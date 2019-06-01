Можно ли ремонтировать фасад на деньги целевого фонда?

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Уважаемая редакция!

Колонка «Советы юриста» по вопросам КТ очень полезна для собственников жилья. Я регулярно читаю все статьи, спасибо. Ознакомившись со статьёй «Парковка за счет газона» от 3 июля 2019 года, решила обратиться за советом через вашу газету к юристу, так как на собрании собственников нашего КТ (г. Силламяэ) 12 сентября был принят проект расширения парковки за счет зеленой зоны, где отдыхают пенсионеры. В нашем доме 70 квартирособственников, на общем собрании «за» проголосовал 31 собственник, 18 воздержались, трое было против. Насколько я поняла из упомянутой выше статьи, необходимо, чтобы «за» проголосовал 51% собственников. Поэтому прошу юриста ответить, при каком процентном соотношении этот проект можно реализовывать?

Иллюстративное фото. Автор: Domus Kinnisvara

Мой второй вопрос заключается в следующем: что следует понимать под «целевым взносом»? Наше КТ уже собирало средства на проект расширения парковки - 15 тысяч евро (последний взнос был в сентябре). На собрании председатель предложил опять собирать целевой взнос на выборочный ремонт фасада (межпанельных швов). Можно ли это делать за счет целевого взноса, а не ремонтного фонда?

И последний вопрос: собственник запросил копию протокола общего собрания. Должны ли в протоколе стоять подписи председателя, секретаря собрания, лица, высказавшего особое мнение?

С уважением, Галина Крючкова

Отвечает Марина Сухнева, магистр права, KETA ÕIGUSBÜROO OÜ

1. Парковка

Вопрос принятия решений КТ для организации парковочной зоны остаётся одним из самых сложных. Кто-то выхватывает одно из решений Государственного Суда и манипулирует им, пытаясь, как правило, в облегчённом порядке получить разрешение на строительство парковки. Но Государственный Суд неоднократно возвращался к спорам по парковке и подчеркнул в последнем решении, в деле № 2-17-16823, что каждому товариществу следует учитывать конкретные обстоятельства, чтобы определить, каким законом руководствоваться при принятии решения. Поэтому точно ответить на вопрос читателя без описания конкретных обстоятельств невозможно.

2. Целевой взнос

Ремонтный фонд товарищества должен быть в объёме, нужном для производства необходимых ремонтов. Закон не запрещает сбор целевых фондов, из названия следует – предназначенных для особых расходов/работ. Порядок сбора средств и распределения расходов должен быть определён в уставе товарищества. Например, сбор средств/фонда для организации парковки для отдельных квартирособственников-автомобилистов. Ремонт фасада должен финансироваться всеми кв. собственниками пропорционально размеру долевой собственности. В указанном случае, наверное, пополняли ремонтный фонд, но назвали его целевым.

3. Право собственника

Право собственника на ознакомление с решениями общих собраний КТ, оформленных протоколами, установлено в части 7 ст.21 Закона о некоммерческих объединениях: протокол должен быть доступен членам по истечении 14 дней со дня окончания общего собрания. Член имеет право на получение протокола общего собрания или копии его части. Отсюда следует, что копия протокола – это копия на бумажном носителе, полученная при ксерокопировании оригинала на любом копировально множительном устройстве, либо файл с копией, отосланный по электронной почте. Неотъемлемой частью протокола общего собрания является список участников, принимавших решение, доверенности, особые мнения. На такой копии будут вместе с другим содержанием документа скопированы с оригинального документа также подписи председателя собрания и протоколиста. Следовательно, отдельного заверения не требуется.

Подготовила Софья Боборенко



