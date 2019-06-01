Дикие животные в городе: что делать?

Город / Обратная связьДикие животные в городе: что делать?
Дата публикации: Вчера, 16:20 Просмотрено: 141
Вопрос о мертвых животных и птицах, обнаруженных в выходные дни рядом с домом. Куда звонить, чтобы забрали? Весной этого года обращалась по инфотелефону горуправы, мне сказали, что в таком случае надо ждать понедельника. Разве это правильно?
Наталья Скворцова
На вопрос нашей читательницы отвечает руководитель коммунального отдела Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Татьяна Леннук:
- В случае, если обнаруженная птица травмирована, то следует обратиться в Департамент окружающей среды, который вышлет на место ветеринара. Если речь идет о погибшем животном, то этим вопросом будет заниматься та фирма, которая осуществляет уборку дорог и зеленых зон на данной территории. Горожане могут позвонить в любой день по инфотелефону горуправы 3599005 и оставить сообщение, которое будет передано фирме-подрядчику. Диспетчер фирмы-подрядчика работает круглосуточно.
Планируют ли нарвские власти делать что-то с лисами? Они по всему городу бегают постоянно.
Даниил Сальников
Отвечает руководитель отдела охраны правопорядка Департамента городского хозяйства НГУ Юлия Тущенко:
- Конкретных обращений, связанных с лисами, в департамент не поступало. Если лиса причинит кому-то какой-либо вред, то человек может позвонить по инфотелефону горуправы 3599005 и сообщить об этом.
Городские власти сами не занимаются отловом диких животных, все действия, связанные с дикими животными и птицами, относятся к компетенции Департамента окружающей среды.
Мы можем передать им информацию, собственно отловом и дальнейшей судьбой животных занимается специалист государственного департамента.
Подготовила Софья Боборенко