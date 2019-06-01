+Галерея. Выжить и укрепиться помог здоровый авантюризм

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Нарвское швейное предприятие OÜ Katrameks было одним из наиболее посещаемых в рамках проводившейся в Нарве Недели предпринимательства. О том, как швейной фирме (а количество таковых в девяностые годы приближалось к полутора десяткам) удалось не просто выжить, но еще и найти свою нишу и укрепиться в ней, наш корреспондент беседует с директором OÜ Katrameks Ольгой Матвеюк, лучшей женщиной-предпринимателем 2018 года.

Оборудование предприятия Katrameks OÜ позволяет выполнять важные и срочные заказы экспортной продукции.

- Ольга, в каком году началась ваша трудовая деятельность в качестве директора предприятия?

- Фирму Katrameks как директор я возглавила в 1999 году. На тот период времени швей было немного: порядка пяти человек. Предприятие находилось на территории кожзавода. Постоянных заказчиков не было. Мне приходилось постепенно искать их и заключать контракты с разными фирмами. Изготавливали разнообразный ассортимент продукции, включая рабочую, детскую одежду, предметы домашнего обихода, чехлы для автомобилей. Когда мы находились на территории бывшего завода «Балтиец» (туда пришлось переехать из соображений лучшей логистики), шили элитную женскую верхнюю одежду, мужские рубашки, спортивную, детскую и рабочую одежду, а также плотно сотрудничали со швейным предприятием Кулгу (Кренгольм): брали у них заказы на обработку полотенец, постельное белье.

- Но именно направление, связанное со спецодеждой, стало для вас главным. Почему?

- В то время каждая швейная фирма старалась найти свою нишу. А это направление было еще не очень раскручено. Мы стали искать заказчиков. В 2004 году заключили контракт со швейным эстонским предприятием Svarmil. Представители этой фирмы приехали к нам, посмотрели на наши условия труда, производственные площади, выпускаемую продукцию и заключили с нами контракт на год. За этот год мы обновили парк швейного оборудования, своевременно и с хорошим качеством сдавали заказчику продукцию, и по истечении года представители Svarmil решили сделать нас своими субподрядчиками. Нам предложили экспресс-линию, что значит выполнение срочных работ мелкими партиями.

Ольга Матвеюк предпочитает быть готовой к вызовам времени и работать на их опережение.

- А как вы оказались в здании по улице Фама, 4 (Пушкина, 25 — прим. ред.)?

- Работая на площадях «Балтийца», мы искали более комфортные помещения для работы. В этом здании мы работаем уже 7 лет.

- Изготовление рабочей одежды - многопрофильное направление в швейной отрасли...

Мы отшиваем спецодежду для работников самых разных профессий: строителей, автомобилистов, обслуживающего персонала в торговле, медицине, пищевой промышленности и других. Ассортимент одежды может быть самым разнообразным: нижняя, верхняя, тяжелая, легкая.

- На сайте вашей фирмы значится, что большое количество продукции Katrameks OÜ идет на экспорт, а внутренний рынок попадает в поле вашего зрения?

- Да, мы берём в работу разовые мелкие заказы, направленные на местный рынок. Это заказы от детских садов, медицинских учреждений, школ, также мы сотрудничаем с Ида-Вирумааским центром профессионального образования. Такие заказы выполняют люди, не занятые выполнением основного контракта.

- Участникам экскурсий вы показывали на вашем производстве два цеха. Значит, количество работников за эти 20 лет заметно выросло?

- В нашем штате 30 человек. Экспериментальный цех мы открыли, поскольку были участниками совместного проекта с Кассой по безработице «20+». Некоторые из участников проекта утратили навыки работы на швейном оборудовании или шили в домашних условиях. Для того, чтобы открыть новые рабочие места, нам пришлось обучать их на предприятии. Для этих работников мы брали разовые заказы, так как они не могли шить основную продукцию, поскольку требования контрактов очень высокие как по количеству выпускаемой продукции, так и к ее качеству. Тем не менее, учились новички тоже на изготовлении рабочей одежды. Сложность состояла в том, что руководителю проекта Ольге Смирновой нужно было не только научить пришедших с биржи людей шитью, но и адаптировать их в коллективе.

- Была ли польза от того проекта?

- Думаю, что была. Люди учились шитью, некоторые начинали с азов: осваивали швейное оборудование, отшивали различной сложности образцы, только после этого начинали шить изделия (рабочую одежду). К сожалению, часть обучавшихся за время работы отсеялась: поняли, что шитье — это не их удел. Зато чуть менее десятка оставшихся человек продолжают работать у нас в бригадах.

- А помимо проекта обучаете людей на месте?

- Да, обучаем по программе Töökohapõhine совместно с Ида-Вирумааским центром профессионального образования. Набираем кадры и обучаем швейному делу совместно с Кассой по безработице, а некоторые приходят самостоятельно, узнав о предприятии через другие каналы информации.

- Принимаете ли на работу людей с частичной трудоспособностью?

- Безусловно, они у нас есть, работают неполный рабочий день. Кстати, планировать работу для них совсем непросто. Тем не менее, даем таким людям работу по их силам и возможностям. Стараемся создать для них такие условия, в которых они чувствуют себя комфортно.

- Ольга, ваша фирма была неоднократно отмечена наградами республиканского конкурса «Успешное предприятие Эстонии», вы лично получили звание лучшей женщины-предпринимателя в городском конкурсе «Нарвский предприниматель 2018». А что говорит о признании качества продукции вашего предприятия?

- Вот все эти достижения, что вы перечислили, и говорят о признании, однако самое главное достижение - это люди, работающие в одной команде много лет. Нашей фирме в этом году исполнилось 20 лет, и победа в одной из номинаций городского конкурса стала лучшим подарком к этому юбилею. Также об успешности предприятия свидетельствуют награды, полученные на республиканском конкурсе «Успешное предприятие Эстонии» в 2012, 2013,2015, 2016 и 2018 годах.

- Как исчисляется заработанная плата на вашем производстве?

- Зарплата у нас сдельно-премиальная. Это значит, что начисляется не только зарплата, но и различные бонусы. Неверно говорить, что в Нарве швеи работают только за «минималку». У того, кто желает заработать больше, такая возможность есть. На нашем предприятии некоторые работники работают больше 10 лет, в том числе окончившие училище швеи, которые когда-то пришли к нам на практику, а потом остались работать. Многие из них уже руководят подразделениями.

- Всегда ли вам нужны новые кадры?

- Они нужны для того, чтобы иметь возможность постоянного развития предприятия, всегда быть готовыми к новым вызовам, что-то менять в лучшую сторону, воплощать новые идеи, идти вперед, потому что так интереснее жить. И если бы мы постоянно не проявляли здоровый авантюризм, то дела у фирмы могли бы сложиться иначе.

- Какие сегодня главные трудности на швейном производстве?

- Трудности хорошо известны и характерны они не только для нашей фирмы, но и для всей отрасли: недостаток квалифицированных кадров, отсутствие налоговых льгот для среднего и мелкого бизнеса на период трудного для предпринимателей периода. Также огорчает снижение престижа профессии швеи.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева



