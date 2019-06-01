Будет ли в Нарве «народный бюджет»?

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Почему в Нарве нет так называемого «народного бюджета» такого, как, например, существует в Тарту? Это помогло бы городским жителям вносить свой вклад в развитие города и, в то же время, давало бы городским властям понять, на какие сферы нужно обратить большее внимание.

Юлия Виирсалу

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Отвечает городской секретарь Антс Лийметс:

- Вопрос о выделении части средств из городского бюджета для так называемого «народного бюджета», когда решение о том, на что потратить выделенную сумму, принимают жители города свободным голосованием, лежит в компетенции городской управы и городского собрания. В соседнем городе Нарва-Йыэсуу для этих целей предусмотрена сумма в 40 тысяч евро, в Тарту размер «народного бюджета» составляет 200 тысяч евро, что при общем объеме городского бюджета составляет весьма скромную сумму. «Народный бюджет», конечно, может служить индикатором настроений в обществе, но мнение горожан можно изучить и другими способами, например, проводя социологические исследования. К сожалению, при проведении таких исследований нарвские городские власти сталкивались с противоречивыми мнениями горожан по одним и тем же вопросам, одни и те же события вызывали прямо противоположные оценки, что затрудняет объективное оценивание.

Не ответил на письмо

Обратилась к городскому секретарю Антсу Лийметсу с несколькими официальными вопросами на его рабочий е-мэйл ещё в апреле, однако до сих пор не получила ответа от него. Что происходит в Нарвской городской управе и почему работники так небрежно относятся к своим обязанностям?

Сандра Сирге

Отвечает городской секретарь Антс Лийметс:

- Приношу свои извинения госпоже Сирге за то, что она не получила ответ на свои вопросы. Дело в том, что с конца марта и по июнь я находился на длительном больничном. Информация об этом была публичной. В связи с тем, что за это время по ряду писем истек срок, предусмотренный для ответа, они были удалены из моей почты.

Подготовила Софья Боборенко