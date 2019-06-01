Нарва не участвовала в конкурсе «Красивый дом Эстонии 2019». Почему?

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Впервые за последние 15 лет нарвские объекты не были представлены на конкурс «Красивый дом Эстонии», а их владельцы не принимали участия в традиционной церемонии награждения президентом лучших участников.

Православный храм на улице Мыйза на конкурс "Красивый дом Эстони - 2019" оценочная комиссия решила не представлять. Фото: Ирина Токарева

Мэрия: лучших не было

Депутат нарвского горсобрания Тармо Таммисте запросил у мэрии обоснованное объяснение причин, по которым Нарва не приняла участия в конкурсе, инициатором и патроном которого является президент Эстонии.

В ответ на депутатский запрос мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что Нарва в рамках подготовки к республиканскому конкурсу в период с 1 июня 2018 года по 24 мая 2019 года проводила собственный конкурс «Красивый дом города Нарва 2019», по итогам которого оценочная комиссия приняла решение первого места в этом году не присуждать, а второе место дать двум объектам - детскому саду «Кирсике» (Тиймана, 11), а также православному храму Нарвской иконы Божьей Матери и находящейся при нем богадельне (Раквере, 35). Эти объекты были отмечены премиями: храм - 350 евро, детский сад - 200 евро. Сейчас горуправа готовит церемонию награждения победителей, которая предположительно состоится в октябре.

Однако согласно принятому еще в 2008 году порядку городская управа Нарвы представляет для участия в республиканском конкурсе лучших в каждой категории. «Поскольку в Нарве не было в этом году объектов, которые заняли бы первое место и которые можно было бы назвать лучшими, Нарва никого не представила на конкурс республиканского уровня», - говорится в ответе.

Морина: достойные номинанты были

Между тем на официальном сайте республиканского конкурса Kaunis Eesti Kodu нет ни слова о таком правиле. В компактном руководстве по проведению конкурса перечислены лишь критерии, по которым нужно проводить оценивание. На сайте также сказано, что ежегодно все местные самоуправления и четыре самых крупных города Эстонии, в том числе Нарва, представляют по три лучших дома, которые президент отмечает на приеме в День восстановления независимости.

Наше издание попросило прокомментировать эту ситуацию Людмилу Морину, которая до своего сокращения в этом году с должности городского садовника много лет занималась организацией и проведением данного конкурса в Нарве, а также входила в его оценочную комиссию. Она рассказала, что и в этом году успела подготовить все необходимые документы, чтобы Нарва смогла представить своих участников на республиканский конкурс.

Людмила Морина:

- В пункте 2 проекта протокола оценочной комиссии было чётко указано: «Представить на конкурс «Красивый дом Эстонии 2019» объект — 2 место в категории «Социальные, промышленные, бизнес-объекты и учреждения образования» Тиймана, 11 и участок Мыйза, 4.

Этот пункт те, кого назначили курировать конкурс вместо меня, и должны были выполнить — представить до 13.06 в Таллинн двух представителей Нарвы: д/с “Кирсике” и церковь на Мыйза, 4 для альбома Президента Республики. Это и не было сделано.

Сейчас, судя по всему, попытались выкрутиться. В порядке проведения конкурса действительно написано, что представляются на республику первые места. Но у оценочной комиссии конкурса есть право предлагать другие варианты. Поэтому подчеркну ещё раз — именно этот другой вариант и был внесён в протокол комиссии (пункт 2), комиссия посчитала вполне достойными эти два объекта для представления на награду Президента и на опубликование в ежегодном альбоме. Независимо от места!

Остается добавить, что в этом году единственной нарвитянкой, приглашенной на президентский прием в Киллинги-Нымме, стала сама Людмила Морина, чей вклад в пропагандирование идей конкурса высоко оценивает MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus - организатор конкурса. «Там на приёме у меня чуть слёзы не покатились, когда я поняла, что одна здесь, что наших номинантов нет, что из всей Эстонии только Нарва выпала...» - вспоминает Морина, получившая на приеме в подарок альбом президента, где нет нарвских объектов.

«Я считаю, что это серьёзный ущерб имиджу города, это неуважение традиций, восходящих к 30-м годам прошлого века, когда активными гражданами и президентом К.Пятсом было положено начало этому конкурсу, это урон и нашим достойным номинантам конкурса, которые могли бы присутствовать там и получить награду из рук Президента», - сказала Морина.

Ирина Токарева







