Город / Праздник+Галерея. В фокусе объектива: 25-й международный фестиваль «Нарвская осень»
Дата публикации: Сегодня, 12:16 Просмотрено: 38
В программе Осенней столицы прочное место занимает Международный фотофестиваль «Нарвская осень». Этот фестиваль может гордиться своим долголетием, он начал проводиться даже раньше, чем Нарва впервые стала Осенней столицей Эстонии.
Фото: Ольга Чепурнова
И в этом году юбилей – 25-летие. Четверть века нарвский энтузиаст фотографии, руководитель фотоклуба «Нарва» Валерий Болтушин организует вместе с Домом культуры «Ругодив» этот праздник для любителей фотоискусства. Стоит отметить, что в этом году еще одна круглая дата – фотоклуб «Нарва» отмечает 40-летие. За этот период «Нарвская осень» стала не просто рядовым фестивалем, а объединила вокруг себя единомышленников, многие из которых дружат годами, общаются, помогают друг другу жить и творить. Многие участники этого, без преувеличения, фотосообщества признают, что многое держится на харизме Болтушина и на его умении любить людей и вдохновлять их.
За эти 25 лет из республиканского фестиваль вырос в международный, и в разные годы в нем принимали участие авторы из Эстонии, Латвии, Швеции, России. Каждый год члены жюри, куда входят маститые фотографы, художники, искусствоведы, рассматривают и оценивают более полусотни снимков.Часто большое количество конкурсных фотографий создает проблему их размещения в стенах ДК «Ругодив», и поэтому в этом году организаторы решили ввести ограничения – от каждого автора принималось до восьми фотоснимков, и можно было еще представить серию (от трех до пяти фотографий). «Места мало, а хочется, чтобы фотографии можно было смотреть, а не так, чтобы они лежали на стульях», - говорит представитель Дома культуры «Ругодив», специалист по культуре Наталья Помазан.
Участников в этом году было немного меньше. «Есть много постоянных участников, - продолжает Наталья. – На этот раз мы получили работы из Тарту, Маарду, Кохтла-Ярве, Таллинна. К сожалению, не смогли приехать авторы из Риги. Много участников из Москвы, Санкт-Петербурга, есть из Калужской области. Ну и нарвитяне, хотя их, к сожалению, не очень много, ожидалось больше. Не обязательно быть членом фотоклуба, можно самому прийти и выставить свои фотографии, если есть такое желание».
В этом юбилейном году фестиваль был посвящен 80-летию замечательного эстонского фотографа «на все времена» Пеэтера Тооминга, во время открытия на экране демонстрировалась ретроспектива его работ из Музея фотографии в Таллинне. Также была представлена экспозиция «Париж 1991-92 годов», автором которой является один из ведущих эстонских фотографов, которого можно отнести к мэтрам репортажной съемки, Пеэтер Ланговитс. Сам автор рассказал о своей выставке. Среди именитых фотографов были также Тоомас Кииге, Рейн Урбель, Янус Сийм.
Программа фестиваля была разнообразна. Так, в первый день в Нарвской центральной библиотеке прошел рабочий стол на тему «Проблемы современной фотографии и экскурс в прошлое». На следующий день состоялись открытие фестиваля, осмотр экспозиции, открытие фотовыставки. И на третий день прошла презентация Международного фотосалона «Эстония 2019» FIAP, а также были подведены итоги и состоялось награждение победителей. Мероприятия сопровождала концертная программа.
В экспозиции были представлены работы, выполненные в разных жанрах и стилях, тематических направлениях: пейзажи, натюрморты, портреты, графика, цветные и монохромные, студийные, постановочные и репортажные, многофигурные и камерные композиции. Природа, городская среда и человек в ней, архитектура, старая и современная, эксперименты со светом, линиями, обработкой. Все тонкости мастерства учитывало жюри. «На конкурс было представлено достаточно много профессиональных снимков, - отмечает член жюри, фотограф из Санкт-Петербурга Татьяна Андрианова. - Фотографии все очень разные. И члены жюри все разные. Мне бы хотелось только отметить, что было бы замечательно, если бы среди членов жюри был представитель молодого поколения. Потому что у молодежи уже другой взгляд на жизнь и другое понимание фотографии. А в целом самые теплые впечатления у меня и о городе, и о его жителях, и о фотографах, с которыми мы общаемся и всегда следим за их творчеством».
Итак, экспертное жюри оценило конкурсные работы и подвело итоги. Гран-при общим решением не было присуждено в этот раз никому из участников.
Список лауреатов:
Лучшая авторская серия - Янус Сийм (Сууре-Яани), лучшая коллекция – монохром - Татьяна Никольская (Санкт-Петербург), лучшая коллекция – цвет - Урве Херманн (Таллинн), лучшая студийная коллекция - Ольга Захарова (Нарва), фотоистория - Петр Уткин (Таллинн), обнаженная натура - Сергей Нехожин (Нарва), автор не старше 18 лет - Кристина Дунаева, Елизавета Щура (Нарва), лучший портрет - Дмитрий Воробьев (Кохтла-Ярве), лучший эксперимент - Алла Матросова (Нарва), лучший натюрморт - Рейн Урбель (Тарту), жанровая и стрит фотография - Андрей Мур (Таллинн), приз зрительских симпатий - Андрей Мур (Таллинн), Эдуард Зеньчик (Силламяэ), автор лучшей фотоработы в свободной теме среди виртуальных участников - Владимир Пальчик (Россия), автор лучшей серии в свободной теме среди виртуальных участников - Владимир Дубровский (Россия).
Елена Чепурнова
Фотогалерея: Ольга Чепурнова