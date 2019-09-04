Неделя предпринимательства 2019: об экономике - с президентом

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С 7 по 12 октября в Нарве уже в 14-й раз состоится Неделя предпринимательства. В этом году упор будет сделан на возможностях электронного ведения бизнеса и важность наемной рабочей силы в современной экономике.

Антон Осиповский, Виктория Каю и Ольга Черемушкина уверены, что каждый горожанин найдет интересное мероприятие на Неделе предпринимательства 2019. Фото: Софья Боборенко

Президент снова в Нарве

Предваряя Неделю предпринимательства, в пятницу, 4 октября, в Нарве состоится мероприятие «Утро будущего с президентом» как неофициальное открытие творческого инкубатора OBJEKT (официально он откроет свои двери 7 октября). Своими мыслями об инновациях и развитии Ида-Вирумаа поделятся президент Эстонии Керсти Кальюлайд, мэр Нарвы Алексей Евграфов и учредитель Центра культуры и предпринимательства Линда, 2 Аллан Калдоя. Организаторы ждут всех желающих нарвитян и гостей города в Центре на Линда, 2 в 8 часов утра, обязательна регистрация через Фейсбук или интернет-страницу инкубатора https://objekt.is/ru/2019-09-04-visioonihommik/.

Чуть позже, в 9.30, начнется дискуссия «Зачем нам нужен творческий инкубатор?». На вопросы журналистов и участников встречи ответят Яна Павленкова, Антон Осиповский и инкубанты OBJEKT. Инкубанты – это подопечные креативного инкубатора, молодые предприниматели.

Ждут всех: от потенциальных до действующих

Всеэстонская Неделя предпринимательства проходит с 7 по 13 октября. Организаторы приглашают к участию в мероприятиях ее программы как опытных предпринимателей, так и тех, кто только задумывается о том, чтобы начать свой бизнес. В этом году организаторы в Нарве (ЦУ Ида-Вирумааский центр развития предпринимательства (IVEK) и Департамент развития и экономики Нарвы) привлекли к подготовке и проведению Недели более 35 партнеров – организаций и предприятий. В городе в течение этого периода пройдут различные семинары, конференции, рабочие комнаты, предпринимательские кафе, посещения предприятий - всего 24 бесплатных мероприятия, в основном, на русском языке.

Виктория Каю, главный специалист службы предпринимательства и защиты потребителей Департамента развития и экономики:

- В нынешнем году тема Недели предпринимательства заявлена как «Шаг к твоей мечте». При выборе тем организаторы стараются придерживаться того, что актуально сейчас. В этот раз основными темами станут вопросы ведения бизнеса электронным путем, а также важность наемной рабочей силы в современной экономике. Программа недели составлена таким образом, что каждый человек, от потенциального предпринимателя до опытного, может найти что-то полезное для себя. Так что приглашаем всех горожан.

Виктория отметила, что часть мероприятий предназначена конкретно для школьников, для них организуются творческие мастерские.

«Ждем заинтересованных людей»

Неделя предпринимательства начнется в понедельник, 7 октября, в 12 часов в центре Vaba Lava с инфосеминара, который откроет руководитель Отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций Каупо Реэде своим докладом «Тренды развития эстонской экономики». Молодых бизнесменов в особенности может заинтересовать семинар «Возможности поддержки предпринимателей», который состоится во вторник, 8 октября, в отеле «Ингер». Речь пойдет о поддержке со стороны государственных и городских структур, а также о других видах получения финансирования.

Нарвитян, заинтересованных в развитии приграничной зоны, приглашают на мероприятие, которое состоится в пятницу, 11 октября, в ДК «Ругодив» в рамках международного проекта «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве (Эстония) и Ивангороде (Россия), III этап «Речные променады-3».

Ольга Черемушкина, старший специалист службы предпринимательства и защиты потребителей Департамента развития и экономики:

- В первой части встречи специалисты расскажут о проекте речных променадов, о возможностях развития туризма на приграничных территориях, экспорта-импорта услуг и использования водных ресурсов, а также представят архитектурное решение променадов в Нарве и Ивангороде. После кофейной паузы начнется обсуждение, когда все присутствующие в рамках круглых рабочих столов смогут поговорить о развитии туризма и бизнеса, как на эстонской стороне, так и на российской. Очень хотелось бы оживить зоны променадов на обоих берегах Наровы - ждем хороших идей и заинтересованных людей, готовых поделиться своими соображениями по этой теме.

ВАЖНО!

Организаторы просят обратить внимание, что доступ на все мероприятия - через регистрацию на сайте ettevotlusnadal.ee. Там же доступна подробная информация о каждом дне Недели предпринимательства.





Наша справка:

Первый раз Неделя предпринимательства была объявлена в 2005 году, когда Министерство экономики пригласило четыре самых крупных города Эстонии (Таллинн, Тарту, Нарву и Пярну) подписать соглашение и заняться проведением информационных мероприятий. Цель Недели – представить предпринимательство как стиль жизни, осознавая и признавая роль предпринимателя в развитии города, способствовать сотрудничеству между городом и предприятиями, а также вдохновлять молодежь на коммерческую деятельность, стимулировать людей заниматься предпринимательством.

Источник: Департамент развития и экономики .

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко