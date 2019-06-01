«Жаль, что Нарва опять прославилась таким образом»

Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 310

Во вторник после обеда местные порталы бросились перепечатывать новость rus.err.ee о том, что пропал цилиндр со скамьи, установленной у памятника Александру Пушкину. Сразу в соцсетях посыпались возмущенные комментарии о вандалах и бессилии местных властей.

Со скамьи украли цилиндр. Автор: ERR

Однако спустя пару часов появилось новое сообщение. Около 17 часов руководитель отдела коммунального хозяйства и строительства Татьяна Леннук сообщила СМИ, что исчезнувшая часть памятника была найдена.

Что случилось на самом деле, где был найден цилиндр и кто же он, наш герой, нашедший часть памятника так оперативно? За ответом мы обратились к Татьяне Леннук.

- Уверенно сказать, зачем цилиндр был оторван, я не могу. Предполагаю, что это было сделано из хулиганских соображений. Цилиндр был приварен книге, по всей вероятности, его сбили, а, может, и оторвали – следы этого видны в местах сварки. Мы выражаем большую благодарность неравнодушному прохожему, который обнаружил цилиндр неподалеку от памятника и отнес его в близлежащий магазин для сохранности, а сам позвонил в городскую инфослужбу и сообщил о произошедшем. Получив сообщение, специалисты нашего отдела сразу же забрали деталь памятника из магазина и передали её в среду, 4 сентября, автору скамьи, мастеру-кузнецу Андрею Матвеенкову. Он обещал оперативно вернуть цилиндр на место, закрепив его в три раза сильнее. Конечно, факт вандализма сам по себе неприятен. Огорчился и автор, который, кстати, восстановил памятник совершенно бескорыстно. Жаль, что Нарва опять прославилась подобным образом, - сказала она.

На первый взгляд, имеет место простой, бытовой вандализм в общественных местах, известный с давних времен.

Когда-то дети и подростки развлекались тем, что поджигали кнопки в лифтах, теперь сфера их деятельности сильно расширилась. На днях опять разрисовали и испортили скамейки, установленные в парке, посвященном столетию ЭР. Рита Тернос, вдохновитель и руководитель центра для детей с особыми потребностями «Матвейка», буквально в день пропажи цилиндра обратилась в соцсети Фейсбук с призывом к родителям поговорить со своими детьми о ценности чужого имущества. Центр «Матвейка» не препятствует детям из близлежащих домов приходить на территорию центра и пользоваться его имуществом, но, к сожалению, эти визиты закончились поломкой батута. - Родители, поговорите, пожалуйста, с детьми. Им никто не запрещает прыгать, но пусть пожалеют других детей, в первую очередь наших особых детей, для которых большая часть времени проходит в "Матвейке". Поговорите, пожалуйста, с детьми о том, что это имущество и для них в том числе, расскажите о наших детях, покажите им наши видеоролики и фото на фэйсбуке Matveika Narva. На смену сломанного батута не появится новый, его просто не на что купить… Тут и там пишут о детском вандализме, о насилии. Никакие камеры и полиция не сдерживают таких детей, у нас есть опыт, который говорит об этом. Но, может, если вы поговорите со своим ребенком на такие темы, то хотя бы один из десяти прислушается? Давайте пробовать. Вы же хотите, чтобы ваши дети выросли людьми, поэтому надо с ними разговаривать. Не сомневаемся, что вы это делаете постоянно, но просим сделать это еще раз "по горячим следам" очередного нехорошего поступка кого-то из детей, пусть даже это был и не ваш ребенок. Спасибо! - написала она.

Софья Боборенко









Читайте также:





В Нарве со скамьи у памятника Пушкину украли цилиндр



