Годовой бюджет Narva Linnaleht вырос до 145 000 евро

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Несмотря на протесты оппозиции, Нарвское городское собрание на заседании, состоявшемся 26 сентября, большинством голосов одобрило выделение бесплатной муниципальной газете дополнительных 25 тысяч евро, увеличив тем самым ее годовой бюджет со 120 тысяч до 145 тысяч евро.

Фракция Kodulinn проголосовала за непрозрачное решение о дополнительном финансировании Narva Linnaleht. Фото: Ирина Токарева.



По ходатайству члена правления

Оппозиция проголосовала против, заявив, что цель выделения дополнительных средств неясна, не говоря уже о том, что у города имеются другие важные нужды, средства на которые никак не находятся.

Депутат Катри Райк предложила использовать эти деньги для создания в Нарве народного бюджета, который имеется практически во всех местных самоуправлениях.





Справка:

Народный бюджет - средства, на которые реализуются лучшие идеи рядовых жителей, определяемые по итогам народного голосования. Например, народный бюджет Тарту в этом году составил 200 тысяч евро.

Депутат Юрий Рауд предложил использовать эти средства для обновления «устаревшего и жалкого» городского официального сайта. Кстати, депутат сразу же получил ответ от директора финансового департамента Елены Голубевой, заметившей, что на обновление сайта требуется гораздо больше денег - примерно 60 - 70 тысяч евро. Поэтому Нарва вместо собственной новой разработки вскоре воспользуется готовым современным решением, которое государство предлагает местным самоуправлениям бесплатно. Что ж, как говорится, поживем-увидим.

Юрий Рауд также напомнил собравшимся о том, как негативно в свое время отнеслись депутаты оппозиции к тому, чтобы бесплатная муниципальная газета продавала рекламные площади. Но, раз уж она их продает и пополняет свой бюджет, то для чего потребовались дополнительные средства? Председатель городского собрания Ирина Янович сказала по этому поводу корреспонденту ERR следующее: «Член правления газеты подал ходатайство, и Департамент экономики и развития поставил эту сумму в бюджет. Я думаю, что у них были основания».

Заметим, что, согласно данным коммерческого регистра, единственный член правления Narva Linnaleht - ее редактор Виктория Сивкова. Газета «Северное побережье» накануне заседания горсобрания попросила Викторию Сивкову сообщить, для чего понадобились дополнительные деньги, и та ответила, что впервые об этом слышит и вообще не в курсе данной ситуации.

За мнение - 350 евро плюс НСО?

Депутат Катри Райк рассказала коллегам, что примерно месяц назад предложила Narva Linnaleht для печати свое мнение, в котором она про­анализировала итоги конкурса «Культурная столица Европы 2024». За публикацию статьи объемом приблизительно в 5000 знаков (это чуть меньше половины нашей, к примеру, газетной страницы - прим. ред.) Narva Linnaleht запросила с депутата 350 евро плюс НСО.

Фото: Ирина Токарева.

По мнению Райк, в данном случае газета явно нарушила один из пунктов собственного устава, в котором говорится, что каждый местный житель имеет право высказывать в муниципальной газете свое мнение бесплатно. По этому поводу депутат намерена послать официальный запрос городским властям и руководству издания - допустимо ли, чтобы за публикацию мнения с оппозиционного депутата взималась плата, как за рекламный текст?

С другой стороны, при такой высокой стоимости рекламной площади для чего вообще газете дополнительные деньги, рассуждает Райк. Впрочем, официальная информация о стоимости рекламных модулей на сайте издания на момент выпуска этой статьи отсутствовала, а депутату Сергею Горлачу, напротив, известны случаи, когда Narva Linnaleht предлагала очень низкие цены за размещение рекламы. «Я считаю, что газету поддерживать ни в коем случае нельзя, поскольку она влияет на рынок коммерческих изданий. Она переманивает рекламодателей», – отметил депутат Горлач.

Отметим, что того же мнения придерживается и исполнительный директор Эстонского союза медиапредприятий Март Раудсаар, который еще месяц назад в интервью ERR назвал деятельность нарвского муниципального издания Narva Linnaleht хорошей иллюстрацией причины, по которой муниципальным газетам следует запретить продавать рекламу.

Март Раудсаар:

- Забирают рекламодателей льготными предложениями, которые игнорируют рыночные цены и возможны только благодаря тому, что газету финансирует город. Это нечестная игра. Деньгами местного самоуправления вытесняют с рынка частный капитал, который делает то же самое и не хуже. В результате освещение событий беднеет.

Тем не менее, эстонское антимонопольное ведомство прошлой зимой отклонило жалобу еженедельника «Город» на нарушение конкуренции, указав, что Narva Linnaleht не занимает в Нарве монопольного положения, а Департамент конкуренции не может диктовать местным самоуправлениям, что и как финансировать.





Наша справка:

Первоначально власти Нарвы планировали расходовать на издание своей газеты, выпускаемой с ноября 2018 года на деньги налогоплательщиков, еще большую сумму - около 180 тысяч евро в год. При этом Narva Linnaleht по формату и объему информации практически ничем не отличается от прежде лояльного городским властям еженедельника «Город», которому заказывались рекламные объявления и пиар-статьи. Однако «Город» обходился значительно дешевле - так, в 2018 году еженедельнику было выделено 28 000 евро.



Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева