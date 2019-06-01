Янович обвиняет оппозицию

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На последней сессии Нарвского городского собрания, состоявшейся 24 октября, председатель городского собрания Ирина Янович выступила с жесткой критикой в адрес депутатов от оппозиционной фракции «Наша Нарва».

Ирина Янович. Фото: архив редакции

По мнению Янович, коллеги-оппо­зи­ционеры злоупотребляют своим правом выступать с заявлениями и депутатскими запросами. В качестве примера она привела ходатайство Катри Райк о присвоении Антсу Лийметсу титула «Почетный гражданин Нарвы». Документ был представлен депутатам на подпись, а затем - и в секретариат горсобрания на одном листе, в то время, как в нем указывалось, что существует еще и приложение. Во избежание «вовлечения в непонятную игру с документами и нарушение процедуры приема документов» (цитата) Янович отказалась их принимать.

Ирина Янович:

- В целях исключения незаконных действий ходатайство было отправлено назад, но об этом заявитель Катри Райк почему-то не сообщила СМИ. Я считаю, что после обвинений в мой адрес от фракции «Наша Нарва» в махинациях с документами члены данной фракции сделали именно то, в чем обвиняли не так давно меня. Для меня странно, что процедурные моменты и правила предоставления документов игнорирует депутат, который является председателем фракции, председателем комиссии Рийгикогу. Так как принятие решения о присуждении титула «Почетного гражданина Нарвы» сопряжено с финансовой ответственностью, я отправляю сообщение об этом случае в соответствующие инстанции.

Ирина Янович также напомнила, что перед ней никто так и не извинился за подозрения в мошенничестве с документами. Председатель горсобрания полагает, что выступления представителей фракции «Наша Нарва» на сессиях и в СМИ зачастую грешат эмоциями и сводятся к личностным оценкам не только её персоны, но и всей фракции «Кодулинн Нарва», связывая ее членов с коррупционным делом Алексея Воронова.

- Из-за постоянных заявлений депутатов «Нашей Нарвы» в прессу попадает большое количество недостоверной информации, которая унижает честь и достоинство и меня, как председателя горсобрания, и членов фракции «Кодулинн Нарва», портит имидж городского собрания и очерняет нас перед избирателями, которые за нас голосовали, - заключила госпожа Янович.

Председатель напомнила, что у каждого из депутатов есть право обратиться в суд за восстановлением доброго имени, тем более, что все выступления в зале городского собрания записываются.

Софья Боборенко