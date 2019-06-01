+Галерея. Нарва присоединилась к всемирной забастовке

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Несомненным хитом городской программы фестиваля Station Narva стало выступление лондонской группы Asian Dub Foundation в «Нарвской Венеции», на территории лодочных гаражей на Кулгу. Бесплатный концерт был приурочен ко всемирной климатической забастовке.

Фото: Софья Боборенко

Днем 21 сентября несколько сотен людей собралась на одном из островков «Нарвской Венеции». Впервые в истории Нарвы на территории лодочных гаражей прошло массовое культурное мероприятие. Бесплатный концерт одного из главных гостей международного фестиваля Station Narva – группы Asian Dub Foundation из Великобритании состоялся в рамках глобальной климатической забастовки, которая проходила по всему миру с 20 по 21 сентября. В рамках этой акции в 160 странах прошло более пяти тысяч различных мероприятий, и Нарва стала одним из мест, поддержавших призыв людей по всему миру требовать реальных действий от мировых лидеров в борьбе с климатическими проблемами. Всего в климатической забастовке 2019 года участвовали около четырех миллионов человек, позже сообщили организаторы мероприятия.

Подробнее об этом событии читайте в газетах «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» в среду, 25 сентября, или здесь же, на сайте. Материал будет дополнен.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко