Дикие животные в городе: что делать?

Дата публикации: Вчера, 16:20 Просмотрено: 141

Вопрос о мертвых животных и птицах, обнаруженных в выходные дни рядом с домом. Куда звонить, чтобы забрали? Весной этого года обращалась по инфотелефону горуправы, мне сказали, что в таком случае надо ждать понедельника. Разве это правильно?

Наталья Скворцова

В прошлом году в Youtube опубликовали видео бегущего по улице Пушкина медведя. Видеокамера отеля «Ингер» зафиксировала дикого зверя 19 июня около трех часов ночи.

На вопрос нашей читательницы отвечает руководитель коммунального отдела Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Татьяна Леннук:

- В случае, если обнаруженная птица травмирована, то следует обратиться в Департамент окружающей среды, который вышлет на место ветеринара. Если речь идет о погибшем животном, то этим вопросом будет заниматься та фирма, которая осуществляет уборку дорог и зеленых зон на данной территории. Горожане могут позвонить в любой день по инфотелефону горуправы 3599005 и оставить сообщение, которое будет передано фирме-подрядчику. Диспетчер фирмы-подрядчика работает круглосуточно.

Планируют ли нарвские власти делать что-то с лисами? Они по всему городу бегают постоянно.

Даниил Сальников

Отвечает руководитель отдела охраны правопорядка Департамента городского хозяйства НГУ Юлия Тущенко:

- Конкретных обращений, связанных с лисами, в департамент не поступало. Если лиса причинит кому-то какой-либо вред, то человек может позвонить по инфотелефону горуправы 3599005 и сообщить об этом.

Городские власти сами не занимаются отловом диких животных, все действия, связанные с дикими животными и птицами, относятся к компетенции Департамента окружающей среды.

Мы можем передать им информацию, собственно отловом и дальнейшей судьбой животных занимается специалист государственного департамента.

Подготовила Софья Боборенко











