Стрелявшего в Нарве 49-летнего Александра арестовали

Вируский уездный суд дал санкцию на арест 49-летнего Александра, который в понедельник устроил стрельбу на улице в Нарве.

Спецоперация полиции. Фото: Анна Белошеева

С ходатайством об аресте мужчины на время предварительного следствия прокуратура обратилась к суду еще накануне, подтвердили rus.err.ee в Вируской окружной прокуратуре.

По словам окружного прокурора Яаники Кыргмаа, подозреваемый, у которого российское гражданство, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

"Неоднократно стреляя из огнестрельного оружия в сторону жертвы, он также подвергал опасности здоровье, жизни и имущество других людей, которые находились на улице в то же самое время. Поэтому арест подозреваемого является обязательным, поскольку применение любой более легкой превентивной меры не может исключить или свести к минимуму риск новых преступлений против личности. Есть также основания полагать, что находясь на свободе, подозреваемый из-за страха возможного наказания покинул бы Эстонию", - добавила она.

Напомним, утром в минувший понедельник, 16 сентября, в Нарве на проспекте Кангеласте произошла стрельба, в результате которой пострадал 30-летний мужчина, получивший ранение в руку.

Стрелявший - им оказлся 49-летний гражданин РФ Александр - сбежал с места происшествия, но в 12:10 был задержан на улице Уускюла. Сопротивления властям он не оказывал.

О том, из какого вида огнестрельного оружия стрелял подозреваемый, власти пока не сообщают. При этом в полиции полагают, что мотивы преступления носили личный характер.

Для установления всех обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Источник: rus.err.ee





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