+Галерея. Последние известия: лучшее предприятие региона работает в Нарве

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Деловая репутация Нарвы пополнилась еще одним фактом: здесь действует «Предприятие года Ида-Вирумаа в 2019 году». Им стало паевое товарищество Waldchnep, выигравшее главную номинацию в одноименном региональном конкурсе.

Сегодня на OÜ Waldchnep трудится 120 человек. Многие пришли сюда, когда крушение потерпели их прежние предприятия. Фото: Татьяна Завьялова

Предприятие года с таким вот «крылатым» названием на самом деле ни к фауне, ни к флоре отношения не имеет. У фирмы OÜ Waldchnep два направления деятельности: сборка электромоторов и сборка электрощитов. Но в обеденный перерыв из окна светлой и просторной столовой здесь можно наблюдать и кусочек леса, и порхание птиц: новое местоположение завода - на ул. Кадастику, это одно из шести зданий Нарвского парка производства и логистики. Здание, что называется, «с иголочки»: сюда предприятие въехало в марте нынешнего года. А до этого арендовало помещения, сменив несколько адресов. За постройку собственного заводского здания Waldchnep и был признан лучшим в номинации «Предпринимательская деятельность 2019 года в Ида-Вирумаа».

Конечно, для особого признания мало собственного здания, нужно, чтобы и дела в нем шли благополучно. Менеджеры предприятия сегодня на это с удовольствием отвечают: коллектив сформировался, заказы и возможности их качественного исполнения есть, рабочая среда всему этому способствует. А как долго их «Вальдшнеп» будет пребывать на высоте — определить не берется даже первое лицо предприятия Ааре Пихельгас: неизвестно, как будет вести себя рынок и что можно ожидать от мировой экономики в целом. Но страховаться от неприятностей и стремиться к успеху здесь научились.

Уверенности добавилось

OÜ Waldchnep начал свою деятельность в Нарве в 2006 году. Тогда для него хватило одной комнаты, арендованной на Старопрядильной фабрике бывшего Кренгольма, и чуть более десятка человек персонала.

Начальник производства OÜ Waldchnep Елена Павленко, ненадолго ставшая для нашей газеты экскурсоводом, в прошлом сама работала на Кренгольме в должности руководителя одного из цехов Георгиевской ткацкой фабрики.

- Новому производству нужны были кадры, - рассказывает Елена, - и они у нас без проблем появились. Ими стали бывшие работники Кренгольма, так как в то время комбинат уже угасал.

Понемногу, но довольно последовательно предприятие начало развиваться, стало занимать все большие площади. Затем пере­ехало на Георгиевскую прядильную фабрику, после чего – на Швейную и Отделочную фабрики. И наконец перебралось в здание, построенное под собственные нужды, по собственному представлению о современном заводе. Площадью около 3 тыс. кв.метров.

- Плюсов в этом очень много, - говорит Елена Павленко. - Прежде всего, это современная рабочая среда, достойные бытовые условия. Удачно, что коллектив собрался наконец воедино, в общем производственном цехе, раньше мы были рассредоточены.

И еще, замечает начальник производства, важно то, что у людей на фоне тревожных вестей из сферы энергетики и химической промышленности появилась уверенность в завтрашнем дне: раз руководство вкладывает деньги в строительство, значит, все будет стабильно, все будет хорошо.

Ааре Пихельгас: на нарвских предприятиях уже сейчас много пенсионеров. Кто со временем их заменит? Фото: Татьяна Завьялова

Но мужчинам не откажут

Огромный цех, куда мы заглянули в прошлый четверг, был полон людьми. Сегодня на предприятии трудится 120 человек. Занимаются они различными операциями, но профессия у всех одна: изготовитель изделий для грузоподъемных кранов. Да, все что отгружается с нарвского предприятия, станет потом составными частями грузоподъёмных механизмов, каких, к примеру, можно встретить в порту.

Сборкой щитов и пультов для них OÜ Waldchnep занимается с 2011 года.

- Работаем сейчас для Америки, Германии, Франции, Швеции, - поясняет начальник участка Жанна Барадинскиене. - Виды продукции очень разнообразны.

В основном OÜ Waldchnep выполняет заказы своего главного партнера— эстонской машиностроительной компании AS Konesko, расположенной в Ярвамаа. Оттуда на нарвское предприятие приходят комплектующие и материалы, оборудование завода — тоже оттуда. Так что, мимоходом делаем вывод, была бы идея, заинтересованный партнер и собственная компетенция — и можно открывать производство хоть с нуля.

Видя, как споро справляются со своими задачами женщины, которых в этом подразделении большинство, интересуемся: какое для этой явно технической работы нужно образование?

- Специального образования не требуется, мы обучаем на месте. А кандидатов нам подбирает Касса по безработице, - поясняет Жанна Барадинскиене.

В связи с расширением производства вплоть до окончания лета на участке сборки щитов проходил новый набор, все имевшиеся вакансии заполнились, и теперь здесь работает 40 человек.

Однако недавно возникла новая потребность в рабочей силе: предприятие начало сотрудничать с компанией ABВ, и в данный момент OÜ Waldchnep приглашает мужчин.

Почти без брака

То, что продукция на этом заводе выпускается непростая, видно уже при беглом осмотре. Дополнительная ее сложность, говорит директор по развитию производства Михаил Упадышев, в том, что здесь требуется отменное качество: речь все же идет об электрооборудовании.

- Мы работаем практически со 100 процентами качества, это результат действия наших стандартов ISO и ответственности работников. Люди понимают, что брак — новые расходы предприятия, новые временные затраты. И что 100-процентное качество заложено в их расценках, - поясняет он.

А трудно ли было заполучить заказ у такой солидной фирмы, как ABB – интересуюсь у Михаила.

- Для начала мы прошли аудит со стороны АВВ. Долгое время они к нам приезжали, и только с прошлого года началось сотрудничество: пришла пробная партия, мы собрали электродвигатели и получили акцептацию компании, а затем заключили срочный договор. Теперь будем стремиться завязать бессрочное сотрудничество.

Еще недавно OÜ Wald­chnep полностью работал с АВВ на давальческих компонентах, теперь же начинает покупать их сам, чтобы сроки исполнения заказов не затягивались.

- Случалось, мы были вынуждены подолгу ждать поставки комплектующих и сроки выполнения заказов менялись не по нашей вине. Теперь же, сами делая закупки, мы гарантируем сроки выполнения заказов, - поясняет директор по развитию.

Надо отметить, что возрастающий уровень самостоятельности обеспечивает нарвскому заводу и рост добавленной стоимости на выпускаемую продукцию.

А нет ли шанса создать на производстве электродвигателей в Нарве целый кластер, производить его компоненты на местных производствах? Пока, отвечает Михаил Упадышев, это не имеет смысла, поскольку сейчас Waldchnep имеет дело с массовым производством компонентов, то есть себестоимость такой продукции у крупного производителя как правило дешевле.

Кто хочет — преодолеет

Интересно пройтись между рядами работающих на этом предприятии еще и потому, что это одушевленная история промышленной жизни Нарвы, ее крутых поворотов. Многие работники оказались здесь после развала их предприятий или сокращения штатов. Чаще всего встречаются бывшие текстильщики. Кстати, все три менеджера, сопровождавшие нас по заводу, тоже с Кренгольма. Да, соглашается Елена Павленко, по образованию инженер – химик – технолог текстильного производства, столь радикально поменять специализацию непросто, но если у человека есть готовность к саморазвитию, к примеру, через курсы, и он дорожит перспективой трудоустройства — это возможно.

Татьяна, бывший узловяз с Кренгольма, сегодня занимается изготовлением намотки для моторов. Что из этих двух специальностей легче, сказать не берется: «Везде тяжело, помогает привычка. Но в целом работать интересно, поэтому ничего другого я не ищу».

Вероятно, то же могут сказать и другие ее коллеги по участку: хоть и не очень весомые, но приходится поднимать грузы, а работать в основном - стоя. Но есть и выгодные моменты, особенно для женщин: работа здесь организована в одну смену, с 7.30 до 16 часов. Начинать можно и с 8 часов, подстраиваясь под нужный автобус.

Заработная плата на предприятии сдельная, но, утверждают менеджеры, заработать в цехе можно до 1000 евро в месяц.

Ааре Пихельгас: Нарве нужна молодежь

Работоспособный и мотивированный коллектив — вот что считает самым большим плюсом фирмы руководитель OÜ Waldchnep Ааре Пихельгас. Однако жизнь научила его постоянно смотреть в перспективу. И вот там предприниматель видит некоторые опасности для своего завода, но более всего — для всей Нарвы.

- Наше благополучие сильно зависит от того, какая экономическая обстановка будет складываться в мире и Европе. И я вижу по нашим заказам — все-таки их становится меньше. В принципе мы к этому психологически готовы и занимаемся этим на практике. Если что-то произойдет не так, найдем, чем заняться еще.

Прошлый кризис, 2008-2009 годов, преподнес нам серьезные уроки. На его начало у нас работало 66 человек, через два месяца осталось 20. Тогда постоянно стоял вопрос: закрывать производство или продолжать с каким-то маленьким количеством людей. Год мы работали таким составом, но все же пережили это и дальше все пошло наверх.

Ааре Пихельгас разделяет беспокойство предпринимателей по поводу конкурентных преимуществ Нарвы. Более всего они касаются рабочей силы.

- У всех специфика разная, мы пока справлялись с задачей — обучали будущих сотрудников на месте. Но высокотехнологичным производствам здесь гораздо тяжелее. Где брать работников? Дело даже не в том, сколько мы платим, просто их нет. Когда мы переехали сюда в 2006 году, ситуация была другая.

Что касается конкурентных преимуществ в целом — зарплата в Нарве тоже постоянно повышается. И в целом в Нарве уже нет ничего особенного, что может привлечь сюда инвесторов, может быть, только стоимость земли, если приобретать ее в промпарке. Население стареет. Я немножко переживаю из-за этого, в том числе и за свое предприятие — кто здесь будет работать уже в недалеком будущем?

Ааре Пихельгас полагает, что спасение для промышленной Нарвы в том, чтобы здесь оставались или возвращались сюда молодые люди.

- Нарва для них — очень интересное место, - считает руководитель «Предприятия года Ида-Вирумаа в 2019 году» и сам еще довольно молодой человек. - Исходя из своего опыта могу сказать, в небольших городах или селениях конкуренция в предпринимательстве меньше, чем в крупных центрах. Потому что здесь на таком уровне и в таком объеме все не развивалось. Если нарвитянин до этого жил за границей, тут ему легче начинать свое дело. Здесь каждая новая идея ценна. Конечно, есть маленькие проблемы — современного жилья в Нарве, к сожалению, нет. Но кто в этом виноват? Пока нет потребности, никто не будет здесь строить, ведь стоимость строительства примерно одинакова во всей Эстонии.

Что же касается перспектив своего предприятия, Ааре Пихельгас, улыбаясь, показывает на фотополотно на стене своего кабинета: взлетающий лайнер. Это полет? Или новый вид моторов ? Будущее покажет.

Справка: OÜ Waldchnep, итоги работы за 2018 год: оборот около 4 млн евро, прибыль 10 %.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова







