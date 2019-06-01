Евграфов: в Нарве надо вернуться к вопросу об ограничениях на продажу алкоголя в барах

В Нарве вновь задумались о дополнительных ограничения на продажу алкоголя в барах – дискуссия возобновилась после того, как об этой теме заговорили в столице.

Фото: ERR

Прошлой осенью городское собрание Нарвы отклонило проект решения об ограничении продажи алкоголя в нарвских барах. Запретить продавать алкоголь в период с 4:00 до 6:00 в питейных заведениях городские власти хотели по просьбе полиции. Депутаты посчитали, что из-за двух проблемных баров могут пострадать остальные владельцы баров и ресторанов.

"У города Нарва был такой план год назад. Городская управа выступала с инициативой на городском собрании, полиция была заинтересована в этом решении, но в то время этот проект не прошел. Нам удалось решить эту ситуацию по-другому – с самыми проблемными местами, которые были в городе, мы просто договорились об изменении графика работы. Изменение расписания работы и приведение территории в порядок позволят к началу следующего дня освободить городской район от подвыпившей публики" – сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов.

И хотя, пока проблема ночных баров окончательно не решена, их существование приносит и некоторое спокойствие в остальных частях города. Контролировать же проблемные места, по мнению жителей, – дело полиции.

Мэр города считает, что нужно вернуться к этому вопросу совместно с полицией и найти рациональное решение.

Источник: rus.err.ee