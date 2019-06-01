Городские власти обяжут владельцев стерилизовать кошек и котов

Дата публикации: Вчера, 11:06 Просмотрено: 243

Нарва планирует первой из местных самоуправлений обязать владельцев домашних кошек не только регистрировать, но и стерилизовать (с некоторыми исключениями) своих питомцев. Такое положение призвано не только сэкономить бюджетные деньги, но и навести порядок c неконтролируемо размножающимися животными.

Чиновники познакомили журналистов с проектом новых Правил содержания домашних животных. Фото: Софья Боборенко

Проект постановления призван обновить устаревшие Правила содержания домашних животных, действующие в Нарве с 2003 года. 4 сентября в Нарвское городское собрание был передан проект нового документа, сейчас он обсуждается в различных комиссиях горсобрания. Планируется, что новые правила могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года.

Руководитель коммунального отдела Нарвской горуправы Татьяна Леннук поблагодарила СМИ, а также всех неравнодушных горожан за проявленный к теме интерес.

Татьяна Леннук:

- Судя по отклику, который мы видим в интернете, в соцсетях, тема бездомных животных волнует многих. Последние два-три года этот вопрос довольно остро обсуждается в обществе, поэтому если у кого-то есть соображения по поводу документа, то просим присылать их, пока идет обсуждение.

Общие правила содержания собак и кошек предусматривают вполне традиционные требования к содержанию домашних любимцев в квартире и частном доме, к нахождению животного в общественном месте. Они регулируют порядок отлова бродячих животных, а также обязывают владельца чипировать и регистрировать питомца. По словам руководителя службы охраны правопорядка Юлии Тущенко, сегодня у городских властей нет ясной картины того, сколько владельцев животных проживает в Нарве, поэтому в планах чиновников - создать регистр домашних питомцев. От налога на домашнего питомца решено отказаться.

Такие вот «общежития» и «столовые» организуют для бездомных кошек сердобольные люди. Если бродячие кошки не стерилизованы, то через год население «общежития» может увеличиться в 5-10 раз. Фото: Софья Боборенко

100 кошек в одной квартире

Помимо этого вводится и новое правило о стерилизации домашних кошек и котов, если они не имеют медицинских противопоказаний к этому, не являются породистыми животными для разведения, не находятся на передержке или не имеется иных уважительных причин для отказа от операции.

Цель нововведения – взять под контроль рождаемость кошек, потомство которых представляет серьезную проблему для городских властей. Частный приют для кошек переполнен, в настоящий момент там проживает порядка 300 животных. Большинство из них – это котята, подброшенные приюту, а вовсе не бродячие животные, которых в городской черте осталось совсем немного.

Юлия Тущенко:

- К нам от квартирных товариществ поступают жалобы на людей, которые разводят в своих квартирах по несколько десятков кошек, причем эти животные размножаются бесконтрольно. Когда такой человек уходит в мир иной, а родственники отказываются от питомцев (а так происходит практически всегда), то на местную власть ложится обязанность забрать этих кошек, продержать две недели в карантине, найти нового владельца, в противном случае - усыпить и утилизировать останки. Один такой любитель кошек может создать городу расходы порядка 15-20 тысяч евро. А если таких людей набирается с десяток?.. При составлении правил мы исходили из того, что нецелесообразно расходовать бюджетные средства в интересах безответственных владельцев животных. Ведь на эти деньги можно построить детскую площадку или провести освещение.

Предложения по проекту Правил можно выслать на адрес Департамента городского хозяйства linnamajandus@narva.ee или на общую почту горсобрания narvavk@narva.ee. Проект постановления можно найти на городском сайте по ссылке https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=26384

Бюджетные средства разлетелись за 3 дня

Необходимость стерилизации бездомных кошек и котов хорошо понимают люди, прикармливающие их, например, в садовых товариществах. По словам специалистов Департамента городского хозяйства, на сообщение о том, что нарвитяне могут бесплатно стерилизовать своих питомцев, первыми откликнулись именно они. По словам Татьяны Леннук, все бюджетные средства, выделенные в этом году на стерилизацию 100 кошек и кастрацию 50 котов, были распределены за три дня. Она заметила, что, учитывая востребованность услуги, Департамент планирует повторить кампанию по бесплатной стерилизации в ближайшее время. В среднем кастрация кота стоит 35 евро, услуга операции для кошки - 65-70 евро, городскому бюджету за счет массовости услуги она обходится в 40 евро.

За неубранные фекалии – штраф до 960 евро

Среди прочих новых обязанностей проект документа содержит требование для владельцев частных территорий установить на ограде табличку, предупреждающую о наличии собаки. В общественном месте собака среднего и большого размера может обойтись без намордника, если она находится на поводке длиной до 1 метра. Если животное ведут на поводке длиннее, чем 1 метр, оно обязано быть в наморднике.

Владелец животного обязан убирать экскременты своего питомца. Контроль за исполнением правил возложен на службу охраны правопорядка Департамента городского хозяйства. Главный специалист службы Дмитрий Дьяков уточнил, что со вступлением в силу нового постановления у представителей городских властей (в отличие от нынешней ситуации) появляется законная возможность наказать нерадивого владельца собаки: сначала предъявить предписание, в случае повторного нарушения правил – выписать штраф в размере до 960 евро.

Такая же ответственность ляжет на плечи тех владельцев животных, которые не смогут предоставить документы о чипировании и стерилизации своих питомцев. Учитывая малочисленность чиновников службы охраны правопорядка, контроль за выполнением новых правил будет в основном осуществляться по жалобам и сообщениям от горожан и представителей КТ. Чиновники также надеются на совместную работу с товариществами.

Софья Боборенко







