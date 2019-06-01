Видеонаблюдение в наших домах: только ради безопасности

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Здравствуйте, уважаемая редакция!

Хотим с вашей и ваших юристов помощью прояснить ситуацию с камерами видеонаблюдения, которые в последнее время активно устанавливаются в квартирных товариществах Эстонии в целом и Нарвы в частности. А именно нас интересуют вопросы о том, как законом регулируется ообращение с информацией, получаемой с этих видеокамер.

Фото: Центральное РУВД Минска

Комментарий по вышеозначенным вопросам редакция нашей газеты получила от члена правления KETA ÕIGUSBÜROO OÜ Марины Сухневой, приславшей по нашему запросу разъяснения Инспекции по защите личных данных.

В частности, по поводу установки видеокамер на парковке или на лестничных площадках дома в этом комментарии говорится, что установка камер разрешена, если она необходима в целях безопасности и не причиняет чрезмерного вреда лицам, находящимся в зоне видимости. При этом под чрезмерным вредом правам лиц подразумевается возможность достижения заявленной цели более мягкими мерами (замки, сигнализация, дополнительное освещение, шлагбаум).

Записи с камер нельзя использовать в других целях. Также на видном месте в подъезде или на парковке следует вывесить маркировку/обозначение об использовании камеры с контактными данными ответственного лица. Вопрос установки и использования камер квартирособственники решают на общем собрании.

Также разъяснения содержали ответы на конкретные вопросы наших читателей.

Ответы на вопросы читателей:

- У кого должен быть доступ к информации, получаемой с этих камер?

- Доступ к записям с камер есть у законных представителей КТ, то есть у правления.

- Кто имеет право отслеживать изображение с камер в режиме он-лайн?

- Нет необходимости отслеживать записи с камер он-лайн в целях обеспечения безопасности дома, следовательно, эта функция не должна работать.

- Может ли любой желающий из собственников потребовать посмотреть изображение с камер?

- Собственник может потребовать посмотреть изображение с камер, если была причинена опасность личному имуществу или личности этого лица (требуются доказательства).

- Если произошло какое-то происшествие, может ли правление показать эту запись потерпевшему или оно обязано передать запись пострадавшему для предоставления в полицию, или же запись предоставляется только по официальному запросу напрямую в компетентные органы?

- Если произошло какое-то происшествие, то по требованию полиции можно предоставить запись в полицию.

- Кому еще правление обязано предоставлять запись с камер видеонаблюдения?

- Правила установки видеокамер разъясняет Инспекция по защите личных данных в рамках Регламента EC (General Data Protection Regulation - GDPR) № 2016/679 «О защите физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС».

Подготовила Наталья Соболева



