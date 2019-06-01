Планирует ли управа взыскать с Алексея Воронова 300 000 евро?

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Имя бывшего главы фрак­ции Kodulinn неоднократно звучало на последней сессии горсобрания.

Депутат Сергей Горлач считает, что подача иска со стороны города могла бы быть правомерной, поскольку такие прецеденты уже были в других само­управлениях. Фото: Ирина Токарева.

Депутат Вера Григорьева настаивает на том, что Алексей Воронов должен быть снят со всех своих прежних постов не автоматически, а официально; Сергей Горлач интересуется, собирается ли горуправа взыскать в пользу Нарвы с Воронова полученный им незаконный доход в размере 300 000 евро.

Депутат Горлач сделал официальный запрос мэру Нарвы, подчеркнув, что еще три месяца назад Воронов был признан виновным в масштабной коррупции, нарушении требований к организации конкурсов на размещение государственных заказов, неоднократном вымогательстве и получении взяток. В ходе следствия было выяснено, что полученный Вороновым с использованием своего служебного положения члена правления Narva Vesi незаконный доход превышает 300 000 евро.

«Городское собрание на протяжении последних лет выделяло деньги для Narva Vesi с целью повышения акционерного капитала для реализации крупных инфраструктурных проектов», - напомнил оппозиционный депутат.

«Планирует ли горуправа напрямую или через совет Narva Vesi подать иск о взыскании ущерба, нанесенного Алексеем Вороновым своими действиями городскому бюджету, тем более, что он их признал?», - спросил Горлач.

Почему, в самом деле, горуправа за последние три месяца не задалась вопросом о подаче такого иска, поинтересовалось наше издание у мэра Нарвы Алексея Евграфова. «Вопрос хороший, и я попрошу юристов горуправы выяснить, есть ли основания для иска и действительно ли Алексей Воронов нанес своими действиями ущерб городу», - ответил мэр.

Будет ли юристам предложено изучать этот вопрос как срочный и первоочередной? На это мэр ответил: «Здесь главное, чтобы сделанный анализ был правильным, а не поверхностным. Но на депутатский запрос я отвечу, как и полагается, в течение месяца».

Сергей Горлач сказал нашей газете, что, готовя запрос, он вспомнил в первую очередь историю иска города Кохтла-Ярве к своему бывшему мэру Евгению Соловьеву. «История похожая. К сожалению, они этот многотысячный иск провалили - как писали в СМИ, из-за неправильного оформления и затянутых сроков подачи. Но ведь могли бы и выиграть».

Формально остается на постах

В ходе сессии был снят с повестки дня вопрос о выборах на пост, который ранее занимал Алексей Воронов - руководителя комиссии горсобрания по городскому хозяйству.

Этот вопрос инициировала депутат фракции «Наша Нарва» Вера Григорьева, и она же сняла его с повестки дня непосредственно перед процедурой голосования.

Свои действия Вера Григорьева пояснила нашей газете так:

- В комиссии горсобрания по городскому хозяйству Алексей Воронов был председателем, а в комиссии по проектам и развитию - заместителем председателя. Еще в августе мы с Сергеем Горлачем подали предложение о том, чтобы провести выборы на оба эти поста одновременно. В повестку дня почему-то попал лишь один из этих двух вопросов, но я до последнего момента надеялась, что соответствующее предложение поступит и от председателя комиссии по проектам. Не имеет смысла решать этот вопрос наполовину.

На той же сессии депутат подала в управу запрос, который также касается Алексея Воронова. На этот раз госпожу Григорьеву интересовало, почему имя Воронова, как представителя города в попечительском совете Языкового лицея по-прежнему значится на сайте лицея.

Как мы уже писали, городской секретарь Антс Лийметс пояснил журналистам, что, поскольку председателем или заместителем комиссии горсобрания может быть только член городского собрания, то Алексей Воронов, сложивший с себя депутатские полномочия еще в марте, автоматически «выбыл» с этих двух своих постов. Однако это правило, к сожалению, не распространяется не только на рядовых членов комиссий (а Алексей Воронов до сих пор числится в нескольких из них), но и на членов попечительских советов школ, отметила Вера Григорьева.

Ирина Токарева