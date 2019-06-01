Электронные визы облегчат жизнь одним и, возможно, усложнят другим

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7 октября Нарву посетит генеральный консул ЭР в РФ Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамма. В преддверии своего визита он встретился с городским секретарем Нарвы Антсом Лийметсом в Санкт-Петербурге, где была затронута и тема электронных виз.

Городской секретарь Антс Лийметс полагает, что введение электронных виз может оказаться выгодным для нарвских предпринимателей. Фото: Софья Боборенко

Встреча состоялась в минувшую пятницу, 13 сентября, на территории Генерального консульства ЭР в Санкт- Петербурге. Во время беседы генеральный консул Лаантеэ Рейнтамм выразил сожаление, что Нарва не получила титул Культурной столицы Европы 2024, подчеркнул важность сохранения культурного обмена между странами, поинтересовался, как город Нарва работает с партнерами из Ленинградской области (Ивангород, Кингисепп) и районом Красненькая речка (входит в Кировский район Санкт-Петербурга). 7 октября генконсул планирует встретиться с мэром А. Евграфовым и теперь уже сдавшим свои полномочия руководителем рабочей группы Культурная столица 2024 И. Сергеевым для дальнейшего обсуждения эстоно-российских культурных связей.

- Господин Лаантеэ Рейнтамма намерен всячески способствовать получению эстонских виз для членов различных коллективов, участвующих в культурном обмене между странами. Политических вопросов уровня отношений между ЕС и Россией мы не касались, говорили больше о контактах на уровне людей, а не правительств, - заметил А. Лийметс.

Электронные визы будут востребованы

В ходе беседы была затронута и тема электронных виз для граждан ЭР. По мнению представителей генконсульства, такие визы – хорошая возможность для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако они будут одноразовыми, а оформить их можно будет не чаще одного раза в месяц.

Напомним, что в июле этого года президент РФ В. Путин подписал указ о возможности въезда с 1 октября 2019 года в Петербург и Ленобласть по электронным визам. Электронную визу можно будет оформить на сайте МИД РФ за четыре дня до въезда в страну. Она будет действовать не больше восьми суток пребывания иностранца в России (общий срок действия — 30 дней). Консульский сбор за выдачу взиматься не будет. Такие визы уже выдаются иностранцам, посещающим Дальний Восток и Калининградскую область.

По мнению Антса Лийметса, электронные визы станут очень востребованы у людей, желающих посетить на территории РФ родственников или их захоронения. Возможно, что введение электронных виз сведет на нет порядок возмещения расходов, действующий в Эстонии в настоящий момент. Сейчас правительство ежегодно выделяет определенную сумму на покрытие расходов визового сбора для лиц, имеющих родственников на приграничных территориях. Ходатайства о компенсации визового сбора подаются в Союз самоуправлений Ида-Вирумаа и в Центр развития Вырумаа. В 2019 году на компенсации выделено 61 290 евро, максимальная сумма возмещения на одно ходатайствующее лицо - 70 евро.

Нарва может получить выгоду

Напомним, что согласно распоряжению премьер-министра РФ Д. Медведева, жители Эстонии смогут попасть в Петербург только через Нарву на автобусе, автомобиле или пешком, железнодорожных пунктов пропуска в перечне нет, как нет и пунктов пропуска на юго-восточной границе Эстонии. В понедельник, 16 сентября, Фонд содействия развития предпринимательству (EAS) заявил, что запланированное Россией введение бесплатных электронных виз для посещения иностранцами Ленинградской области и Санкт-Петербурга может негативно сказаться на туристическом потоке из Финляндии в Эстонию.

Для Нарвы эта ситуация, наоборот, имеет шанс оказаться благоприятной.

- Я не думаю, что население нашего города массово начнет оформлять подобные визы, так как у большинства заинтересованных в визитах в Ивангород уже есть многоразовые визы. Речь скорее идет о жителях других частей Эстонии, которые смогут попасть в РФ через нарвский погранпункт. Если они будут хотя бы обедать в Нарве (не говоря уже о ночевке и посещении туристических мест), для города это станет источником дополнительного дохода, - полагает городской секретарь.

Пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны уже заявила, что введение бесплатных электронных виз не окажет существенного влияния на работу эстонских пограничников. Как ситуация отразится на очереди для легковых автомобилей, остается только предполагать. Летом этого года время ожидания в очереди порой доходило до 5-7 часов.

Наша справка: В настоящий момент на сайте Министерства иностранных дел РФ, на сайте консульского департамента electronic-visa.kdmid.ru отсутствует информация о въезде на территорию РФ через пограничный пункт в Нарве. МИД РФ советует следить за новостями на этом ресурсе.

Софья Боборенко









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