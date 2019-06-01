Station Narva: много музыки, кино, стихов, разговоров, еды и концерт на Кулгу

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В четверг, 19 сентября, стартует международный фестиваль Station Narva. Помимо насыщенной музыкальной программы организаторы обещают большое количество сопутствующих мероприятий — от литературных чтений до арт-инсталляций.

Команда Station Narva - Валерия Лаврова, Яна Павленкова, Ингрид Кохтла и Иван Сергеев - обещают, что фестиваль

в этом году способен удовлетворить разные интересы и вкусы. Фото: Софья Боборенко

Программа фестиваля в этом году в отличие от прошлого года — трехдневная, пройдет с четверга по субботу. Также мероприятие сменило место локации: из-за капризов погоды было решено перенести основные музыкальные выступления под крышу — в театральный центр Vaba Lava («Свободная сцена») и арт-клуб «Ро-Ро», также к списку локаций присоединился Нарвский замок, где даст концерт один из самых признанных на международном уровне деятелей русской неоклассики, пианист и композитор Кирилл Рихтер.

Фестиваль, проходящий в Нарве во второй раз, предложит нарвитянам и гостям города международную музыкальную программу, бизнес-конференцию, театральную и кино-программу, а также экскурсии на Кренгольм. В программе также задействована арт-резиденция на Йоала, 18 и «Нарвская Венеция» на Кулгу. Между «Свободной сценой» и другими локациями фестиваля будет ходить фестивальный автобус, воспользоваться которым можно всем, также перед театральным центром появится фестивальная площадь с кафе и уличной едой.

Двухдневная музыкальная программа фестиваля Station Narva включает в себя около 20 артистов, среди прочих - британская легенда джангл-панка Asian Dub Foundation, техно-соул дуэт из Исландии GusGus, новатор «эфирного рейва» непальского происхождения Aïsha Devi из Швейцарии, а также подборка интереснейших исполнителей из Эстонии, России и Финляндии, в том числе nublu, который вызывает повышенный интерес у молодежи и прославился своим клипом о Нарве für Oksana.

От театральной премьеры до мистических инсталляций

Фестиваль начнется с премьеры — в театральном центре Vaba Lava Narva в четверг, 19 сентября, пройдет документальный спектакль Lõhe / «Разлом», в нем рассказывается о родственниках, оказавшихся из-за развала Советского Союза по разные стороны границы - в Нарве и в Ивангороде.

Первая половина пятницы, 20 сентября, будет посвящена Дню предпринимательства, который состоится в творческом инкубаторе OBJEKT. Здание пока находится в стадии получения документов на использование, но для фестивальных мероприятий было получено спецразрешение. День будет посвящен роли руководителя и продюсера, а также влиянию технологических новшеств на творческий сектор.

Среди выступающих на бизнес-конференции - классик современного русского кино А. Сокуров, отмеченная наградами кинодеятель Й.Шварц, панк-музыкант и журналист Д. Робб, а также члены команды, подготовившей заявку от Нарвы на титул Культурной столицы Европы. После завершения программы Дня предпринимательства стартует BAZAR, который будет посвящен обсуждению темы «Кто в ответе за Нарву?» под хэштегом «хватит ныть». Примерно в это же время состоится показ новой эстонской стартап-комедии „Единорог“ („Ükssarvik“ ) и встреча с ее продюсерами в студийном зале «Свободной сцены».

Несмотря на то, что организаторы в этот раз отказались от размещения большой сцены на территории Кренгольма, бывший производственный гигант не останется без внимания — все зарегистрировавшиеся смогут принять участие в световом путешествии под названием «В Завтра сквозь Вчера», мистической арт-инсталляции, созданной специально для Station Narva.

Без билета или совершенно бесплатно

Для гостей города, только что начавших знакомство с Нарвой, будет полезным завтрак в центре VitaTiim, который пройдет в субботу (регистрация обязательна, вход 5 евро). Впрочем, здесь ждут и нарвитян. Далее можно отправиться на Кренгольмский забег, где под руководством представителей НАТО можно будет протестировать себя на физическую пригодность и научиться играть в регби. После обеда бесплатные концерты состоятся в торговом центре «Астри» и Центре свободного творчества на Вабадусе, 20. Отметим, что в этот день в «Астри» пройдут и литературные чтения, где в исполнении молодых нарвитян прозвучит классика поэзии. Это мероприятие - инициатива местной молодежи.

Большой интерес со стороны публики ожидается к бесплатному концерту, который также станет своеобразной акцией по случаю глобальной климатической забастовки. Он пройдет на территории уникальной «Нарвской Венеции» на Кулгу. Свои самые мощные вербальные и музыкальные средства задействует даб-фанк группа Asian Dub Foundation из Великобритании и нарвский бэнд Lime&Salt.

Часть бесплатных мероприятий состоится в Нарвской арт-резиденции на Кренгольме, например, программа анимационных короткометражек, созданных в Эстонской Академии Искусств.

Организаторы подчеркивают, что наряду с приглашенными музыкантами на сценические площадки выйдут и молодые местные исполнители, для которых такой опыт может стать хорошим стартом в музыкальную жизнь.

Подробную информацию о том, где и когда состоятся мероприятия фестиваля Station Narva вы найдете в нашей газете в разделе «Афиша» - стр. 21.

Наша справка: Абонемент на фестиваль Station Narva 2019 и однодневные билеты можно купить в Piletilevi. Абонементы на фестиваль и дневные билеты надо обменять на браслет в инфопункте фестиваля в Vaba Lava (Линда, 2). Абонемент обеспечивает доступ на площадку Vaba lava и клуб Ro-Ro в дни фестиваля, 20 и 21 сентября. Однодневные билеты действительны для обоих мест на соответствующую дату. Для входа в клуб Ro-Ro также можно приобрести индивидуальные билеты. Подробности на: stationnarva.ee/ru/programme.

Софья Боборенко



