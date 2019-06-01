Навес автовокзала и перрон закончат к январю

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Второй этап строительных работ по сооружению навеса над перроном автовокзала начался. Директор Департамента развития и экономики Юрий Сайя заверяет, что объект будет сдан уже к январю.

Сооружение навеса над перроном автовокзала началось. Фото: Софья Боборенко

Первые металлические конструкции опор для стеклянного навеса появились у здания железнодорожного вокзала в прошлую среду, что не могло не порадовать горожан, уже давно ожидающих, когда проект по реконструкции вокзалов и их объединения под одной крышей будет завершен.

Напомним, что первоначальный срок окончания проекта реконструкции железнодорожного и автовокзала был определен как конец 2017 года, однако после отступления предыдущего подрядчика, фирмы VANT, от договора (фирма ссылалась на недостатки в проектной документации и необходимость изменений в основном проекте для усиления конструкции стеклянного навеса – прим. ред.) сроки пришлось передвинуть. Новый конкурс госпоставки определил и нового подрядчика, фирму RTS Infraehitus, и новый срок окончания работ - конец 2019 года. По словам директора Департамента развития и экономики Юрия Сайя, есть все основания надеяться, что работы будут завершены, а объект получит разрешение на использование к концу января 2020 года.

Юрий Сайя:

- Металлоконструкции были заказаны на заводе, их изготовление заняло более месяца. Часть конструкций была установлена 9 октября, на этой неделе появятся остальные элементы для установки стеклянного навеса. Затем пройдет этап остекления. Примерно в конце октября - начале ноября фирма-подрядчик займется асфальтированием и благоустройством территории: под навесом появятся скамейки, урны, освещение. До конца года подрядчик обещал закончить все работы по проекту.

Помимо автобусного навеса и перрона, запланировано строительство стоянки для велосипедов и установка табло с расписанием автобусов и поездов.

Кто в ответе за комфорт?

Целью проекта реконструкции комплекса железнодорожного и автобусного вокзалов было создание единого терминала, который будет отвечать всем современным требованиям и повысит качество услуг общественного транспорта, сделает ожидание его более удобным.

За содержание уличной части вокзальной территории согласно договору отвечают городские власти Нарвы, за здание вокзала - партнер города по проекту, Эстонская железная дорога. Конечно, рядовому путешественнику все равно, кто за что несет ответственность, он просто хочет иметь возможность без проблем приобрести билет, купить кофе, посетить туалет, в комфорте дождаться своего транспорта.

Анне Веэво, руководитель Службы проектов, обращает внимание горожан и гостей города на то, что нарвский железнодорожный вокзал сейчас открыт круглосуточно и для тех, кто совершает путешествие на автобусе. Там можно не только в тепле подождать свой поезд или автобус, но и воспользоваться услугами хранения вещей и платным туалетом. Организовать продажу билетов, передачу посылок и пункт питания - задача владельца здания, Эстонской железной дороги. Первоначально планировалось найти оператора для организации работы вокзала, однако Эстонская железная дорога отказалась от этих намерений, так как пока не ясен объем доходов от услуг и расходов на содержание здания, а это, в свою очередь, затрудняет проведение конкурса.

Суд да дело

Выигравшая конкурс госпоставки строительная фирма RTS Infraehitus заключила договор с городом ещё в мае. Стоимость строительных работ по договору составляет 826 тысяч евро. Не раз в соцсетях звучали вопросы: почему работы по строительству навеса не ведутся в летний период, если договор уже подписан?

Специалисты поясняют, что после заключения договора последовал этап рабочего проектирования и контроля уже построенного фундамента. Результаты контроля, как пояснили в Департаменте развития и экономики, стали причиной задержки реализации проекта как минимум на месяц, так как пришлось вносить изменения в рабочий проект. В связи с этим у специалистов департамента появились дополнительные претензии по уже сделанной части работ к предыдущему подрядчику, фирме VANT. Эти претензии могут стать дополнительными аргументами в уже имеющемся споре, который перерос в судебное разбирательство.

Не стоит забывать и о том, что строительные работы по новому договору обойдутся городу, по информации портала rus.delfi.ee, на 200 тысяч евро дороже, эту разницу городские власти также намереваются получить в качестве компенсации от предыдущего подрядчика. Впрочем, фирма VANT первой высказала свои претензии к заказчику, подав год назад иск в суд. На настоящий момент дело находится в стадии рассмотрения, назначено проведение независимой судебной экспертизы. Однако, ни одна из сторон не исключает возможности достижения компромисса до окончательного решения суда, что подтвердили нам как директор строительной фирмы Юрий Барков, так и директор Департамента развития и экономики Юрий Сайя.

Софья Боборенко











