В Нарве почти нет бродячих собак, но приют все равно нужен

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На инфочасе Нарвской горуправы, где журналистам был представлен новый городской Порядок содержания домашних животных, вновь прозвучала идея о создании в Нарве муниципального приюта для бездомных животных.

Год назад приют для кошек находился в Нарве на ул. Энергия. Как рассказывала нашему изданию Юлия Тущенко, чтобы найти кошке хозяев, требуется от 6 до 12 месяцев. Архив «ВП»

Объявленная заранее тема инфочаса вызвала на сайте нашего издания шквал вопросов к чиновникам Департамента городского имущества. Вопросы были крайне эмоциональными и касались, в основном, работы MTÜ Narva Kassituba, которое в настоящее время не только выполняет функции волонтерского приюта для бездомных кошек, но и является оператором отлова и содержания бродячих собак.

Руководитель коммунального отдела департамента Татьяна Леннук и руководитель службы охраны правопорядка Нарвской горуправы Юлия Тущенко не стали подробно комментировать полученные вопросы, отметив только, что некоммерческая организация Narva Kassituba переместилась из помещения на ул. Энергия в здание по адресу Туру, 1. На Туру, 1 раньше размещалась Нарвская художественная школа, до этого – детский сад.

- Если условия, существующие в здании, были подходящими для детей, то как они могут быть неподходящими для собак? – обратились с риторическим вопросам чиновники к журналистам.

Напомним, что весной этого года защитники животных уже поднимали шум относительно условий содержания собак в этом здании на ул. Туру. Тогда основные претензии участников группы в Фейсбуке «Друг на всю жизнь» касались того, что в одном помещении содержались сука с щенками и взрослые кобели, которые могли быть опасными для потомства.

Не с первого раза

Согласно закону муниципалитет может осуществлять отлов бродячих животных и самостоятельно, но в данное время Нарвская горуправа заказывает эту услугу. В 2019 году на эти цели было выделено около 28 тысяч евро.

Татьяна Леннук напомнила, что в прошлом году город трижды объявлял конкурс на отлов бродячих собак, в этом году конкурс объявлялся дважды, и MTÜ Narva Kassituba стало единственным участником и победителем второго тендера. В конце 2019 года договор закончится, и город снова будет искать того, кто захочет организовать работу по отлову и содержанию бродячих собак.

- Если у кого-то из горожан есть желание заняться этим вопросом, то просим принять участие в тендере в следующем году, - сказала Леннук. Информацию об объявленных тендерах можно найти на городском сайте Нарвы narva.ee.

Екатерина Платонова, зоозащитница и активный член НКО “Нарвские брошенные животные” (Narva Hüljatud Loomad), полагает, что не все так просто.

- Для меня странно, что городские власти подписали договор на оказание услуг по отлову и содержанию собак с НКО, у которого нет ничего, кроме арендованного здания бывшего детского сада. А ведь в договоре указаны определенные требования, наличие машины, например.

Участие в тендере принять можно, но тут есть большое «но». Многим предпринимателям городские власти запросто выписывают штрафы, например, за отсутствие пандуса для инвалидов. На работу нынешнего приюта люди уже жаловались, но его не трогают. Насколько я знаю, приют из Кохтла-Ярве, который раньше обслуживал Нарву, был обязан исполнять всё прописанное в договоре «от и до» за меньшие деньги, чем выделены в этом году.

Полагаю, что если тендер выиграет какая- либо другая организация, то у городских властей сразу найдутся претензии к её работе, - говорит она, намекая на то, что у неё уже был конфликт с представителями Narva Kassituba и отвечающими за решение вопроса содержания животных городскими чиновниками.

И приют, и кафе

Город мог построить собственное здание для содержания бездомных животных, выделив средства из городского бюджета и привлекая для этого деньги из государственных или европейских фондов. По словам руководителя коммунального отдела Т. Леннук, использование нового здания могло быть значительно шире: не только приют, но и гостиница для животных, выставочный зал или «кошачье кафе». А вот кто и на каких условиях будет там работать – будут решать уже не чиновники горуправы. Так, в повестке дня ближайшего городского собрания, которое состоится завтра, 24 октября, вторым пунктом значится утверждение Правил содержания собак и кошек в г. Нарва.

- Этот вопрос входит в компетенцию городского собрания, депутаты решат, искать ли оператора по тендеру или создавать городскую структуру, набирая в неё людей, тоже на конкурсной основе, - пояснила она.

Бродячих собак практически нет

В новых Правилах содержания кошек и собак, разработанных Нарвской горуправой, в настоящий момент содержится норма, указанная в постановлении правительства ЭР. В ней говорится, что расходы за отлов животного ложатся на плечи владельца. Останется ли это требование в новых Правилах или депутаты исключат её из документа, узнаем позднее.

По словам Юлии Тущенко, в Нарве практически нет бродячих собак, зачастую вызовы касаются животных, имеющих хозяев.

- Нарвитяне, завидев породистое животное с ошейником, не должны сразу хвататься за телефон и сообщать о бездомной собаке. Вероятно, недалеко от неё находится и владелец. В половине случаев, когда нам сообщают о животном, которое доставляет какое-то беспокойство горожанам и гуляет без хозяина, информацию мы получаем от полиции. Люди звонят на телефон 112, хотя можно позвонить и на инфотелефон горуправы 3599005, - уточнила Ю. Тущенко.

Софья Боборенко



