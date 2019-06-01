Воронова вывели из состава комиссий горсобрания

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На последней сессии Нарвского городского собрания, состоявшейся в прошлый четверг, депутаты обновили состав некоторых комиссий, а также выбрали новых представителей горсобрания в попечительские советы ряда нарвских муниципальных школ.



Напомним, что Алексей Воронов, несмотря на то, что был осужден в уголовном порядке, оставался членом попечительского совета Языкового лицея и не был исключен из состава стратегической комиссии и комиссии по приграничному сотрудничеству (где до осуждения числился председателем одной и зампредседателя другой). После запросов депутатов Веры Григорьевой и Сергея Горлача, а также освещения этого вопроса в СМИ, депутаты приняли решение вывести Алексея Воронова из состава комиссий. Теперь его место в стратегической комиссии заняла Ирина Янович, а Светлана Лещихина стала членом комиссии по приграничному сотрудничеству. Также на сессии было решено вывести из состава комиссии по образованию бывшего директора Департамента социальной помощи Нарвы Татьяну Пацановскую и бывшего лидера Нарвского профсоюза работников образования Аллу Буткевич, покинувшую этот пост в начале года. Вместо них членом комиссии стал Юрий Афанасьев, педагог Кренгольмской гимназии и председатель профсоюза учителей Нарвы.

Обновлен и список представителей горсобрания в попечительских советах муниципальных школ города. В Эстонской гимназии город будет представлять Тармо Таммисте, в Кесклиннаской гимназии – Николай Бурдаков, в Кренгольмской гимназии – Елена Пахомова, в Шестой школе – Лариса Оленина, в Паю школе – Лариса Оленина, в Пяхклимяэской гимназии – Илья Федоров, в Солдинаской гимназии – Владимир Мижуй, в Языковом лицее – Татьяна Стольфат, в Школе для взрослых - Тамара Комлова.

Софья Боборенко



