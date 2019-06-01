+Галерея. В фокусе объектива: 25-й международный фестиваль «Нарвская осень»

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В программе Осенней столицы прочное место занимает Международный фотофестиваль «Нарвская осень». Этот фестиваль может гордиться своим долголетием, он начал проводиться даже раньше, чем Нарва впервые стала Осенней столицей Эстонии.

Большое количество конкурсных фотографий часто создает проблему их размещения в стенах ДК «Ругодив».

Фото: Ольга Чепурнова

И в этом году юбилей – 25-летие. Четверть века нарвский энтузиаст фотографии, руководитель фотоклуба «Нарва» Валерий Болтушин организует вместе с Домом культуры «Ругодив» этот праздник для любителей фотоискусства. Стоит отметить, что в этом году еще одна круглая дата – фотоклуб «Нарва» отмечает 40-летие. За этот период «Нарвская осень» стала не просто рядовым фестивалем, а объединила вокруг себя единомышленников, многие из которых дружат годами, общаются, помогают друг другу жить и творить. Многие участники этого, без преувеличения, фотосообщества признают, что многое держится на харизме Болтушина и на его умении любить людей и вдохновлять их.

За эти 25 лет из республиканского фестиваль вырос в международный, и в разные годы в нем принимали участие авторы из Эстонии, Латвии, Швеции, России. Каждый год члены жюри, куда входят маститые фотографы, художники, искусствоведы, рассматривают и оценивают более полусотни снимков.Часто большое количество конкурсных фотографий создает проблему их размещения в стенах ДК «Ругодив», и поэтому в этом году организаторы решили ввести ограничения – от каждого автора принималось до восьми фотоснимков, и можно было еще представить серию (от трех до пяти фотографий). «Места мало, а хочется, чтобы фотографии можно было смотреть, а не так, чтобы они лежали на стульях», - говорит представитель Дома культуры «Ругодив», специалист по культуре Наталья Помазан.

Участников в этом году было немного меньше. «Есть много постоянных участников, - продолжает Наталья. – На этот раз мы получили работы из Тарту, Маарду, Кохтла-Ярве, Таллинна. К сожалению, не смогли приехать авторы из Риги. Много участников из Москвы, Санкт-Петербурга, есть из Калужской области. Ну и нарвитяне, хотя их, к сожалению, не очень много, ожидалось больше. Не обязательно быть членом фотоклуба, можно самому прийти и выставить свои фотографии, если есть такое желание».

В этом юбилейном году фестиваль был посвящен 80-летию замечательного эстонского фотографа «на все времена» Пеэтера Тооминга, во время открытия на экране демонстрировалась ретроспектива его работ из Музея фотографии в Таллинне. Также была представлена экспозиция «Париж 1991-92 годов», автором которой является один из ведущих эстонских фотографов, которого можно отнести к мэтрам репортажной съемки, Пеэтер Ланговитс. Сам автор рассказал о своей выставке. Среди именитых фотографов были также Тоомас Кииге, Рейн Урбель, Янус Сийм.

Программа фестиваля была разнообразна. Так, в первый день в Нарвской центральной библиотеке прошел рабочий стол на тему «Проблемы современной фотографии и экскурс в прошлое». На следующий день состоялись открытие фестиваля, осмотр экспозиции, открытие фотовыставки. И на третий день прошла презентация Международного фотосалона «Эстония 2019» FIAP, а также были подведены итоги и состоялось награждение победителей. Мероприятия сопровождала концертная программа.

В экспозиции были представлены работы, выполненные в разных жанрах и стилях, тематических направлениях: пейзажи, натюрморты, портреты, графика, цветные и монохромные, студийные, постановочные и репортажные, многофигурные и камерные композиции. Природа, городская среда и человек в ней, архитектура, старая и современная, эксперименты со светом, линиями, обработкой. Все тонкости мастерства учитывало жюри. «На конкурс было представлено достаточно много профессиональных снимков, - отмечает член жюри, фотограф из Санкт-Петербурга Татьяна Андрианова. - Фотографии все очень разные. И члены жюри все разные. Мне бы хотелось только отметить, что было бы замечательно, если бы среди членов жюри был представитель молодого поколения. Потому что у молодежи уже другой взгляд на жизнь и другое понимание фотографии. А в целом самые теплые впечатления у меня и о городе, и о его жителях, и о фотографах, с которыми мы общаемся и всегда следим за их творчеством».

Итак, экспертное жюри оценило конкурсные работы и подвело итоги. Гран-при общим решением не было присуждено в этот раз никому из участников.

Список лауреатов:

Лучшая авторская серия - Янус Сийм (Сууре-Яани), лучшая коллекция – монохром - Татьяна Никольская (Санкт-Петербург), лучшая коллекция – цвет - Урве Херманн (Таллинн), лучшая студийная коллекция - Ольга Захарова (Нарва), фотоистория - Петр Уткин (Таллинн), обнаженная натура - Сергей Нехожин (Нарва), автор не старше 18 лет - Кристина Дунаева, Елизавета Щура (Нарва), лучший портрет - Дмитрий Воробьев (Кохтла-Ярве), лучший эксперимент - Алла Матросова (Нарва), лучший натюрморт - Рейн Урбель (Тарту), жанровая и стрит фотография - Андрей Мур (Таллинн), приз зрительских симпатий - Андрей Мур (Таллинн), Эдуард Зеньчик (Силламяэ), автор лучшей фотоработы в свободной теме среди виртуальных участников - Владимир Пальчик (Россия), автор лучшей серии в свободной теме среди виртуальных участников - Владимир Дубровский (Россия).

Елена Чепурнова

Фотогалерея: Ольга Чепурнова







