Свежо предание. А воздух не стал свежее…

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Год назад, 23 октября, комиссия Рийгикогу по окружающей среде на своем заседании рассмотрела письмо жителей Кохтла-Ярве, возмущенных непрекращающимися неприятными запахами, которые источают предприятия, работающие в Ярвеской части города.

Руководитель предприятия OÜ Järve Biopuhastus Владислав Корзанов. Фото: архив rus.postimees.ee

Об этом «Виру Проспект» сообщал, в частности, на своем сайте в публикации «Письмо жителей Кохтла-Ярве рассмотрено парламентской комиссией». Дата публикации: 25.10.2018, 11:47

Письмо подписали 1,5 тысячи горожан, требующих избавить от этого «амбре». А почти за месяц до этого премьер-министр Эстонии Юрии Ратас побывал на межмуниципальном предприятии Järve Biopuhastus, известном как региональные очистные сооружения. Еще оно и зестно тем, что является одним из основных источников удушающих запахов, которые уже много лет изводят жителей города. По этому поводу в Рийгикогу было направлено письмо, которое подписали полторы тысячи (!) жителей Кохтла-Ярве. И этот факт послужил одной из причин посещения премьер-министром предприятия.

Прошел год с тех пор, как на Järve Biopuhastus Юрии Ратасу автор задал вопрос, сохранившийся в архиве диктофонных записей, как и ответ премьер-министра.

- Господин Ратас, связан ли ваш приезд в город и на предприятие Järve Biopuhastus с письмом, которое подписали полторы тысячи жителей Кохтла-Ярве?

- Безусловно. Обращение жителей города мы будем рассматривать очень серьезно. Вопрос необходимо решить, и государство для этого готово подставить свое плечо. С моей точки зрения, руководство Järve Biopuhastus ясно сформулировало план избавления от этой проблемы. Это внушает уверенность в том, что в ближайшие годы город будет свободен от неприятного запаха, - сказал Юрии Ратас.

С учетом того, что 28 сентября 2018 года на встрече в Järve Biopuhastus заявил премьер-министр, был шанс, что 5 миллионов евро, необходимые для сооружения новой технологической линии очистки отходов, будут найдены, и горожане избавятся от тошнотворных запахов. Вопрос о том, что сейчас происходит на предприятии Järve Biopuhastus, адресуем его руководителю – Владиславу Корзанову. И вот его ответ.

- В нашем технологическом процессе ничего не изменилось. Делаем все то же самое, что и до этого. Предприятие ведет проектирование по термической очистке ила. Мы как готовили проект, чтобы процесс проходил совершенно без запаха, так и готовим его. В ноябре он должен быть готов, и мы объявим конкурс на детальное проектирование строительства.

- Господин Корзанов, а после прошлогоднего заявления главы кабинета министров, что «Этот вопрос необходимо решить, и государство для этого готово подставить свое плечо», на вас, вероятно, посыпались деньги?

- Увы. Оценочная стоимость этого проекта – 4 миллиона 800 тысяч евро. Не скрою: мы рассчитывали на поддержку правительства в объеме 3 миллиона 600 тысяч. В конечном итоге правительство в этой помощи нам отказало. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с нашими собственниками, поскольку Järve Biopuhastus должно будет выложить дополнительные средства в объеме 2 миллиона 100 тысяч евро. Поэтому нам придется отложить другие инвестиции, которые были запланированы на Кохтла-Ярве, Йыхви, Люганузе, на период до 2022 года. Взамен этого мы вынуждены сконцентрировать свои собственные ресурсы для сооружения мощности по термической сушке ила. Для наших собственников это будет означать, что в Кохтла-Ярве не будет реконструирована определенная часть трубопроводов водоснабжения и канализации; то же самое будет по городу Йыхви, а в Люганузе, скорее всего, отложат инвестиции на территории, где сейчас водоснабжения и канализации нет. Поскольку нам нужно сделать изменения в план инвестиций, мы провели переговоры с руководством волости Люганузе, также обсудили проблему с руководством Йыхви и Кохтла-Ярве. Затем собственники соберутся и решат: что они отложат на более поздний период.

- А вы, такие наивные, делали на помощь правительства серьезную ставку?

- Так как этот процесс был длительным, при этом все выражали искреннюю заинтересованность на уровне парламента, премьер-министра, мы как-то осторожно надеялись на то, что нам немного помогут в том объеме, в котором мы просим.

Евгений Капов