Около 70 нарвских КТ занялись реновацией фасадов

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Невозможно не заметить, что в этом году многие квартирные товарищества Нарвы приступили к ремонту фасадов. Примечательно, что подобные работы ведутся повсеместно – от центра города, ул. Пушкина, до самых отдаленных районов Нарвы.

Значительная часть фасада многоквартирного дома по ул. Харидусе, 26 уже готова. Фото: Софья Боборенко

Городской художник Денис Полубояров на инфочасе для журналистов рассказал, что с сентября 2018 по октябрь 2019 года порядка 70 КТ обратились к городским властям за получением разрешения на строительство для ремонта своих фасадов.

- Не все товарищества ремонтируют фасады полностью, иногда реновация делается поэтапно или частично: торец, отмостка, корпус дома – в зависимости от финансового положения КТ. Некоторые оформляют разрешение, но откладывают работы из-за финансовых соображений. Работает и Программа «Украсим свой город», согласно которой можно получить частичный возврат потраченных на ремонтные работы денег. С 2018 года было рассмотрено 36 заявок, большинство из них удовлетворено, три - четыре временно отложены до тех пор, пока КТ приведут в порядок документы. Напомню, что дома, являющиеся памятниками архитектуры, могут рассчитывать на компенсацию до 40% от потраченных средств, - уточнил он.

Полубояров привел примеры домов, чей внешний вид на сегодня можно брать в качестве образца. Это двухэтажный дом по ул. Карья,5, красиво отделанные торцы домов по ул. Рюютли, громадный объем работ по дому на ул. Пушкина,17 (где строительная компания пристально следит не только за качеством выполняемых работ, но и за чистотой территории вокруг дома). Но все же самым значительным объектом этого года является многоквартирный дом по ул. Харидусе, 26, который может стать примером для подражания, как обычную панельную «хрущевку» можно превратить в симпатичный современный дом.

«Стоимость квартир вырастет»

Алексей Мяги, член правления КТ дома по ул. Харидусе, 26, рассказывает, что фасадные работы стали фактически заключительным этапом реновации дома:

- Общая стоимость всех фасадных работ – чуть более 300 000 евро, из них более 10 % составило самофинансирование, т.е. накопления за предыдущие хозяйственные периоды. Работы финансируются через кредит в SEB банке, он сделал самое приемлемое предложение; кредит взят на 20 лет. Гарантия на все строительные работы составляет 5 лет. Для взятия кредита ставка обслуживания с 1 кв. м увеличилась на 0,25 евро, что привело к увеличению ежемесячного платежа в среднем для 2 и 3-комнатных квартир на 8 и 12 евро соответственно. К моменту начала внешних строительно-ремонтных работ все необходимые внутренние сантехнические (замена общих стояков, запорной арматуры, квартирных счётчиков) и электромонтажные работы (замена магистралей, выключателей, переход на LED-освещение в подъездах, реновация ГРЩ) в доме уже были выполнены. Также был выполнен косметический ремонт подъездов; вентиляционные работы в доме, где установлено газовое оборудование, проводятся ежегодно. Правление КТ заранее готовилось к проведению общего собрания, и после того, как на общем собрании были озвучены необходимые расчёты, все сомнения отпали сами собой, решение о взятии кредита и выполнении соответствующих работ было принято присутствующими членами КТ единогласно. Сложностей в процессе работ не возникало, так как они контролируются не только членами правления КТ и фирмой-надзором собственника, но и жильцами дома, за что им отдельная благодарность. Дальше мы планируем заняться благоустройством территории вокруг дома. Уверен, что после окончания всех строительных работ и сдачи в эксплуатацию, стоимость квартир в доме существенно вырастет.

Фото: Софья Боборенко

Капитальный ремонт ожидает всех

Городской художник считает, что проблема реновирования домов, оставшихся нам в наследство от советского периода, характерна для всех городов Эстонии. Если в советское время существовала формула «5+10», то есть проведение косметического ремонта каждые 5 лет и каждые 10 лет - капитального для жилых строений, то теперь за состояние своего жилья отвечают исключительно собственники.

- Уже сейчас каждый из нас должен готовить себя к тому, что рано или поздно в доме придется делать капитальный ремонт. При этом очень важно не останавливаться исключительно на внешнем виде. Зачастую, приходя с проверкой, мы наблюдаем, как после ремонта во многих домах появляется плесень. Дело том, что современные строительные материалы (краски, утеплители и пр.) при всех их плюсах значительно хуже пропускают воздух, поэтому при планировании каких-либо работ начинать надо с создания принудительной вентиляционной системы, - говорит он.

В Нарве появится новый мурал

В некоторых городах к выбору цвета фасадов многоквартирных домов подходят комплексно. В Нарве городской художник придерживается мнения, что городские власти могут рекомендовать, какой цвет выбрать для фасада дома, но не должны настаивать на своем. По его словам, в Нарве практически нет домов, в паспорте которых был бы указан цвет, обязательный к применению, поэтому собственники дома сами решают, какой выбрать. При этом, как показала практика, жители соотносят выбираемый цвет с цветом соседних зданий, поэтому в целом картина получается приятной для глаз. Что касается граффити, то его появлению препятствуют опять-таки финансовые ограничения.

Разработать и заказать у художника мурал (настенный рисунок – прим. ред.), например, на весь торец дома – удовольствие довольно дорогое, поэтому нарвитяне, в отличие от жителей столицы или Тарту, с этим не спешат. Но один новый мурал все же появится в скором времени – на стенах хозяйственных построек и забора детского сада, на которые выходят окна одного из многоэтажных домов по ул. Кангеласте. Жители этого дома обратились в управу с просьбой разрешить им украсить постройки и забор муниципального учреждения, сами выбрали рисунок и в скором времени приступят к его воплощению.

«Ругодив» станет белым

Что касается городских объектов – то в следующем году большие изменения ожидают ДК «Ругодив». Решено привести в порядок его фасад, который станет вновь практически белым и будет лучше соответствовать ансамблю городских объектов – от вокзала до променада. Также планируется установить на здании ДК верхнюю подсветку. Подсветка появится и на всех фасадах Ваналиннаской школы, ведь это здание важно не только как место, куда приходят дети на учебу, но и как исторический объект.

Софья Боборенко



