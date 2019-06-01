«Комплекс жертвы» мешает идеям возникать, а людям – быть успешными

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Что мешает людям начать свой бизнес и стать успешными? Отсутствие гениальной идеи, денег и команды для её воплощения? Петер Зашев, предприниматель и профессор Стокгольмской школы экономики в Риге, уверен, что главным тормозом развития предпринимательства в Восточной Европе является окружающая людей культура.

Профессор экономики Петер Зашев считает, что жителям Восточной Европы необходимо быть более открытыми и оптимистичными. Фото: Софья Боборенко

“Рынок продюсеров” - так была обозначена главная тема бизнес-дня, которым в минувшую пятницу, 20 сентября, открылся международный фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Предпринимателей и молодых людей, мечтающих начать свой бизнес, организаторы пригласили в новое здание бизнес-инкубатора OBJEKT, открыть который для полноценной работы планируется уже в начале октября.

Яна Павленкова, член правления OBJEKT и команды организаторов Station Narva, не видит противоречия между музыкальным содержанием фестиваля и экономическим форумом.

Яна Павленкова:

- Экономика и культура развиваются рука об руку, не могут существовать друг без друга. Формат сегодняшней встречи кажется перспективной площадкой. Современный продюсер – это в некотором роде частный предприниматель, который должен многое знать и уметь сам. Мы предложили участникам не только обзор местных компетенций, но и возможность познакомиться с людьми, состоявшимися в своей профессии, установить профессиональные связи.

За последние 12 лет в старт-апы Эстонии было вложено более 1,1 миллиарда евро (90 % этой суммы пришло из зарубежных фондов). По числу «единорогов» (а именно так называют компании с капитализацией более 1 млрд долларов) на душу населения наша страна обгоняет многие развитые страны мира. Членами «Клуба единорогов» стали уже четыре эстонских фирмы (Skype, Bolt, TransferWise, Playtech), ещё две (Monese и Pipedrive) находятся на пути к этому почетному статусу.

«Держите дружелюбное лицо!»

Профессор Петер Зашев, будучи первым спикером бизнес-дня, фактически задал тон мероприятию, обратив внимание присутствующих на то, что культура отношений, которую человек наблюдает вокруг себя, во многом определяет его мышление. Говоря о столкновении культур и шансах на выживание маленьких идей в большом мире, Петер заметил:

- В настоящее время основными факторами развития являются столкновение культур и их взаимопроникновение. Жителям Восточной Европы в значительной степени мешают развивать предпринимательство и креативную экономику их менталитет, образ мыслей, взращенный местной культурой, а вовсе не отсутствие идей и денег на их воплощение.

Болгарин по рождению, предприниматель и профессор экономики, работающий в университетах как западной, так и восточной Европы, проживающий в настоящий момент в Эстонии, он с юмором описал главные культурные привычки, которые мы не замечаем, считая их нормой жизни: «комплекс жертвы», концентрация на неудачах и проблемах, соблюдение «режима секретности» в словах и поступках, отсутствие улыбок на лицах. Все это создает постоянный фон, не располагающий к коммуникации, обмену мнениями, поиску решений, возникновению идей.

- Хуже, чем в Эстонии, дела с улыбками обстоят только в Латвии и Белоруссии. Люди не улыбаются. Когда попадаешь в аэропорт в Риге, хочется спросить окружающих людей, что такого страшного стряслось в их стране? Мне часто говорят, что людей в наших краях раздражают ненатуральные «американские» улыбки. Хорошо, но «держите» на людях хотя бы дружелюбное лицо! Это не так уж и сложно, но помогает налаживать контакты. Главная битва – это битва с самим собой. Людям нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь, сделать свой ум более открытым, освободиться от догм и стереотипов прошлого века. Только тогда мы сможем достичь звезд, - уверен господин Зашев.





К слову Эстония является страной, где развитие старт-апов поддерживается на государственном уровне. По данным фонда Startup Estonia, за последние десять лет в стране было запущено 650 старт-апов. Из них 15 % были инициированы женщинами, 18 % - иностранцами. За это время было создано 4900 новых рабочих мест. За первую половину 2019 года этими предприятиями было выплачено 32,7 млн евро в качестве налогов на рабочую силу.

Софья Боборенко