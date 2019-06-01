Пожар не слушает объяснений

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Спасательный департамент проводит для квартирных товариществ инфодни, призванные повысить осведомленность представителей КТ о требованиях пожарной безопасности. Сегодня наш гость – главный инспектор Восточного спасательного центра Ирина Белик.

Жители такого дома «играют с огнем».

- Ирина, о пожарной безопасности говорится постоянно, но ваш департамент продолжает разъяснительную работу с населением. Неужели требования постоянно ужесточаются?

- Нет, основные правила пожаробезопасности были прописаны в постановлении, принятом ещё в 2005 году и в законе, принятом в 2010 году. Наши инспекторы регулярно проводят рейды и, к сожалению, постоянно находят нарушения. Если с дымовыми датчиками определенный прогресс уже есть, в отношении других требований мы продолжаем работать с людьми, возвращаемся к ранее озвученным правилам вновь и вновь. Полагаем, что именно председатели и управляющие многоквартирных домов могут стать источником информирования для остальных жильцов дома, поэтому приглашаем их посещать наши инфодни. К тому же правление в КТ занимается вопросами проектирования и строительства, следовательно, должно быть в курсе современных требований.

- Как именно касается Спасательный департамент вопросов проектирования и строительства?

- КТ имеют дела с реконструкцией строений. Для этого требуется получить разрешение на строительство от местного самоуправления. Основное требование, выдвигаемое Спасательным департаментом при согласовании проектов, направляемых в стройконтроль, то, что в строении должно быть ограничено распространение дыма и огня. Поэтому для работ по ремонту в многоквартирных домах (в том числе по замене технических систем), требуется проект, в котором учитываются требования пожаробезопасности. Застекление балконов, замена окон и дверей, утепление фасадов – все это необходимо делать в соответствии с проектом. Необходимо применять и использовать современные технологии и приспособления, способные предотвратить распространение дыма и огня внутри и снаружи дома. Так, существуют специальные манжеты для труб стояков, огнеупорные короба для размещения электрокабелей в подъездах, даже краску для стен подъезда стоит выбирать с учетом её пожаростойкости.

- Появилась информация о том, что некоторые многоэтажки, ремонтирующие крышу, столкнулись с новым для них требованием оборудовать специальное открывающееся окно под чердаком. О чем речь?

- Необходимо уделять особое внимание дымоудалению и безопасной эвакуации в случае пожара. В большинстве случаев лестница – единственный путь для эвакуации из многоквартирного дома, поэтому крайне важно сохранять её свободной не только от вещей, но и от огня и дыма. Для этого необходимо иметь для освобождения пути спасателями специальный вентиляционный люк (окно) под крышей, открытие которого происходит автоматически при нажатии кнопки внизу. Тогда создается приток воздуха снизу и отток воздуха сверху, так выводится дым из подъезда. В Нарве уже три товарищества согласовали со Спасательным департаментом проекты по реконструкции, где учтено наличие подобного люка.

- Какие самые распространенные нарушения по вашей части в многоквартирных домах?

- Во время рейдов инспекторы зачастую сталкиваются с тем, что места общего пользования (лестничные пролеты, балконы, подвальные проходы), по которым должна проходить эвакуация, заставлены вещами, начиная от цветов и заканчивая диванами и велосипедами. Создание подобного «уюта» может препятствовать спасателям в их работе и способствовать дальнейшему распространению огня. Зачастую эвакуационные выходы закрыты решетками или завалены мусором, что не позволит людям спастись в случае опасности. Помимо создания препятствия для выхода людей подобное загромождение крупными предметами меняет нагрузку горения, увеличивая опасность распространения пожара.

Ещё одна серьезная тема – это припаркованные у домов автомобили, препятствующие правильному и быстрому расположению спасательного транспорта. Для того, чтобы пожарная машина смогла подъехать к дому, подключиться к водной колонке, поднять лестницу для спасения людей с верхних этажей, нужна определенная свобода перемещения. Советуем квартирным товариществам на общих собраниях обсуждать эту тему и запрещать парковку в тех местах, где она может препятствовать спецтранспорту.

- Одна из самых горячих тем последнего времени – установка противопожарных дверей в подъездах и квартирах. Напомните, зачем они нужны?

- В данном случае речь идет о том, что лестница и подвал (если его дверь выходит в подъезд многоэтажного дома) должны представлять собой противопожарную секцию и отсекаться от других помещений противопожарными дверями. При этом разные двери должны иметь соответствующий класс огнеустойчивости: дверь в подвал должна выдерживать час горения в девятиэтажном доме и 45 мин в пятиэтажном доме, дверь в квартиру, которая выходит в подъезд многоэтажного дома – 30 минут, быть дымонепроницаемой. Хорошо, если двери будут оснащены доводчиками (для автоматического закрывания). Замечу, что двери необходимо устанавливать в соответствии с изначальным проектом многоквартирного дома, который чаще всего предполагает, что дверь одиночная и открывается вовнутрь. Советуем КТ делать проекты на образование огнеупорных секций (замену дверей), так все технические вопросы будут решены корректно и согласно требованиям и реализация проекта может быть дешевле.

- С какими вопросами приходят люди к инспекторам Спасательного департамента?

- После проведения Спасательным департаментом информационных кампаний к нам стало обращаться больше людей с заявлениями о предполагаемых нарушениях. В большинстве случаев они жалуются на соседей, которые складируют вещи в подъезде или иным образом нарушают правила противопожарной безопасности. Замечу, что инспектор, обнаружив нарушение, имеет право не только сделать предписание, но и выписать штраф.

Отмечу, что наказывается конкретный человек, а не юридическое лицо. Если речь идет о решетке, закрывающей эвакуационный выход, то штраф будет выписан на уполномоченное лицо, принявшее решение об установлении решетки, например, председателя. Жильцы, члены правления и управляющий домом обязаны выполнять требования пожарной безопасности и в случае невыполнения к ответственности привлекается каждый нарушитель Если человек не подчиняется общим правилам, например, не убирает детскую коляску или велосипед с лестничного прохода, то он рискует получить штраф от 40 до 1200 евро. Параллельно каждую ситуацию регулирует инспектор административным актом, с которым выдается предупреждение о взыскании до 3200 евро, предписаний в одном документе может быть несколько.

- Другими словами, обеспечение пожарной безопасности – это обязанность не только председателя КТ, но и жильцов?

- Закон предполагает, что каждый человек ответственен за то, чтобы препятствовать возникновению пожара. Если кто-то бросает окурок с балкона или выставляет старый шкаф на лестничную площадку – тем самым он создает угрозу для себя и соседей. Забота о создании безопасной среды проживания должна быть личным делом каждого, пропущенным через сердце.

Наша справка: За 2019 год в пожарах по всей Эстонии погибло 26 человек, из них в Нарве – 3 человека. За прошедшие 9 месяцев в Нарве было зафиксировано 18 случаев пожара: 8 из них в многоквартирных домах.

Беседовала Софья Боборенко







