Творческий инкубатор OBJEKT получил нарвскую прописку

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Для того, чтобы жители Нарвы и Ида-Вирумаа не отставали от общемировых процессов, в городе с 2016 года действует креативный инкубатор OBJEKT. 4 октября он получил официальную нарвскую прописку в Центре культуры и предпринимательства на Линда 2, а до этого работал без собственного помещения.

Яна Павленкова показывает президенту Керсти Кальюлайд помещения нового креативного инкубатора Objekt, пока еще закрытые для широкой общественности. Фото: Анна Маркова

О том, что представляет собой OBJEKT и чем он может помочь уже состоявшимся предпринимателям и тем, кто только намерен открыть свой бизнес, рассказали его основатели - исполнительный директор Яна Павленкова и член правления Антон Осиповский.

Говоря о креативном инкубаторе OBJEKT, его задачах и возможностях, Павленкова и Осиповский употребляют много слов, значение которых рядовому читателю не совсем знакомо: хаб, инкубант, акселерация, коворкинг, мультимедиа, стартап… Если же отбросить в сторону англицизмы, то OBJEKT можно назвать местом, где человек, желающий начать или развить свое дело, получает комплексную помощь от профессионалов разного профиля.

Центр поддержки имеет два основных направления. Первое - инкубация. Это консультации по индивидуально составленному плану со стороны специалистов разных областей, призванных помочь предпринимателю разобраться в правилах и нюансах той сферы, которая его интересует, правильно выстроить бизнес-процессы. При этом главным условием является наличие статуса юридического лица. Причем неважно, какую форму предпринимательства имеет организация - коммерческую или некоммерческую, целевое учреждение или предприниматель-физическое лицо. Второе направление – это работа по привлечению и обучению людей, заинтересованных в той или иной сфере деятельности. Для этого существуют программы, принять участие в которых может любой человек. Именно такие проекты помогают найти единомышленников для создания команды, получить навыки для запуска своей идеи и даже найти инвесторов.

Цель проекта – планета Марс

Одним из инкубантов OBJEKT является молодой дизайнер и основатель бренда FORMES Мария Осиповская. Бренд одежды FORMÉS был создан в рамках проекта Creative Narva, проводившегося творческим инкубатором для молодых дизайнеров. Тогда команды сформировались непосредственно на проекте и три месяца работали над созданием своих коллекций одежды под руководством менторов – специалистов из мира моды. При этом задача состояла в том, чтобы создать не просто коллекцию, а коммерчески успешный, конкурентоспособный бренд, с которым можно выйти на реальный рынок. Тогда команда FORMÉS заняла второе место в программе и привлекла к себе интерес зарубежных фешн-журналов. По словам Марии, сейчас команда работает под руководством лондонского ментора и у нее хорошие шансы.

Spekter Technologies – это история другого инкубанта OBJEKT. Роксана Спектер на протяжении трех лет разрабатывает коллекцию технологичной одежды и мечтает, что первые колонисты планеты Марс будут носить как раз её продукцию. В настоящий момент Spekter Technologies создал «лукбук», то есть каталог продукции, и представил свою коллекцию в Tallinn Design House, где открылась выставка эстонских дизайнеров, на которой представлена одежда из «умных» материалов.

Для молодых и начинающих

В новых помещениях OBJEKTа есть и «напичканный технологиями» мультимедийный центр, который позволяет работать с 3D-моделированием, всевозможными визуальными эффектами, виртуальной реальностью, «захватом движения», киберспортом, анимацией и прочим. Это оборудование позволит нарвитянам разрабатывать и тестировать различные программы (услуги), демонстрировать их возможным инвесторам. Для того, чтобы все это богатство не простаивало без дела, креативный инкубатор уже запустил ряд программ для детей и молодежи – «Техногерои» и «Гараж48».

Яна Павленкова, исполнительный директор OBJEKT:

- Когда мы говорим, что запускаем новую программу, это значит, что с её участниками будем работать не только мы с Антоном, но и представители лучших эстонских, балтийских, скандинавских и даже мировых фондов, призванных помочь предпринимателям в развитии или поддержке их бизнеса.

Подтверждением тому служит и стартующая с октября программа для предпринимателей начинающего уровня Boost North, партнером в которой будет самый крупный в Балтии акселератор (т.е. конгломерат инвесторов и менторов) Startup Wise Guys. Лучшие предприниматели, которые успешно пройдут обучение в программе Boost North, не только получат возможность сотрудничества, но и инвестиции размером от 50 тысяч евро для дальнейшего развития своего бизнеса.

Дополнительную информацию о работе нарвского креативного инкубатора можно найти на сайте www.objekt.is.

Наша справка: Boost North — 8-недельная программа, реализуемая как в режиме онлайн, так и на месте в Нарве, благодаря которой участники программы получат все необходимые знания, чтобы запустить свой стартап и выйти на мировой рынок. www.objekt.is

Софья Боборенко









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