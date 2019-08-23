Интервью с вандалом

Дата публикации: Вчера, 16:31 Просмотрено: 354

В Нарве в последнее время, увы, о вандализме приходится слышать часто: несколько раз повреждались буквы топонима «Нарва», со смотровой площадки променада исчезли бинокли, казалось бы, закрепленные там навечно, и, наконец, некий «силач» ухитрился свернуть шею бронзовому шахматному королю, стоящему на доске перед Паулем Кересом.

Та самая урна, превратившаяся стараниями горожан в незапланированный арт-объект. Фото: Ирина Токарева

Я уже не говорю о том, что, как мы писали в предыдущем номере, некоторые нарвские КТ отказываются от сортировки мусора, которая становится невыгодной из-за того, что в контейнеры для сортированного мусора сбрасывается несортированный - это, по сути, тот же вандализм, то есть - ничем не обоснованное нанесение ущерба.

Не знаю, как вас, уважаемые читатели, а меня давно уже мучал вопрос: кто они, эти вандалы? И как им удается проворачивать свои дела без свидетелей?

И вот недавно я сама стала свидетелем массового акта вандализма. Конечно, по сравнению с биноклями и Кересом он может показаться незначительным, но, тем не менее - бессмысленная порча общественного имущества налицо. Произошло все во время исторического фестиваля «Нарвская баталия». Вход на территорию замка на время фестиваля сделали платным, но вместо билетов публика получала в качестве пропуска маленькие наклейки с надписью «Narva muuseum» - красные, желтые, голубые - которые посетители наклеивали на одежду.

Выйдя за ворота замка, некоторые посетители фестиваля избавлялись от наклеек так: аккуратненько наклеивали их на урны, за короткое время превратив последние в разноцветные арт-объекты.

Наклеиванием занимались, в основном, ребятишки, но под наблюдением родителей и бабушек с дедушками, которые хвалили малышей за усердие. Так вот, как они выглядят - вандалы: трезвые, взрослые, прилично одетые люди без каких-либо асоциальных примет, пришедшие с детьми на культурное мероприятие.

«Зачем вы это делаете?»,- спросила я у одного из них. Отец, наблюдавший за тем, как его сын украшает урну, посмотрел на меня с удивлением: «Так ведь красиво же! А потом - все же так делают». - «Да, но отчищать все это потом придется кому-то одному - представьте, что это ваша обязанность, порадовались бы вы такой «красоте»?

Мужчина нахмурился и неожиданно перешел в атаку, заявив, что урна уже набита мусором почти доверху, бросить наклейки некуда, и виноваты те, кто вовремя не очищает урны от мусора. А что еще делать с этими дурацкими наклейками? Не в карман же себе их класть, в самом деле? А если уборщицы не смогут отчистить урны от наклеек - невелика беда - новые поставят, все равно урны каждый год меняют. И кто я вообще такая, чтобы портить людям настроение своими придирками?

И в тот момент, когда я уже начала жалеть о своей любознательности, рядом вдруг раздались голоса прохожих: «Новые урны на деньги налогоплательщиков? И не стыдно вам?» После чего оратор, схватив за руку сына, наблюдавшего за происходящим с большим интересом, молча и быстро удалился.

Возможно, и у других, более серьезных актов нарвского вандализма, происходивших в людных местах, тоже были свидетели, но они не решились вызвать полицию или сделать замечание. Осуждать их за это трудно - одиночный акт гражданской сознательности может оказаться небезопасным.

А пока массовая нулевая толерантность к вандализму не достигнута, выходом могла бы стать установка в центре города дополнительных камер видеонаблюдения, о чем уже писала наша газета в материале от 23.08.2019 «Камеры видеонаблюдения в Нарве: полиция сделала горуправе предложение».

Ирина Токарева









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