирже.

Общий ущерб от таких мошенничеств составил более 2 миллионов евро, средний ущерб (на человека) составляет 11 000 евро. Хотя львиная доля пострадавших проживает в Таллинне и Харьюмаа, достаточно много случаев и пострадавших и в Нарве, при этом суммы ущерба немалые, они доходят даже до десятков тысяч евро.

Сергей Масленников:

- Все начинается со звонка на телефон. В основном мошенники набирают номер наугад, но в некоторых случаях это номера людей, которые ранее искали на каких-то форумах информацию о возможностях инвестирования и, вероятно, оставили свои контактные данные.

Звонки от мошенников могут поступать как с иностранных, так и с эстонских номеров, хотя это не означает, что мошенники находятся в Эстонии. Они используют интернет-телефонию, которая позволяет показать код практически любого государства. Звонящие говорят обычно по-русски, иногда по-английски, они очень назойливы, а иногда даже грубы и невежливы.

Если вам позвонили с предложением инвестировать деньги, то Департамент полиции и погранохраны и Департамент защиты прав потребителя и технического надзора советуют прервать такой звонок, заблокировать номер и сообщить о звонке на инфотелефон полиции 612 3000. В случае, если вы уже стали жертвой мошенничества и понесли ущерб, обратитесь в полицию с заявлением.

Быстро и выгодно

Самая уязвимая для мошенников группа – пожилые люди, поэтому очень важно предупредить своих родных и близких о таком мошенничестве. К сожалению, у некоторых людей нет родственников и им не с кем посоветоваться. «Если вам поступило по телефону предложение инвестировать деньги, сделайте паузу, не позволяйте себя поторапливать. В таком случае позвоните на номер 612 3000 в полицию, расскажите, какое предложение вам поступило, если это мошенничество, то наши коллеги смогут подтвердить вам это и посоветовать, что делать», - поясняет ведущий следователь.

Полиция предупреждает: насторожить должны все предложения, которые обещают что-то невероятно выгодное, доходное, очень эксклюзивное. А также утверждение, что на предложение надо отреагировать очень быстро, при этом уплатив дополнительные деньги, например, за оформление документов, на почтовые расходы или какую-то пошлину.

С большой осторожностью надо относиться к разным лотереям, например, предложениям выиграть смартфон или даже автомобиль, когда для участия в лотерее надо ввести не только свои личные и контактные данные, но, например, номер кредитной карты.

Если вы хотите принять участие в каком-либо розыгрыше, то внимательно ознакомьтесь с условиями лотереи, убедитесь, что никто не использует логотип или товар известной фирмы злоумышленно. Если вы не уверены в том, что конкретная фирма на самом деле стоит за таким розыгрышем, обратитесь в данную фирму за дополнительной информацией.

Как пояснила нам пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, еще в сентябре полиция начала компанию по информированию населения об инвестиционных мошенниках. Участковые полицейские распространили в квартирных товариществах, центрах здоровья, торговых центрах соответствующие плакаты. “Надеемся, что теперь информация дойдет до еще большего числа людей, и ваши читатели расскажут об этом виде мошенничества своим друзьям и родственникам», - сказала нашему изданию Виктория Корпан.

Возбуждено уголовное дело

Получила редакция ответ и от Вируской окружной прокуратуры. В нем сообщается, что 64-летняя нарвитянка действительно перечислила в период с мая по июль 2019 года в брокерскую фирму свыше 25 000 евро. Полиция начала уголовное производство по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей мошенничество.

Елена Филиппова, пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры:

- Обычно схема такова, что людям звонят по телефону и предлагают инвестировать деньги. Спустя какое-то время они просят забрать свои заработанные деньги, и им в первый раз обычно даже переводят некую сумму. После этого их агитируют вкладывать все большие суммы. Люди понимают, что это мошенничество только тогда, когда с них требуют вкладывать все большие и большие суммы денег, а возврата нет.

Что делать, чтобы не стать жертвами мошенников

Если вам поступило предложение об инвестировании, которое обещает быструю прибыль, относитесь к нему критично. Как правило, такой звонок может быть на русском или английском языках, по-эстонски такие "специалисты" не говорят.

Не устанавливайте на свой компьютер по просьбе неизвестного вам “специалиста” программы, позволяющие заходить ему в ваш компьютер без вашего ведома, например, TeamViewer или AnyDesk.

Не передавайте “специалисту по инвестированию“, “брокеру“ или “маклеру” данные своей ID-карты, PIN-коды, данные других удостоверяющих личность документов, фотографии кредитной карты и т.п.

Любое инвестирование или взятие ссуды означает заключение договора. Обязательно ознакомьтесь с условиями договора и обратите внимание на возможные скрытые платы.

Не переводите деньги, пока не убедитесь в благонадежности предприятия.

Если вы получили такой звонок, прервите разговор, заблокируйте номер и сообщите о звонке на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 .

. Если вы стали жертвой такого мошенничества, обратитесь в полицию.

Пожалуйста, предупредите об этой схеме своих знакомых, друзей и родственников.

Подготовила Ирина Токарева



