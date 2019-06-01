Алексей Воронов все еще зампред комиссии?

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На последнем заседании Нарвского городского собрания депутат Сергей Горлач выступил с заявлением, которым во второй раз обратил внимание коллег на то, что после осуждения их бывшего соратника, Алексея Воронова, прошло почти три месяца, но ни от председателя городского собрания (по совместительству - руководителя фракции «Кодулинн Нарва»), ни от руководства города Нарва, ни от совета АО «Нарва Веси» так и не последовало никакой реакции.

Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik

- А.Воронов, бывший руководитель фракции «Кодулинн Нарва» и руководитель муниципального предприятия АО «Нарва Веси», был признан виновным в масштабной коррупции, нарушении требований к организации конкурсов на размещение государственных заказов, неоднократном вымогательстве и получении взяток. Где реакция на то, что А. Вороновым был получен преступный доход в размере 300 000 евро, а это муниципальные, городские деньги? Видимо, все вышеперечисленные лица сделали вид, что произошедшее - само собой разумеющееся. Прошло уже три месяца с момента вынесения приговора и пять месяцев с момента задержания, а до сих пор Алексей Воронов является заместителем председателя комиссии по проектам и развитию, членом комиссии по приграничному сотрудничеству, членом стратегической комиссии, - заметил С. Горлач.

Он также обратил внимание, что ещё в середине августа вместе с депутатом В.Григорьевой они подали в производство городского собрания два проекта решения по выборам руководителей двух постоянных комиссий городского собрания (комиссия по городскому хозяйству, где нет председателя, и комиссия по проектам и развитию, где нет заместителя председателя). Неделей позже председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович проинформировала их, что эти проекты приняты в производство городского собрания. Однако на сессии 29 августа они в повестку дня не попали.

- Возникает вопрос – почему? Возможно, председатель городского собрания ждёт освобождения А.Воронова и того, что он активно начнёт участвовать в жизни города. Или опять всё происходящее - это само собой разумеющееся? - заключил депутат Горлач.

Реагировать не обязаны

В настоящий момент имя А. Воронова убрано со страницы городского сайта, содержащей информацию о комиссиях городского собрания, однако должности председателя комиссии по городскому хозяйству и заместителя председателя по развитию и городским проектам вакантны. Мы попросили городского секретаря Антса Лийметса прокомментировать ситуацию. А также спросили о том, обязаны ли депутаты как-то реагировать на осуждение коллеги?

- Закон не предусматривает обязанности депутатов реагировать на признание кого-то из коллег виновным по суду. Что касается утверждения, будто господин Воронов по-прежнему является председателем и зампредом комиссий горсобрания, то оно неверно. На сайте были указаны устаревшие данные. Эти должности являются вакантными, поскольку по закону занимать их могут только члены городского собрания. Раз господин Воронов перестал быть депутатом в связи с обвинительным приговором суда, это означает, что автоматически он и перестал возглавлять комиссии. То, что городское собрание до сих пор не выбрало новых депутатов на эти должности – вопрос делопроизводства Нарвского горсобрания. Насколько мне известно, этот вопрос будет вынесен на следующую сессию, - сказал г-н Лийметс нашему изданию.

Городской секретарь указал, что согласно последним изменениям в законодательстве, осужденный в уголовном порядке гражданин не может баллотироваться на должность депутата местного самоуправления в течение двух выборных сроков, то есть в течение восьми лет после освобождения. То же касается и должности руководителя муниципального предприятия.

Софья Боборенко









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