Нарвская горуправа хочет прекратить торговлю алкоголем в цветочном киоске

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Городская управа на открытом конкурсе ищет арендатора для цветочного павильона рядом с Петровской площадью. В конкурсных условиях прописан запрет на торговлю алкоголем.

Цветочный павильон в Нарве. остановка. киоск Автор: google maps

Город построил в 2014 году павильон вместе с крытой автобусной остановкой на улице Пушкина. Одна из целей городской управы была в том, чтобы убрать с Петровской площади старый цветочные киоски, где торговля шла круглосуточно. Продавцы цветов взяли в аренду помещения павильона, объединили их, и через некоторое время в павильоне появилось помещение с отдельным входом, где стали продавать прохладительные напитки, чипсы, сладости и слабоалкогольные напитки.

По данным горуправы, договоры найма были заключены сроком на пять лет до конца августа 2019 года с FIE Lilia Timofejeva. Поскольку срок действия договоров найма с прежним нанимателем закончился, в сентябре 2019 года комиссия по городскому имуществу при нарвской городской управе приняла решение объявить новый конкурс на право найма всего павильона автобусной остановки сроком на 10 лет. Договоры найма с FIE Lilia Timofejeva продлены до подведения итогов нового конкурса и определения нового нанимателя.

В условиях сдачи в аренду помещений павильона указан запрет на продажу алкоголя. "Конечно, у города есть желание убрать из этого места торговлю алкоголем. Там должны продавать цветы, а алкоголь пусть продается в алкогольных магазинах", - сказала rus.err.ee директор хозяйственного департамента Нарвы Елена Скулачева, добавив, что за разрешения на торговлю отвечает департамент развития и экономики.

Запрет на продаж алкоголя в цветочно киоске Скулачева обосновала требованием Закона об алкоголе, где сказано, что розничная продажа алкогольных напитков запрещена в случаях уличной или рыночной торговли, или продажи из киоска.

По данным хозяйственного департамента, за пять лет город получил от аренды павильона 57 180 евро. Задолженностей перед городом у нанимателя нет.

Источник: rus.err.ee