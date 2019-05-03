Проверка слуха: осень на расписание автобуса до Нарва-Йыэсуу не повлияет

Дата публикации: Вчера, 15:14 Просмотрено: 215

«Не могли бы вы напечатать новое расписание автобуса № 31 (Нарва-Нарва-Йыэсуу)? Люди говорят, что с 1 сентября оно будет изменено».

Ваша читательница

Происхождение вопроса вполне понятно: читательница, как и многие другие нарвитяне, привыкла, что по окончании лета расписание движения городских и пригородных автобусов меняется. Так было многие годы. Фото: Архив редакции

Происхождение вопроса вполне понятно: читательница, как и многие другие нарвитяне, привыкла, что по окончании лета расписание

движения городских и пригородных автобусов меняется. Так было многие годы.

Но с прошлого года «мода» отчасти поменялась. Фирма SEBE, которая обслуживает маршрут 31, выбрала политику универсального графика автобусного движения. В номере за 3.05.2019 мы опубликовали расписания автобусов № 31 и № 904 (Нарва-Солдина-Лаагна-Синимяэ-Силламяэ), из которых видно, что сезонных изменений в них не будет.

Чтобы убедиться, что жизнь и фирма все же не внесли на маршруте №31 свои изменения, мы связались с диспетчерским пунктом AS Sebe в нашем регионе.

- Нет, по автобусу до Нарва-Йыэсуу никакие изменения не вводятся, - подтвердила специалист отдела Инна Соколова. Пока все по-прежнему и на маршруте 904.

Что же касается автобуса № 903 (Нарва — СТ «Пеэтерристи»), то вот в нем изменения будут, как и извещалось об этом раньше. Изменения произойдут с 16 октября, и наша газета вас с ними познакомит.







