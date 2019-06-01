Город / Обратная связьКому и в каком размере положена прибавка к пенсии в 2020 году?
Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотрено: 195
В редакцию обращаются читатели-пенсионеры с просьбой пояснить, какой будет прибавка к пенсии в следующем году и кому она полагается. На вопросы редакции по этому поводу ответила Анна Тислер, советник по связям с общественностью Министерства социальных дел.
Иллюстративное фото.
- Кому и в каком размере положена прибавка к пенсии в 2020 году?
- С 1 апреля 2020 года пенсии по старости с ежегодной индексацией повысятся на 45 евро.
Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать с 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.
После утверждения индекса Департамент социального страхования производит в соответствии с новой ценностью перерасчет всех государственных пенсий. Человек может посмотреть размер своей новой пенсии на государственном портале eesti.ee с 1 апреля 2020 года. Дополнительную информацию об индексации пенсий можно получить по справочным телефонам Департамента социального страхования: 661 0551 или 6121 360.
- Назывались разные суммы повышения пенсии — 7 и 45 евро. Какая из них верная?
- Бюджет следующего года предусматривает увеличение средней пенсии на 38 евро за счет индексации и 7 евро за счет внеочередного повышения, что вместе составляет 45 евро.
- Если человек вышел на преждевременную пенсию, коснется ли его повышение пенсии и в каком размере?
- Это касается всех пенсионеров по старости.
Наталья Соболева