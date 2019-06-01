Доволен ли мэр велодорожками и «кто сшил костюм» велодорожке на Пушкина?

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Этот вопрос «НГ» задала мэру Нарвы Алексею Евграфову, и тот ответил, что лично велодорожками не пользовался, но его ребенок постоянно ездит на велике и вполне доволен. Расширение тротуаров и строительство новых велодорожек произошло лишь там, где это позволяли условия.

По каким-то причинам исполнителям работ не всегда удавалось наложить трафарет точно на одно и то же место. Фото: Ирина Токарева

Алексей Евграфов:

- Конечно, хотелось бы сделать лучше, но все же сейчас стало гораздо комфортнее.

Что касается разметки, то она соответствует стандартам, пояснил мэр:

- Это во всем мире так, и это нормальная практика - если вы возьмете самые «велосипедные» страны, такие, как Дания и Голландия, то там разметка нанесена так же. И в Тарту - так же.

По мнению мэра, недовольство нововведениями не всегда оправдано: «К примеру, мы построили на перекрестках круги с островками безопасности, и это тоже вызывает недовольство, но, может быть, дело не в том, что островки безопасности плохи, а в том, что все-таки надо соблюдать правила и смотреть, куда и как мы едем».

Действительно, согласно информации, размещенной на сайте Департамента шоссейных дорог, велосипедно-пешеходные дорожки могут иметь разную разметку, но чаще всего используется вариант, при котором пешеходы и велосипедисты передвигаются вместе. «Двигаться среди пешеходов следует со скоростью пешехода. В случае обгона пешехода нужно при необходимости подать сигнальный звонок, снизить скорость и обгонять пешехода на безопасном расстоянии. Во время движения нужно держаться правой стороны», - сообщает департамент.

От редакции: обнаружена странная велодорожка

По стечению обстоятельств, вопросом, доволен ли Алексей Евграфов велодорожками, заинтересовался также наш бывший мэр, а ныне член городского собрания Тармо Таммисте. Впрочем, депутат имел в виду лишь один конкретный отрезок велодорожки по улице Пушкина. В официальном запросе Таммисте спрашивал, какая фирма выполняла там работы и какие конкретно чиновники их приняли.

На последнем заседании горсобрания, состоявшемся 26 сентября, мэр ответил на запрос Таммисте, подчеркнув, что составление строительного проекта сети велодорожек, а также его согласование в различных инстанциях происходило в 2016-2017 годах, когда мэром был сам Тармо Таммисте, поэтому все связанные с этим процессом обстоятельства должны быть депутату хорошо известны.

Собственно строительные работы выполнила фирма RTS Infraehitus OÜ, а акты приемки со стороны заказчика подписывали руководитель проекта, руководитель службы проектов и директор Департамента развития и экономики Нарвской горуправы, причем последнюю должность в этот период времени занимали последовательно три человека.

На вопрос о том, доволен ли мэр лично качеством работ и внешним видом объекта, Евграфов ответил, что в в запросе следовало бы уточнить, о каком конкретно отрезке дороги или объекте идет речь.

Таммисте же пояснил журналистам, что таким ответом отнюдь не удовлетворен и ждет продолжения.

Тармо Таммисте:

- Да, согласен, я в свое время отвечал за проектирование и согласования. Но я задал вопрос об улице Пушкина, где разметка была «наляпана» уже в этом году: исполнители оказались неспособны даже провести разделительную линию одной ширины! Не говоря уже о том, как безобразно нарисованы сами знаки. Гости Нарвы, которые идут от автовокзала к центру, просто смеются над этим. Возле «Ругодива», там, где автобусная остановка, нарисовано столько линий, что непонятно, где нужно ходить, а где - ездить. Если это ошибка - исправьте, вот и все.

Депутат добавил, что уже отправил Евграфову фотографии и даже координаты данного участка - «пусть сходит и посмотрит на этот позор».

«НГ» побывала на отрезке улицы Пушкина между автовокзалом и «Ругодивом» и убедилась, что разметка там и впрямь странная: разделительная линия то виляет из стороны в сторону, то вовсе пропадает, то обрастает «тенью», как и некоторые знаки, обозначающие пешеходов и велосипедистов. Выглядит это так, словно исполнителям работ не всегда удавалось наложить трафарет точно на одно и то же место. Что ж, ответ, который дадут на новый запрос депутата чиновники, мы непременно опубликуем.

Ирина Токарева



