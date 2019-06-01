Реновацию городских дорог зачастую задерживают «сетевики»

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Не секрет, что состояние нарвских дорог вызывает большие нарекания у горожан. Какие дороги приведут в порядок ещё до зимы, а какие – только весной будущего года, читайте в нашем материале.

В этом месте появится одна из новых бесплатных парковок для жителей города. Фото: Софья Боборенко

Мэр Алексей Евграфов на инфочасе для журналистов 2 сентября рассказал, как обстоят дела с реконструкцией и асфальтированием городских дорог.

Улицы Раху и Электрияама тее (самые часто упоминаемые в соцсетях): можно прогнозировать, отметил мэр, что до наступления зимы подрядчики ещё успеют провести подготовительные работы, по возможности снять ломаный верхний слой и понизить люки. Улица Раху: конкурс поставки выиграла фирма Viamer OÜ, договор будет заключен в ближайшее время. Электрияама тее: конкурс намечен на осень. Городские власти рассчитывают, что уже весной 2020 года на этих улицах появится асфальт.

Весной будущего года должна появиться новая дорога, соединяющая улицы Линда и Пушкина. Она пройдет по улице Мальми, мимо здания, где ранее располагался Департамент пенсионного страхования. Здание находится в ведении города, но пользоваться им в настоящий момент затруднительно из-за отсутствия современного подъезда и парковки. Планируется это изменить, а здание использовать. Однако мэр не раскрыл детали, что именно в нем будет находиться.

Улица Юханова: срок окончания работ был намечен на 1 сентября. К сожалению, фирма задержала сдачу работ на неделю, за что город намерен выставить ей уведомление о штрафных санкциях. На улице Мыйза, 2 (недалеко от храма Двенадцати апостолов) появился заезд к пятиэтажкам, теперь жильцам не придется делать большой круг по ул. Выйду для заезда к домам.

Неожиданные находки

В планах следующего года, рассказал мэр, полная реконструкция Уускюла Пыйк, соединяющего улицу Уускюла с Ледовым холлом. Сейчас улица не отвечает современным требованиям безопасности. Скоро там появится не только новое покрытие, но и новые освещение, автобусные карманы, пешеходные переходы. Задержка с приведением улицы в порядок, уточнил мэр, связана с тем, что под ней пролегает большое количество коммуникаций, и согласование с представителями технических сетей заняло много времени.

По той же причине произошла задержка этапа проектирования по Электрияама тее, срок сдачи работ по возведению новой улицы, которая пролегает между детсадом «Пяйкене» и пятиэтажками вдоль Таллиннского шоссе, продлен до конца сентября. На этой улице уже строятся тротуары. Вдоль неё расположатся четыре бесплатные городские парковки, которые должны будут решить проблему нехватки парковочных мест во дворах.

Алексей Евграфов:

- К сожалению, у нас часто возникают такие ситуации, когда сетевики неожиданно находят свои неучтенные кабели и трубы под городскими дорогами, что затрудняет согласование проектов. Задержки проектирования и дорожных работ обычно связаны именно с этим фактором. С финансированием проблем нет.

Нужны дополнительные средства

Дополнительное финансирование для реконструкции дороги Кереса – Раху Нарва намерена просить у государства. Процесс предварительного проектирования наконец-то закончен, решение по кольцу найдено. Возникла сложность с тем, что для осуществления проекта компании VKG придется перекладывать свои трассы, что приводит к удорожанию проекта на полмиллиона евро. Новое решение требует также увеличения расходов со стороны городского бюджета, на что управа будет просить разрешения у городского собрания в ближайшее время.

Не верят властям

Проблемой остается участок по ул. Энергия Пыйк, в отношении которого КТ «Энергия 2А» и городские власти не могут договориться на протяжении двух лет. Первая часть внутриквартальной дороги была завершена ещё в 2018 году, вопрос об участке у многоквартирного дома по-прежнему остается открытым. Напомним, что КТ хотело получить для себя парковку под автомобили собственников квартир. У города в том районе в собственности нет земли, которую можно было бы выделить под парковку в рамках городской программы. По проекту новой дороги вдоль многоквартирного дома были предусмотрены парковочные места – именно их и было предложено КТ взять в долгосрочную аренду. Арендная плата получалась в месяц около евро за место, но КТ заявило, что люди не верят городским властям и боятся обмана.

Несмотря на неоднократные встречи согласование от собственников город так и не получил. По словам мэра, этой осенью городские власти объявят конкурс поставки на работы по небольшому участку, огибающему старый рынок, а самый проблемный кусок – между многоэтажным домом и магазином «Абакан» - останется в прежнем состоянии. Власти начали процедуру принудительного использования, но дело осложняется тем, что в стране нет практики применения недавно принятого закона, позволяющего это сделать.

Деньги на тротуары

Город в сотрудничестве с государством ежегодно выделяет 470 тысяч евро на ремонт дорог и тротуаров. Мэр признал, что эти средства идут в основном на ремонт дорог, а тротуары на протяжении многих лет остаются без внимания властей. Он намерен предложить депутатам выделять определенную сумму конкретно на реновацию тротуаров, однако заметил, что многие из них не относятся к городскому имуществу, а находятся в частной собственности КТ.

Ещё три круга и переход

Несмотря на критику горожан по поводу установки кругов на сложных перекрестках, мэр поддерживает такой способ регулировки движения автотранспорта. Он рассказал, что в скором будущем в городе появятся ещё три круговых перекрестка: на ул. Мальми, у вокзала и на перекрестке дорог Йоала — Кулгу - Креэнхольми. Они будут сделаны таким образом, что по ним без препятствий смогут проходить и крупногабаритные машины. Мэр заявил, что ничего плохого в кольцах не видит, так как они повсеместно используются в Европе, проблема, на его взгляд, заключается в водителях, игнорирующих ПДД.

На сентябрь запланировано появление ещё одного пешеходного перехода – у памятника Крест. Планируется не только нарисовать «зебру», но и реорганизовать движение на дороге Нарва - Нарва-Йыэсуу в этом месте: сделать односторонний заезд к памятнику со стороны Нарвы и выезд со стороны Нарва-Йыэсуу, отдельную зону для пешеходов и небольшую парковку для машин. Переход в этой зоне давно необходим: желая полюбоваться на Нарову, горожане пересекают дорогу именно в этом месте. Дорожная комиссия при управе рекомендовала ограничить скорость на данном участке до 50 км/ч (ранее было разрешено движение со скоростью 70 км/ч).

Софья Боборенко







