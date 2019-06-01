Задайте свой вопрос на тему бездомных животных

Дата публикации: Вчера, 17:09 Просмотрено: 115

Уважаемые пользователи prospekt.ee!

В понедельник, 14 октября, встречу с прессой проведут заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства Татьяна Леннук, юрист-заведующая Службы охраны порядка Юлия Тущенко и главный специалист Службы охраны порядка Дмитрий Дьяков.

Татьяна, Юлия и Дмитрий готовы дать ответы на все интересующие Вас вопросы. Спрашивайте в комментариях, вопросы принимаются до середины дня пятницы.

Тема инфочаса: бездомные животные и проект новых правил содержания собак и кошек в Нарве.



