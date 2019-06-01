Нарвские предприниматели: уменьшите социальный налог. Сколько можно сокращать работников?

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В понедельник в театральном центре Vaba Lava состоялось открытие Недели предпринимательства - 2019 в Нарве. Начало ей положил семинар для всех интересующихся темой предпринимательства. «Интересующихся», в данном случае, можно назвать ключевым словом: присутствующие внимательно слушали, задавали вопросы и вносили предложения.

Зал не только задавал вопросы, но и предлагал. Фото: Татьяна Завьялова

Первым и основным выступлением на семинаре стал обзор «Экономические тенденции в Эстонии», который сделал начальник отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций Каупо Рееде. Представитель министерства изрядно подбодрил зал, поделившись оценкой состояния экономики Эстонии: динамика экспорта и импорта находятся у нас в равновесии, и их рост идет нормально. Главные статьи эстонского экспорта — это машины и оборудование, изделия из дерева, мебель и деревянные дома, и они, ясное дело, в ближайшем будущем никуда не денутся. Хорошая ситуация и перспективы у продажи сланца, сланцевого масла — нефть дорожает, спрос на наши минеральные продукты от этого только выигрывает.

Самыми крупными экспортерами Эстонии в обстановке переменного лидерства являются Швеция и Финляндия. Интересно, отмечает Каупо Рееде, что в списке импортеров нашей продукции Германия переместилась за четыре года с 10-го места на 4-е. Что можно воспринимать как факт весьма положительный — немецкий рынок очень надежный.

Здоровье экономики, говорит представитель министерства, принято измерять внешним валовым продуктом. В прошлом году его прирост в Эстонии составлял 3, 6 %, при этом в целом по ЕС он был только 1,2 %. Выше среднеевропейского у нас и рост объемов внутренней торговли — во II квартале он составил 2,2 %. В нашу пользу говорит и уровень безработицы: 4,2 % против 6,3 в среднем по Евросоюзу.

- То есть можно сказать, что дела в Эстонии обстоят очень хорошо. Но у предпринимателей появилась тревожность, - заключает эту часть своего обзора Каупо Рееде. - Очевидно, что до них уже начали доходить определенные сигналы с рынка.

Каупо Рееде: для увеличения прибыли есть 2 способа. Фото: Татьяна Завьялова

Государство располагает возможностями — просите о помощи

- В Эстонии непрестанно повышаются зарплаты и повышаться будут еще, но вместе с этим процессом происходит и другой: уменьшается прибыль предпринимателей. И это означает: если мы таким же образом будем идти дальше, мы получим много банкротств. Но увеличивать прибыль все же возможно, для этого есть 2 способа: делать определенные вещи эффективнее. И затем — делать дороже, - говорит чиновник.

Эффективнее — это значит нужно заниматься дигитализацией и автоматизацией, особенно в промышленности. Дороже, по его мнению, наши продукты будут стоить, если они будут «умнее», а для этого мы должны заниматься их развитием, в том числе и с привлечением науки.

Каупо Рееде рассказал о том, какую поддержку государство готово оказывать предпринимателям, которые хотят увеличить добавленную стоимость для своего продукта или услуги: как консультативную помощь, так и финансовую. Конкретно сориентировать по этой теме могут специалисты Ида-Вируского центра предпринимательства (IVEK), отделение которого есть и в Нарве.

Инвесторы тоже плачут

Что является, на взгляд чиновника, самыми большими проблемами для развития предпринимательства, в частности, в Ида-Вирумаа? Во-первых — иностранным инвесторам очень трудно открывать счета в банке. Во-вторых — им трудно кредитоваться: сказывается разница между реальной величиной инвестиций при строительстве промышленных зданий с ее рыночной стоимостью.

- В следующем году мы хотим через Kredex создать возможность финансовой поддержки таких предприятий для обеспечения залога. А вот с банками задача будет посложнее. Но заниматься этим будем, - обещает представитель министерства.

Что же касается грантов Евросоюза, которые до сих пор были хорошим подспорьем для развития эстонского бизнеса, то после 2020 года, подтвердил чиновник, безвозмездная помощь такого рода станет существенно скромнее — страна достигла того уровня развития, при котором это считается уже неуместным.

В данный момент, рассказал г-н Рееде, в Эстонии имеются 3 различные стратегии в отношении предпринимательства: Министерства образования, Министерства экономики, стратегия развития туризма.

- Мы хотим все эти стратегии объединить, чтобы увеличить эффект от их действия: к примеру, если развиваем науку, это должно приносить пользу предпринимательству.

Государство берет деньги в бюджете, а где брать мелкому предпринимателю?

Как уже упоминалось, зал не только задавал вопросы Каупо Рееде, но и предлагал — министерству, а может, и правительству.

Бухгалтер Марина Домова затронула тему, которая во многих фирмах встала сегодня во главу угла. С 1 января в очередной раз повышается минимальная заработная плата. Откуда брать руководителю небольшой фирмы средства для этого? Выход для многих один — сокращать персонал, если есть еще кого увольнять. Пора и правительству подумать об этой ситуации — к примеру, сделать для предприятий Ида-Вирумаа налоговую льготу: уменьшить ставку социального налога. Тогда повысится рентабельность фирмы, у людей будет работа. Большая заинтересованность появится и у инвесторов, определяющихся с тем, где им открыть производство.

- Я знаю, что похожую заботу о своих окраинах проявляют в Финляндии и в России. У нас же пока «все равны», а на деле процветает один Таллинн, - считает нарвитянка.

Наша справка: В рамках Недели предпринимательства в Нарве пройдут 25 мероприятий: семинары, рабочие комнаты, посещения успешных предприятий. панельные дискуссии. Организаторы Недели: Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) и Нарвский Департамент развития и экономики.





Татьяна Завьялова









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