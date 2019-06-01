В Нарве хотят открыть вальдорфскую частную школу

Недоходное общество Tuum, учрежденное в начале 2019 года Денисом Матвеевым и Марией Торопиной, известило городскую управу Нарвы о своем желании открыть в городе частную школу, которая будет работать по системе Вальдорфской школы (альтернативная педагогическая система, основанная на антропософских представлениях).

Здание бывшего детского сада "Золотая рыбка". Автор: Артур Тооман/ERR

Учредители недоходного общества Tuum проинформировали нарвскую управу о том, что обратились в Министерство образования и науки за разрешением и просят город высказать свое мнение по поводу возможности открыть частную школу. В своем письме они высказывают опасение, что входящие в различные комиссии городского собрания директора образовательных учреждений могут быть против открытия в городе частной школы, поэтому они просят поручить чиновнику сформулировать мнение города.

Согласно планам учредителей частная школа будет предлагать образование для детей с первого по третий класс и гимназистам в рамках общегосударственной школьной программы, но при этом педагогическая система в школе будет вальдорфской.

Как сообщает Википедия, Вальдорфская педагогика основывается на выделившемся из теософии религиозно-мистическом учении Рудольфа Штайнера — антропософии. Эта педагогическая система появилась в Германии в начале двадцатого века.

Вальдорфские школы работают по принципу "неопережения" развития ребенка, но предоставления всех возможностей для его развития в собственном темпе.

Школу планируется разместить в помещениях бывшего детского сада "Золотая рыбка". Языком обучения в школе будет русский. Школа планирует начать свою деятельность с 1 сентября 2020 года.

Источник: rus.err.ee