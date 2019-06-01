Яак Ааб: Нарва должна сама проанализировать ситуацию с квартирным жильем

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На прошлой неделе министр госуправления Яак Ааб побывал на тех предприятиях Нарвы, в чье развитие государство инвестировало. Министр признал в беседе с нашим изданием, что на сегодняшний день государство не выделяет на развитие Ида-Вирумаа достаточное количество средств.

Яак Ааб: «При переводе из столицы в провинцию госучреждений рабочие места в них получают и местные люди». Фото: Ирина Токарева

Еврокомиссия: нужно больше поддерживать Ида-Вирумаа

- Накануне вашего визита в Нарву ваши однопартийцы в Рийгикогу не поддержали законопроект, согласно которому в Ида-Вирумаа должно было бы возвращаться существенно больше тех денег, которые местные предприятия выплачивают в качестве налогов за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Причина понятна: в связи со сворачиванием сланцевой энергетики этих денег может стать намного меньше. Но в то же время остается вопрос, откуда тогда должны придти средства на развитие региона?

- Неважно, откуда придут деньги: от эконалогов, из средств европейских фондов или госбюджета - главное, чтобы они сюда шли.

- И чтобы их было достаточно. Как вы считаете, 200 миллионов евро, которые были вложены в Ида-Вирумаа за последние 4 года, достаточная сумма?

- На самом деле было вложено даже больше этих 200 миллионов, если учитывать все дороги, школы и так далее. И если сравнивать с другими регионами, то это инвестиции примерно на среднем, общем с другими уровне. Однако мы хотим, чтобы Ида-Вирумаа был в приоритете, чтобы объем инвестиций, который государство направляет сюда, был выше среднего.

Перспективы хорошие: Еврокомиссия прямо говорит, что нужно больше денег направлять на развитие Ида-Вирумаа, так что сейчас, можно сказать, у меня есть и поддержка ЕС, чтобы больше денег для региона получить. Поскольку здесь сильны промышленные традиции, то инвестируем прежде всего в развитие промышленности. Я был, например, на «Аквафоре»: у них большие планы и в Силламяэ, и здесь, в Нарве. Они расширяются и, как я думаю, делают очень хорошую работу, создавая рабочие места, где уровень зарплат - выше средних по Эстонии.

Что касается городской среды, то мы занимаемся спортивными центрами - в Кохтла-Ярве, в Нарве. Собираемся помогать квартирным домам осуществлять реконструкцию своего жилья, чтобы у людей был нормальный быт.

Это - проблема всех регионов Эстонии: нет нормального жилья. Поэтому какими-то мерами государство должно помочь в этом вопросе, и эти ресурсы есть. У нас есть довольно много средств, которые мы будем получать от продажи квот на СО2 - речь идет о миллиардах евро на следующие 10 лет, затем - европейские ресурсы, которые можно использовать на эти цели.

Так что мы готовы помочь самоуправлениям, но хотим, чтобы и самоуправления, со своей стороны, более активно включались в этот процесс, анализировали, в каком состоянии сейчас квартирные дома и чем можно помочь.

Наша справка: Госинвестиции в Ида-Вирумаа в период с 2016 по 2019 год составили порядка 200 млн евро. Наиболее значительные средства были вложены в сферу образования, а также в социальную сферу, где более 80 млн евро были направлены на упорядочивание школьной сети и строительство инфраструктуры центров здоровья. На повышение конкурентоспособности региона в виде инвестиций было выделено 25 млн евро, на строительство велосипедных дорог – 8,7 млн евро. Помимо этого в течение 10 лет государство поддержало 13 проектов промышленной инфраструктуры на сумму в 15,5 млн евро, в частности - Нарвский промпарк и его предприятия. До 2023 года Программой развития Ида-Вирумаа предусмотрена поддержка региона в размере примерно 4 млн евро, в следующем году она составит 5,1 млн евро. До сих пор в рамках программы поддержка была оказана предприятиям, создающим новые рабочие места, а также предлагающим консультации в области дигитализации предприятий. Для развития сферы обслуживания, а также для повышения привлекательности региона была оказана поддержка деятельности Вируского фонда кино, а также поддержано проведение крупных мероприятий – таких как «Кремлевские соловьи» и Нарвский энергетический забег. Развитию новых предприятий оказывается поддержка посредством содействия работе и расширению деятельности Startup Estonia.

Не согласен с президентом

- Мы знаем, что в Кохтла-Ярве, где имеется много брошенных людьми квартир и даже домов, государство запустило пилотный проект помощи местному самоуправлению. Но не пора ли планировать такую же помощь и для Нарвы? В связи с тем, что люди могут начать массово уезжать отсюда из-за сворачивания сланцевой энергетики и в Нарве также может появиться брошенное жилье?

- В ходе встречи с председателем Нарвского горсобрания я спросил об этом и выяснил, что на сегодняшний день в Нарве пустых квартир и домов нет. И если мы будем создавать благоприятную жилую среду и привлекать предприятия, которые создадут здесь рабочие места с хорошей зарплатой, то перспективы хорошие.

- Однако даже и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно приезжала в Нарву специально, чтобы поговорить о перспективах города на будущее, сказала, что в советское время Нарва росла искусственно, как на стероидах, поэтому сокращение населения до предвоенного уровня - нормальное явление. А это, в свою очередь, неизбежно означает появление пустующего жилья.

- В этом смысле я не согласен с президентом. Проблема отъезда молодежи за границу - общая для всех регионов Эстонии, общая и причина - нет работы с нормальной зарплатой, и нет нормального жилья.

- Как вы, как министр, считаете: можно ли справиться с этим, что надо делать?

- Нужно создавать в регионах рабочие места, в том числе и государственные. За два с половиной года мы смогли перевести в регионы свыше 1000 государственных рабочих мест и продолжаем это делать. Например, я побывал сегодня в нарвском Доме эстонского языка и Фонде интеграции: они прекрасно справились, некоторые работники переехали в Нарву из других регионов, но получили рабочие места и местные люди.

Нет какого-то одного метода, как спасти жизнь здесь, но есть целый ряд приемов, которые можно использовать.

- О чем еще вы говорили в ходе встречи с председателем Нарвского горсобрания в связи с жилищными проблемами?

- Я говорил о том, чтобы город Нарва тоже обратил внимание на квартирные дома, сделал бы анализ того, что нужно здесь делать, как помочь КТ реконструировать свое жилье, есть ли спрос на новое жилье. Потому что в ближайшие годы государство, скорее всего, будет поддерживать строительство муниципального арендного жилья для специалистов, но для этого город сам должен сделать первый анализ, и тогда мы сможем помочь. Сейчас специалисты часто приезжают именно работать, и если для этого им надо сначала купить квартиру, а потом продать квартиру, особенно если цены на жилье так разнятся, как в Нарве и Таллинне, то это создает для них большие проблемы.

Ирина Токарева