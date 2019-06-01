Территория порта Кулгу будет благоустроена

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Благодаря проекту приграничного сотрудничества по развитию прибрежных зон эстонской Нарвы и российских Сланцев будет благоустроена территория нарвского порта Кулгу.

Уже в этом ноябре должны начаться подготовительные работы по благоустройству территории порта Кулгу. Фото: Департамент развития и экономики НГУ

Проект «Развитие прибрежных зон Нарвы и Сланцев для улучшения деловой и гостевой среды»/ Narva-Slantsy Leisure Cluster был одобрен Программой приграничного сотрудничества «Эстония — Россия».

- В порту Кулгу очень часто проходят различные соревнования по водному спорту, здесь свою активную деятельность разворачивает нарвский Клуб юных моряков; в последнее время, как мы видим, интерес к району Кулгу вообще повысился: достаточно вспомнить, что Кулгу в сентябре стал одной из площадок фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, - рассказывает главный специалист службы проектов Департамента развития и экономики Нарвы и менеджер нового проекта Наталия Орава. - Но хочу уточнить: речь идет не о благоустройстве ставшей популярной «Нарвской Венеции», а только о территории порта. Основная цель начинающегося проекта — сделать данную территорию безопасной для пешеходов и автомобилистов и более подходящей для проведения массовых мероприятий, а также способствовать развитию среднего и малого предпринимательства в сфере предоставления досуговых услуг.

Итак, благодаря проекту в порту Кулгу будет в целом благоустроена территория в 9 437 кв. м; отремонтирована причальная стенка, также будет сделана реконструкция дороги на территории порта; будут разработаны и установлены информационные знаки, карты, видеоохрана; подведены кабели для электрооборудования.

А вот находящийся здесь ангар для лодок, который занимает КЮМ, пока, увы, вне зоны проекта.

- Во время проектирования, естественно, мы о нем не забыли. Но экспертиза показала, что ремонтировать это здание нет смысла, оно уже слишком изношено, надо строить новое. Надеемся, что средства на это найдутся в следующих проектах, - говорит Наталия Орава.

Что касается российского города Сланцы, то там проект даст возможность благоустроить территорию прибрежной зоны реки Плюсса (к слову, впадающей в Нарвское водохранилище), это центр города, и горожане издавна любят проводить здесь свое свободное время.

Надо сказать, что проект, направленный на улучшение инфраструктуры прибрежной зоны реки Плюсса в Сланцах и территории порта Кулгу в Нарве, был задуман еще в 2016 году; в 2017-м прошли первые рабочие встречи представителей двух самоуправлений, затем начали консультироваться с программой, писать проект, подавать ходатайство. В 2018 году Программа приграничного сотрудничества «Эстония — Россия» дало «добро».

11 октября этого года в Нарве соглашение о партнерстве в рамках проекта подписали директор департамента развития и экономики города Нарва Юри Сайя и исполняющая обязанности главы администрации Сланцевского района Марина Чистова.

Проект планируется начать 1 ноября 2019 года и реализовать в течение 30 месяцев.

Наша справка: Общий бюджет проекта 500 773 евро, из них самофинансирование партнеров 50 077,30 евро, поддержка программы «Эстония-Россия» 450 695,70 евро. Источник: www.estoniarussia.eu



Светлана Зайцева







