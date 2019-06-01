Ремонт нестандартного дома требует нестандартных решений

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Наверное, не ошибусь, сказав, что многие нарвитяне обрадовались, увидев, что фасад дома № 17 по улице Пушкина начали приводить в порядок.

Фото: Софья Боборенко

Праздничная застройка Городской художник Денис Полубояров отмечает, что послевоенная застройка ул. Пушкина и проспекта Ленина (нынешняя ул. Йоала) планировалась как праздничная, торжественная. - Меня очень радует цветовая гамма нового фасада дома по ул. Пушкина, 17. Проект на реновацию фасада согласовывался ещё с прежним городским художником, поэтому для меня стало приятной неожиданностью увидеть такой прекрасный цвет – цвет стиля классицизма, сталинского ампира. Отмечу, что в советской архитектуре малых городов при постройке домов цвет фасада не вносился в паспорт дома, здания часто красили в тот цвет, какая краска была в наличии. Так, Нарвская ратуша после реновации конца 70-х начала 80-х годов была выкрашена в желтый, а не терракотовый цвет. Выбранный цвет фасада Пушкина, 17 прекрасно сочетается с большим объемом здания, сохраняет традиции послевоенного романтизма. Новый фасад, безусловно, станет украшением города, уже сейчас, в ещё не завершенном виде, он создает праздничное настроение, - отмечает городской художник. По словам Полубоярова, ещё одним сложным для реновации домом является здание по ул. Йоала 11, КТ которого также приступило к реновации. Фасад дома содержит много мелких деталей – портики, колонны - прокраска которых доставит немало хлопот строителям. - В Нарве нашего времени довольно мало домов с богатой архитектурой, поэтому сохранение того, что ещё осталось, очень важно, - полагает он. Можно сказать, что на этом доме вкупе с близлежащими лежит особая нагрузка: они создают первое впечатление о Нарве у людей, попадающих в город через пограничный пункт Нарва-1. К тому же здание по ул. Пушкина, 17 входит в так называемую зону мильо — то есть исторические дома и дома, требующие особого подхода при ремонте.

Как известно, в прошлом году Нарва изменила свой Порядок субсидирования КТ в рамках проекта «Украсим свой город», в результате чего был повышен верхний предел городской субсидии на ремонтные работы, связанные с фасадами. Так, товарищество, чей дом является постоянным памятником старины, может рассчитывать на городскую субсидию в размере от 25% до 40% от стоимости работ. Дома, входящие в так называемую зону мильо, могут ходатайствовать о возмещении до 30% от потраченных средств. К ремонту фасадов таких домов предъявляются особые требования. Многоэтажки, построенные в 70-80 годы прошлого столетия, могут рассчитывать на более скромные субсидии - 10% от расходов на ремонт.

Здание по ул.Пушкина, 17 было построено в 1953 году, у него особое строение крыши, на фасаде расположены портики, колонны и другие архитектурные элементы. Его невозможно утеплить методами, подходящими для многоэтажек более поздних лет постройки. И это порождает целый ряд проблем.

«Роковая ошибка»

Управляющая КТ «Пушкина 17» с 2008 года Елена Монахова рассказывает, что последние 10 лет товарищество занималось в основном аварийными работами. Потом долго собирали деньги на крышу, которая была в очень плохом состоянии.

- Вопреки бытующему мнению, что в нашем доме живут преимущественно богатые люди, должна сказать: у нас всего 33 квартиры, и собственниками являются в основном пенсионеры, а также люди среднего достатка. Так что собрать деньги на ремонт было непростой задачей, - говорит она.

Выбор фирмы-под­ряд­чи­ка проходил на общем собрании товарищества, люди проголосовали за предложение, которое показалось не только самым дешевым, но и самым надежным – его представил от имени своей фирмы член нашего же правления, которого все хорошо знали и доверяли ему. К тому же он давал рассрочку (КТ потом расплачивалось с фирмой на протяжении трех лет – прим. ред.). Как оказалось позже, мы совершили роковую ошибку – потому что согласно городскому порядку, если предложение исходит от фирмы, которой руководит член правления, то такое ходатайство не рассматривается. В результате наш дом не получил субсидию, на которую жильцы рассчитывали, - рассказывает Монахова.

В городском порядке, доступном на сайте narva.ee, действительно написано: «Члены руководящего органа соискателя не должны быть членами или акционерами или пайщиками руководящего органа лица, подавшего ценовое предложение». Представитель департамента городского хозяйства Светлана Никифорова пояснила, что «данное требование было введено для исключения коррупционно опасного деяния, без него может возникнуть конфликт интересов». С законом не поспоришь, но жильцы дома, тем не менее, недоумевают:

- Решение принималось не правлением, а всеми жильцами. Если депутаты решают все вопросы голосованием, то почему мы не можем руководствоваться теми же принципами – свободно выбирать лучшее предложение? Между прочим, депутатами тоже становятся на выборах, - говорит жительница дома Ольга, пожелавшая принять участие в разговоре.

Фото: Софья Боборенко

Рассчитывали на компенсацию

В свое время КТ «Пушкина 17» получило предписание от Нарвской управы до октября 2019 года отремонтировать фасад, поскольку штукатурка порой падала на головы проходящих мимо людей.

- В декабре 2018 года мы собрали собрание, обсудили предъявленное городскими властями требование реновировать фасад, приняли решение запланировать работы по его ремонту. Конечно же, мы рассчитывали, что получим компенсацию в размере 30% от потраченных на ремонт крыши денег, но этого не произошло. А ведь мы взяли в банке кредит, теперь будем его выплачивать в течение 15 лет. Замечу, что все работы по нашему дому оказываются дороже (из расчета на квадратный метр), чем в домах 70-80-х годов постройки – там и крыши плоские, и нет никаких украшений на фасаде, да и людей обычно проживает намного больше, так что и финансовая нагрузка на каждого собственника получается меньше, - рассуждает управляющая КТ «Пушкина 17», которая работает на такой же должности ещё в нескольких домах.

Второй этап осуществленных ремонтных работ – это полная реновация балконов, но качество новой заливки оказалось неудовлетворительным. В результате внешний вид и техническое состояние балконов в настоящий момент вызывает вопросы у департамента архитектуры. Следовательно, вопрос о субсидии опять отложен.

Начавшееся обрушение фасада вызвало необходимость ремонта архитектурных элементов в виде столбиков у крыши. Однако и эти сложные ремонтные работы, к сожалению, тоже оказались не подлежащими компенсации: ни одна фирма не бралась дать предварительную калькуляцию стоимости работ, расходы определились только в процессе ремонта, что исключило возможность для КТ ходатайствовать о помощи перед городом. Напомним, что для получения субсидии необходимо приложить к ходатайству как минимум три сметы.

Теперь Елену Монахову волнует вопрос: получит ли «Пушкина 17» от города субсидию за фасадные работы?

- У нас с представителями власти есть ещё один «камень преткновения» - после замены городом асфальтового покрытия на плитку вода с тротуара стала стекать в подвалы нашего и соседних домов. На протяжении нескольких лет мы ведем переписку с департаментами, но, вероятнее всего, впереди нас ждут ещё серьезные работы по цоколю. После этих сложных взаимоотношений с представителями городских департаментов мы уже опасаемся предвзятого к нам отношения. Есть и другой аспект: сумма работ по фасаду довольно велика, а если вы посмотрите данные, которые были опубликованы в газете «Нарва Линналехт» в августе этого года, то увидите, что суммы, возвращаемые домам за ремонты, редко превышают тысячу евро. Как бы не получилось, что нам откажут в возврате 30% по причине нехватки денег для других КТ, - опасается Монахова.

Средняя субсидия - 11 147 евро

Специалист департамента городского хозяйства Светлана Никифорова пояснила нашему изданию, что в этом году на субсидирование реконструкции фасадов и кровли многоквартирных домов в рамках проекта «Украсим родной город» было выделено 100 000 евро. Никифорова затруднилась назвать среднюю сумму расходов по ремонту фасадов у квартирных товариществ:

- Все очень индивидуально. Дома в городе разные, и состояние домов тоже отличается, также какие-то КТ делают сразу весь дом, тогда и стоимость работ может быть до 200 000 евро. Другие делают ремонт дома постепенно (например, фасад одной стены), соответственно, потраченная сумма уже другая - 20 000 или 50 000 евро.

- Городская программа стимулирует товарищества заниматься ремонтами фасадов своих домов. Меньше ходатайств не становится. По большей части в данной программе участвуют одни и те же квартирные товарищества, но появляются и новые, - добавляет она.

Специалист уточнила, что за 2018 год поступило 36 ходатайств. На данный момент уже рассмотрено 24 ходатайства, из которых 13 - в прошлом году и 11 - в этом. На данный момент по 20 ходатайствам получены субсидии, по двум ходатайства было отказано, так как ходатайства не соответствовали требованиям порядка. Еще два ходатайства отложены, но будут рассматриваться повторно, после устранения недочётов. В нынешнем году уже подано 17 ходатайств.

Размер субсидии зависит от вида работ. Процент субсидирования в этом году составлял 10% на работы по частичной реновации фасада здания (например, ремонт цокольного этажа, замена окон общего пользования, реконструкция балконных ограждений и т.д.); 20% на работы по реновации фасада и кровли; 30%, если многоквартирный дом находится

на территории Старого города или в списке адресов, указанных в приложении № 5 Порядка; 40%, если дом является постоянным памятником старины. Размер средней субсидии, выделяемой в 2019 году за ремонт фасадов составлял 11 147 евро.

Платить за перекрытие улицы

Полной неожиданностью для правления и жильцов Пушкина,17 стало известие, что товариществу придется заплатить в городскую казну ещё и за то, что при ремонте фасада им необходимо перекрыть часть тротуара вдоль дома. К сожалению, начиная ремонт, правление КТ не уточнило, отменено ли распоряжение управы, согласно которому за перекрытие городских улиц с юридических лиц взималась определенная плата.

Улица Пушкина и тротуар, проходящий вдоль дома, как раз являются городской территорией. Отчасти оправдывает такое невнимание тот факт, что прошедшей зимой правление дома №5 по ул. Пушкина перекрывало тротуар для чистки снега, и никаких предписаний ему вынесено не было.

Правление КТ «Пушкина 17», получив предписание от управы, обратилось к ней с просьбой освободить дом от уплаты, но получило отказ. « Хотя ремонт фасада дома и играет важную роль при создании образа города, все же в данном случае речь не идет о значимом для города мероприятии или общественном интересе, которые могли бы стать основанием для применения предусмотренного в распоряжении освобождения от платы», - отмечается в письме Нарвской горуправы. Чиновники посоветовали КТ взвесить возможности использования иных вариантов – например, установить т.н. безопасный коридор для пешеходов, позволяющий не перекрывать улицу.

Старший специалист коммунального отдела департамента городского хозяйства Игорь Круглов пояснил, что в зависимости от характера проводимых работ или мероприятий требуется разрешение на проведение земляных работ или разрешение на закрытие территории, их регулируют распоряжения городского собрания «Правила производства землеройных работ» (последняя редакция которого вступила в силу в апреле этого года) и «Плата за перекрытие дорог и улиц г. Нарва».

Ознакомиться с действующей редакцией данных нормативных актов можно, следуя по ссылкам на портале Riigi Teataja:

www.riigiteataja.ee/akt/429032019059, www.riigiteataja.ee/akt/428122016023?leiaKehtiv, а также на narva.ee.

- Представители КТ «Пуш­кина 17» обращались в августе за консультацией относительно перекрытия тротуара. Мы разъяснили порядок, оказали помощь в составлении ходатайств и выдали разрешения на работы. Позже правление обращалось с ходатайством об освобождении от уплаты данного налога. Оно было рассмотрено, и вынесен отказ, - подтвердил Игорь Круглов нашему изданию.

- Формально городские чиновники правы, они соблюдают принятые законы. Но, честно говоря, при ремонте такого нестандартного здания, как наш дом, хотелось бы рассчитывать и на нестандартный подход со стороны властей, помощь в некоторых вопросах. Наши собственники уповали на то, что товарищество сможет воспользоваться всеми возможными городскими субсидиями и компенсировать расходы, но в реальности получается по-другому. В этом есть и наша вина, но есть и моменты, с которыми люди не согласны. Жизнь зачастую оказывается сложнее правил, записанных в городских документах, - заключает Елена.

От редакции

Незнание законов не освобождает от ответственности. С другой стороны, разве в состоянии рядовой человек уследить за всеми изменениями, которые чуть ли не каждый день происходят в окружающем мире? Мы давно живем в пространстве многочисленных правил, порядков, распоряжений и приказов, которые регулируют все аспекты жизни. Депутаты городского собрания практически на каждом заседании принимают какие-то правила или вносят изменения в уже существующие – кто успевает их отслеживать? Тут как раз и важна роль местных чиновников, специалистов в своем секторе, которые могут и, наверное, должны помогать ориентироваться горожанам в море документов. Частные консультации, которые может получить любой обратившийся, – это замечательно, но, возможно, нужны и семинары, рассчитанные на более широкую аудиторию. А может, точечная рассылка в случае принятия новых правил? А может, что-то ещё, чтобы люди заранее представляли себе сложные моменты, которые могут возникнуть в ходе тех или иных действий?

Любая работа со стороны кажется легкой, пока ты сам не столкнешься с множеством «подводных камней» в виде законов, жизненных реалий и обстоятельств, которые заранее сложно предусмотреть. Как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, не так ли?

Наша справка: По словам специалиста по защите памятников старины Мадиса Туудера, дом на ул. Пушкина,17 входящий в «зону мильо», может рассчитывать на возмещение до 30% от расходов. Всего в «зону мильо» в Нарве входят порядка 70 домов. Кренгольмские казармы из красного кирпича, а также несколько домов по ул. Калда и Йоала являются постоянными памятниками старины и могут рассчитывать на 40%-ю субсидию.

Софья Боборенко







