+Фотогалерея. Президент Кальюлайд позавтракала в Нарве и высказалась о перспективах развития города

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В пятницу, 4-го октября в центре культуры и предпринимательства Линда 2, в новом творческом инкубаторе OBJEKT, состоялось мероприятие “Завтрак будущего”, где своими мыслями об инновациях и развитии Ида-Вирумаа поделились президент Керсти Кальюлайд, мэр города Нарвы Алексей Евграфов и учредитель центра культуры и предпринимательства Линда 2 Аллан Калдоя.

Участники дискуссии говорили о том, чем могут и должны гордиться нарвитяне, сколько жителей останется в Нарве в обозримом будущем и кто ответственен за развитие города. Подробности читайте в ближайших номерах изданий “Виру Проспект” и “Нарвская Газета”.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко