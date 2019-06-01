Нарвский профсоюз: руководитель ест мясо, работники – капусту, в среднем мы едим голубцы

Глава профсоюза энергетиков Андрей Зайцев убежден, что при строительстве новых заводов в Ида-Вирумаа обойдутся без местных работников. Автор: Сергей Степанов/ERR

Глава профсоюза энергетиков Андрей Зайцев убежден, что при строительстве новых заводов в Ида-Вирумаа обойдутся без местных работников. Автор: Сергей Степанов/ERR

Руководитель профсоюза Нарвских электростанций Андрей Зайцев подверг критике цифры средних зарплат в Ида-Вирумаа, озвученные одним из руководителей концерна Eesti Energia в эфире программы "Своя правда" на канале ETV+.

"Наши зарплаты конкурентоспособны", – заявил официальный представитель концерна Андрес Вайнола, уточнив, что средняя зарплата сотрудников Enefit Kaevandused составляет 1630 евро, средний уровень по Ида-Вирумаа – 1100 евро.

Глава нарвского профсоюза возразил: "Позвольте! Это некорректное сравнение. Руководитель ест мясо, работники – капусту, в среднем мы едим голубцы. Вот так у нас и рассчитывается зарплата".

Зайцев настроен скептически в отношении планов строительства завода масел и завода рафинированных продуктов, к созданию которых планируется привлечь по 1000 работников.

"Мы уже все это проходили. Кто строил электростанцию Аувере и Enefit-280? Румыны и болгары. Руководителями, правда, у них были французы. Для наших там места нет", – убежден Зайцев.

Программа "Своя правда" с Еленой Хангой и Еленой Повериной выходит в эфир в эфир по понедельникам в 20:25. Тема нового, посвященного проблемам энергетики выпуска: "Тушите свет!"

Источник: rus.err.ee